Rengiantis KEKS atidarymui miesto centre apribojamas eismas

Nuo sausio 22 dienos 00 val. iki sausio 23 dienos 00 val. uždaroma Karaliaus Mindaugo prospekto atkarpa nuo Maironio iki Kaunakiemio gatvių ir patekimai į prospektą per A. Mickevičiaus, Kaunakiemio ir Maironio gatves.

Šeštadienį nuo 15 val. iki sekmadienio 3 val. taip pat bus ribojamas eismas Kęstučio, Gedimino, D. Poškos, E. Ožeškienės, Griunvaldo, Miško gatvėmis, Laisvės alėja, Karaliaus Mindaugo prospektu. Jomis kursuos tik viešasis transportas.

Kaune šeštadienį vyks pagrindinis KEKS atidarymo renginys „Sukilimas“, visą savaitgalį organizuojami dešimtys kitų renginių.

Kauno savivaldybės informacija.

Europos kultūros sostine šiemet tampantis Kaunas pasiūlys per tūkstantį renginių. Per Europos kultūros sostinės metus įvyks daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, 50 iš kurių – premjeros, daugiau kaip 250 koncertų. Programoje dalyvaus per 4 tūkst. atlikėjų.