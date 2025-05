Svarbi informacija dėl Justino Timberlake'o koncerto: eismo ribojimai ir viešojo transporto pokyčiai

„Renginio pradžia – 20 val., tačiau raginame atvykti bent keliomis valandomis anksčiau. Durys atsidaro nuo 17 val. – nuo to laiko turintieji bilietus į koncertą gali nemokamai atvykti viešuoju transportu. Tas pats galios ir 3 val. po koncerto.

Nuolatiniai autobusų ir troleibusų maršrutai kursuos dažniau. Taip pat organizuojami papildomi maršrutai: „ST1“, „ST2“, „ST3“ ir „ST4“. Po koncerto keleivius jie veš nuo 22.30 val. iki 2.00 val. nakties. Daugiau informacijos: https://stops.lt/kaunas/.

Atvykstantiems nuosavu transportu rekomenduojame automobilius palikti stovėjimo aikštelėse, pažymėtose schemoje raide „P“.

Birželio 6-ąją bus ribojamas eismas Parodos kalnu – tarp K. Petrausko gatvės ir Vytauto prospekto.

Iškart po koncerto nebus galimybės privažiuoti prie stadiono prieigų – šia arterija bus praleidžiamas tik viešasis transportas ir vietos gyventojai.

Išsikviesti pavėžėjus galėsite Tunelio gatvėje, Dainų slėnio parkavimo aikštelėje. Ten stovės ir žiūrovus iš kitų miestų atvežę autobusai.

Besibaigiant koncertui iš K. Donelaičio g. nebus galima sukti kairėn. Taip pat nebus galimybės pakilti į kalną atvažiuojant Vytauto prospektu. Pareigūnai užtvaromis pasitiks ir keliaujančius K. Petrausko g. bei Vydūno alėja.

Vykstant renginiui, į Perkūno alėją galės įvažiuoti tik dokumentus pateikę vietos gyventojai“, – rašoma Kauno savivaldybės feisbuko puslapyje.

Kauno miesto savivaldybės nuotr.

J. Timberlake'as – pramogų pasaulio talentas: įrašų atlikėjas, prodiuseris, dainų autorius ir aktorius. Per savo karjerą jis pardavė daugiau nei 54 milijonus albumų ir 63 mln. singlų visame pasaulyje, taip pat dar 70 milijonų įrašų kaip grupės „*NSYNC“ lyderis. J. Timberlake yra pelnęs dešimt „Grammy“ apdovanojimų pop, šokių ir R&B kategorijose, įskaitant sėkmingus solo albumus „Man of the Woods“, „The 20/20 Experience“, „FutureSex/LoveSounds“ ir jo debiutinį albumą „Justified“, taip pat už bendrus projektus su Jay-Z.

Atlikėjas gali pasigirti surinkęs daugiau nei 23 mlrd. garso ir vaizdo perklausų bei peržiūrų įvairiuose platformose ir yra laimėjęs net keturis „Emmy“ apdovanojimus už įsimintiniausius pasirodymus laidoje „Saturday Night Live“. Kine jis taip pat yra įgarsinęs „DreamWorks“ animacinių filmų franšizės fenomeną „Troliai“, įskaitant trečiąją dalį „Troliai 3“, išleistą 2023 m. Jo hitas „Can’t Stop the Feeling!“ iš filmo „Troliai“ buvo nominuotas „Geriausios dainos“ kategorijoje 2017 m. „Oskarų“ apdovanojimuose.