 Raudondvaryje pagerbti jaunieji krepšinio talentai

Raudondvaryje pagerbti jaunieji krepšinio talentai

2026-06-15 12:00 kauno.diena.lt inf.

Birželio 5-oji Kauno rajone buvo kupina krepšinio. Ankstų rytą savivaldybės vadovai į Vilniuje vykstantį „Buzelis Cup“ turnyrą palydėjo beveik 300 įvairių mokyklų moksleivių, o artėjant vakarui Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje įvyko Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (LMKL) sezono pabaigtuvių šventė, kurioje pagerbtos geriausios šalies komandos, talentingiausi jaunieji krepšininkai, treneriai, rėmėjai, vadybininkai ir kiti šiai sporto šakai nusipelnę žmonės.

Apdovanojimai: prizus teikė ir daug metų Lietuvos krepšiniui atidavęs K. Lavrinovičius (antras iš dešinės).

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LMKL prezidentas Remigijus Lapinskas tvirtino, kad per 25-erius gyvavimo metus lyga tapo masiškiausia ir geriausiai organizuota sporto organizacija Lietuvoje. Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas dėkojo visiems, kurie ketvirtį amžiaus puoselėjo LMKL ir prisidėjo prie jaunųjų talentų ugdymo. „Jūs kuriate mūsų šalies krepšinio ateitį“, – sakė asociacijos vadovas.

Dabar LMKL vienija beveik 7 tūkst. jaunųjų krepšininkų, apie 500 komandų, 60 sporto mokyklų iš 48 Lietuvos miestų, miestelių ir daugiau kaip 350 trenerių.

Apdovanojimų ceremonijoje prizus teikė LMKL vadovai, daug metų Lietuvos krepšiniui atidavęs Kšyštofas Lavrinovičius ir dabartinės nacionalinės rinktinės žaidėjas Kristupas Žemaitis.

Įvertinimas: vicemerė S. Navickienė tvirtino, kad savivaldybės siekia sudaryti sąlygas žaisti krepšinį visiems. Už indėlį puoselėjant krepšinį ir sporto infrastruktūros kūrimą specialus prizas skirtas merui V. Makūnui.
Įvertinimas: vicemerė S. Navickienė tvirtino, kad savivaldybės siekia sudaryti sąlygas žaisti krepšinį visiems. Už indėlį puoselėjant krepšinį ir sporto infrastruktūros kūrimą specialus prizas skirtas merui V. Makūnui. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Už indėlį puoselėjant krepšinį ir sporto infrastruktūros kūrimą specialus prizas skirtas Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui. Renginyje dalyvavusi vicemerė Snieguolė Navickienė tvirtino, kad Kauno rajono savivaldybė siekia sudaryti sąlygas žaisti krepšinį visiems – pradedant darželinukais, moksleiviais ir baigiant profesionalais.

Dabar LMKL vienija beveik 7 tūkst. jaunųjų krepšininkų, apie 500 komandų, 60 sporto mokyklų iš 48 Lietuvos miestų, miestelių ir daugiau kaip 350 trenerių.

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ šiemet Kauno rajonui suteikė Lietuvos krepšinio sostinės vardą. Šis įvertinimas liudija gilias krepšinio tradicijas, nuoseklų sporto bendruomenės darbą ir jaunųjų talentų ugdymą.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga
pagerbti krepšininkai
Kauno rajono diena

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