Profesinis mokymas – jau ne antro šanso pasirinkimas

Mintimis apie tai, kokiomis nuotaikomis gyvena, kaip vyko priėmimas ir kokius prioritetus šiais mokslo metais kelia Kauno technologijų mokymo centras (Kautech), dalijasi direktorius dr. Paulius Čepas.
– Pagrindinio priėmimo rezultatai jau žinomi. Šių metų skaičiai Jus džiugina ar labiau kelia nerimą?
– Tiesa, susidūrėme su iššūkiais, tačiau džiaugtis tikrai turime kuo – mūsų instituciją pasirinko beveik 1 600 mokinių, t. y. daugiau nei pernai. Beje, šis skaičius dar išaugs, nes iki spalio 31 d. norintys gali užpildyti laisvas vietas.
Vis dėlto tenka pripažinti, kad, prie brandos egzaminų rezultatų pridėjus papildomų taškų, moksleiviams plačiau atsivėrė aukštųjų mokyklų durys, todėl nukentėjo kai kurios programos.
– LAMA BPO duomenimis, teisę stoti į universitetus ir kolegijas šiemet gavo 23,3 tūkst. asmenų, o į valstybės finansuojamas vietas pretendavo beveik 2 tūkst. daugiau jaunuolių nei pernai. Kokių įžvalgų kilo analizuojant priėmimo į Kautech rezultatus?
– Įtakos pasirinkimui, be abejo, turėjo viešojoje erdvėje nuskambėję buvusio ministro pirmininko žodžiai. Iš jų buvo galima suprasti, kad profesinis mokymas yra antras pasirinkimas. Mus, profesinio mokymo bendruomenę, tokia pozicija jaudina. Daug metų ne kalbomis, bet realiais darbais ir pagrįstais rezultatais rodome, kad profesinė mokykla toli gražu nėra antras pasirinkimas.
Galiu drąsiai teigti, kad tie, kurie renkasi profesinį mokymą, priima teisingą sprendimą. Tai atskleidžia ir mokinių, kurie pas mus ateina po studijų aukštosiose mokyklose, rodiklis. Norinčių įgyti kvalifikaciją po aukštojo mokslo studijų skaičius jau kelerius metus nemažėja.
Stojimo į aukštąsias ir profesines mokyklas laikotarpis šiemet sutapo, tad akivaizdu, kad mūsų mokiniams Kautech buvo ne atsarginis pasirinkimas. Anksčiau neįstoję į aukštąsias mokyklas turėjo galimybę metus praleisti ne dirbdami atsitiktinius darbus, bet įgydami profesinių žinių ir praktikos toje srityje, kurią ketino studijuoti aukštojoje mokykloje, ir sąžiningai užsidirbdami papildomų taškų prie stojamojo balo. Šiemet tokių sąlygų nebuvo, todėl profesinis mokymas kaip antras pasirinkimas sumažėjo iki minimalaus rodiklio.
Jeigu žmogus svarstė stoti į aukštąją ar profesinę mokyklą ir pasirinko Kautech, tai yra ženklas, kad mūsų pastangos nenuėjo veltui.
– Matome, kad paklausus specialistas gali uždirbti daugiau nei universiteto absolventas, o darbdaviai dažniau ieško būtent profesines mokyklas baigusių asmenų. Kaip Kautech stiprina šiuolaikiškos, aukštą mokymo kokybę užtikrinančios mokymo įstaigos įvaizdį?
– Iš tiesų, tokias tendencijas patvirtina oficiali darbo rinkos statistika. Darbdaviai vertina, kaip mūsų absolventai yra parengti darbinei veiklai, ir tai yra tarsi lakmusas, parodantis verslo lūkesčius atitinkančią profesinio mokymo kokybę. Kita vertus, žvelgdamas į augančius pameistrystės forma besimokančiųjų skaičius, matau pačių darbdavių rodomą pasitikėjimą ir iniciatyvą. Pernai šia forma mokėsi ir kvalifikaciją įgijo per 30 proc. Kautech mokinių. Šis abipusis pasitikėjimas, lygiavertė ir tvari partnerystė rodo, kad einame teisinga kryptimi.
– Kokius prioritetus Kautech bendruomenė kelia šiais mokslo metais?
– Itin akcentuojame mokymo kokybę ir individualizuotą dėmesį mokiniams. Turime tiek tradicinių, tiek naujų iniciatyvų, susijusių su tarptautinėmis veiklomis, kvalifikacijos tobulinimu, nes svarbu laiku reaguoti į darbo rinkoje atsirandančias inovacijas ir jas perteikti mokiniams. Tarkime, anksčiau technologijos veikė be dirbtinio intelekto (DI), o šiandien turime paruošti mokinius dirbti su įrenginiais, kuriuos valdo DI.
Žinoma, prioritetas išlieka Žaliasis kursas ir įtraukusis ugdymas. Priėmėme ne mažiau specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių nei pernai. Tai koreguoja klasės darbą ir praktinius užsiėmimus: mokytojams teks skirti daugiau dėmesio užduotims individualizuoti, mokymo ir informacijos perteikimo tempui ir formai pasirinkti.
Mes esame pasiruošę teikti darbdavių lūkesčius atitinkantį mokymą, o mokiniams linkime, kad jų pasirinkimas įsilieti į Kautech bendruomenę taptų galimybe atskleisti savo gebėjimus, įgyvendinti planus ir svajones.
