Pažaislio šile įsikūręs benamis dingo, tarp paliktų šiukšlių – ir intymių daiktų kolekcija

Ruduo palapinėje
„Pažaislio parke jau kelias savaites matau, kad gyvena žmogus. Pasistatęs mažą palapinę, skėtį, daug krepšių prisinešęs. Prisegu nuotraukas ir koordinates“, – į dienraštį kreipėsi kaunietis.
Nuvykę į skaitytojo nurodytą T. Masiulio gatvę, prie viešojo transporto stotelės radome sukrautą mantą: suvyniotą palapinę, į krūvą sumestų drabužių, čiužinį, meškerių, žvejybinę kėdę, kompiuterio dalių, maišą su šiukšlėmis.
Krūvoje bolavo ir daugybė įvairių intymių žaisliukų. Vieną pabandėme įjungti – veikia.
Palypėję ant kalniuko nuo jo pamatėme nugulėtą miško paklotės plotelį. Ten tikriausiai ir stovėjo palapinė. Aplink mėtėsi baterijos, išorinė baterija, atminties kortelė. Netoliese – laužavietė.
Pagalbos atsisakė
Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus specialistai „Kauno dienai“ nurodė, kad yra bendravę su žmogumi, gyvenusiu Pažaislio parke.
„Kauno miesto savivaldybei atvejis yra žinomas. Centro Mobilaus socialinio darbo gatvėje komanda lapkričio 13 d. buvo nuvykusi į nurodytą vietovę. Buvo sutiktas vyras, kuris raštiškai atsisakė visos pagalbos ir socialinių paslaugų, ir teigė, kad pats iš ten išvyks. Centro Mobilaus socialinio darbo gatvėje komanda pakartotinai lapkričio 18 d. apsilankė nurodytoje vietoje, asmens nerado ir pagal aplinką žmogaus galimai tikrai daugiau kaip dvi dienas nebūta. Informacija perduota Petrašiūnų seniūnijai ir artimiausiu metu jie sutvarkys netvarkingai paliktą aplinką. Mobili komanda prevenciniais tikslais numato ir toliau lankytis toje vietoje“, – pakomentavo skyriaus atstovai.
Važinėja mobili komanda
Kauno miesto socialinių paslaugų centras yra suformavęs Mobilaus socialinio darbo gatvėje komandą, kurią sudaro socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai ir psichologas.
Ši komanda teikia pagalbą benamystę patiriantiems asmenims: informuoja socialinę atskirtį patiriančius asmenis apie galimybę gauti pagalbą, priklausomybės ligomis sergantys asmenys motyvuojami gydytis.
„Mobilaus socialinio darbo gatvėje grupė, siekdama mažinti asmenų, gyvenančių Kauno miesto viešosiose erdvėse, socialinę atskirtį, pagerinti jų fizinę, psichikos sveikatą ir socialinį funkcionavimą, lankosi įvairiose Kauno miesto vietose, sprendžia socialinės atskirties ir gyvenamosios vietos neturėjimo problemą, remdamasi vietos bendruomenės pranešimais (savo turima informacija apie benamystę patiriančių apsistojimo vietas), vietose, kuriose galimai gyvena benamystę patiriantys asmenys yra paliekami informaciniai pranešimai, kuriuose yra pateikiama informacija apie teikiamas paslaugas bei nurodomi kontaktai, kuriais būtų galima nuvykti arba susisiekti, tačiau pagalbos procesas yra galimas tik tada, kai pats asmuo sutinka priimti siūlomą pagalbą“, – teigė savivaldybės atstovai.
Kokią pagalbą teikia?
Kauno miesto savivaldybė socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims teikia šias socialines paslaugas:
bendrąsias (informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir atstovavimą), prevencines;
socialinės priežiūros paslaugas: apgyvendinimą nakvynės namuose;
apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose;
intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
psichosocialinę pagalbą;
laikiną apnakvindinimą.
Apgyvendinimo paslaugos
Centro Laikinojo apgyvendinimo skyriuje yra teikiamos apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos, kurių trukmė yra iki 12 mėn. ar ilgiau.
Taip pat yra teikiamos laikino apnakvindinimo paslaugos, kurių trukmė yra iki septynių parų. Šių paslaugų tikslas – užtikrinti žmonių saugumą ir suteikti reikalingą socialinę bei psichologinę pagalbą, siekiant padėti žmogui suvaldyti galimai krizinę situaciją ir skatinti sėkmingai adaptuotis visuomenėje.
Centro Laikino apgyvendinimo skyriuje dirbančių specialistų komanda socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims teikia bendrąsias socialines paslaugas: padeda pasigaminti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, susitvarkyti dokumentus, reikalingus Užimtumo tarnybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, padedama ieškotis darbo bei būsto.
Įgūdžių ugdymas
Taip pat Centro darbuotojai vykdo prevencines veiklas siekdami sumažinti rizikingo elgesio tikimybę. Siekiant padidinti reintegracijos tikimybę, vykdomos grupinės ir individualios veiklos, pavyzdžiui, vykdoma bendravimo ir bendruomeniškumo įgūdžių ugdymo programa.
Centre teikiamos asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (dušo paslaugų organizavimas ir teikimas, drabužių išdavimas) asmenims, kurie dėl nepakankamų pajamų ir sąlygų namuose nebuvimo (gyvena būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, negali pasirūpinti savo asmenine higiena. Asmuo dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Centro Laikinojo apgyvendinimo skyriaus asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų kabinetą, esantį R. Kalantos g. 57, Kaune.
Centras bendradarbiauja su reabilitacijų centrais, kadangi benamystę patiriantys asmenys neretai turi priklausomybę tam tikroms psichotropinėms medžiagoms. Teikiama „Saugios nakvynės“ paslauga, kurioje yra užtikrinama saugi nakvynė neblaiviems asmenims. Jiems išsiblaivius yra pasiūloma pagalba, įteikiami informaciniai pranešimai su nurodyta darbuotojų kontaktine informacija, jeigu asmuo, atsisakęs pagalbos, vėliau nuspręstų ją priimti.
Dienos priežiūros centras
Kauno miesto savivaldybė, pasitelkusi socialinį partnerį – Kauno arkivyskupijos „Caritą“, finansuoja dienos priežiūros centrą, kuriame lankosi asmenys, patiriantys socialinės rizikos veiksnius.
Kauno mieste asmuo gali kreiptis į dienos centrą: priėmimo laikas lankytojams kiekvieną darbo dieną nuo 13 val. iki 17 val. (Partizanų g. 5-101, Kaunas).
Dienos priežiūros centre socialinis darbuotojas teikia informaciją socialinę riziką patiriantiems asmenims apie situaciją darbo rinkoje ir paklausias profesijas, padeda ugdyti socialinius įgūdžius ir stiprinti motyvaciją įveikti iškilusias socialines problemas, tarpininkauja tarp socialinę riziką patiriančių asmenų ir atitinkamų paslaugų teikėjų, institucijų, sveikatos priežiūros įstaigų.
Dienos priežiūros centre asmenims teikiamos tiek socialinės paslaugos, tiek ir bendrosios socialinės paslaugos: informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; maitinimo organizavimas; aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; transporto organizavimas; sociokultūrinės paslaugos; asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; kitos bendrosios socialinės paslaugos. Paslaugos asmenims, patiriantiems socialinės rizikos veiksnius, teikiamos nemokamai, jos finansuojamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
Nemokamas maitinimas
Kauno miesto savivaldybė, pasitelkusi socialinį partnerį, organizuoja nemokamą maitinimą valgykloje (Partizanų g. 5, Kaune) asmenims, neišgalintiems maitintis savo namuose.
Kiekvieną darbo dieną organizuojamas maitinimas karštu maistu – pietūs, trunkantys nuo 12 iki 14 valandos.
Savivaldybė informuoja, kad pamačius benamystę patiriančius asmenis viešosiose miesto erdvėse galima skambinti Mobilios socialinio darbo komandos telefono nr. +370 612 81 857.
