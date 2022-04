Paskelbtas konkursas rekonstruoti A. Meškinio tiltą ties Kaunu

Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) paskelbė viešąjį pirkimą dėl vidurinio tilto per Nerį, vadinamo Alfonso Meškinio tiltu, esančio šalia baigto statyti tilto (magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 99,03 iki 100,47 km), rekonstravimo.

Kaip rašoma pranešime, siūlymai bus vertinami pagal ekonominį naudingumą, kai atrenkamas geriausias pasiūlymas, atsižvelgiant į kainos ir kokybės kriterijų santykį. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami atsižvelgus į pasiūlytą darbų atlikimo terminą, papildomą statinio garantinį terminą, siūlomo specialisto patirtį ir kainą.

Planuojama, kad A. Meškinio tiltas galėtų būti rekonstruotas iki 2024 m. I pusmečio. Rekonstravus šį tiltą, ketinama rekonstruoti likusį trečią (pietinį) tiltą per Nerį. Sutvarkius visus tris tiltus, bus galima įgyvendinti paskutinį Islandijos plento projekto etapą, t. y. sutvarkyti ruožą tarp Biruliškių sankryžos ir Jonavos g. Įgyvendinus visą Islandijos projektą bus atskirti skirtingi srautai, t. y. tranzitinis transportas bus atskirtas nuo vietinio transporto. Nuo kovo pabaigos jau galima naudotis ir naujai pastatytu tiltu Kaune (šiauriniu) per Nerį ir viaduku per Jonavos gatvę.

Visas Islandijos plento projektas apimą transporto mazgo ties prekybos centru „Mega“, Sargėnų, A. Meškinio (Kleboniškio) ir naujo tilto per Nerį statybą, naujo viaduko per Jonavos g. statybą ir šalia esančio ruožo tarp Biruliškių sankryžos ir Jonavos g. rekonstravimą. Šalia minėto projekto vykdomas ir kitas projektas – Giraitės sankryžos rekonstravimas, kuris yra „Via Baltica“ projekto dalis. Abu minėti projektai Kaune apima maždaug 12 km ruožą kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda.

„Dėkojame eismo dalyviams už kantrybę ir tikimės, kad iki 2027 m. visiškai baigtas įgyvendinti Islandijos plento projektas ne tik padidins eismo pralaidumą ir saugumą, bet ir padės sutaupyti milijonus valandų dabar prarandamo laiko spūstyse šiame kelio ruože, taip pat taps ir pavyzdiniu projektu sprendžiant eismo organizavimo klausimus“, – sako VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas Remigijus Lipkevičius.

Minėti tiltai ties Kaunu per Nerį, esantys magistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda nuo 99,03 iki 100,47 km, yra intensyviausi Lietuvoje. Skaičiuojama, kad šiuo kelio ruožu, į kurį patenka ir minėti tiltai, nuo Biruliškių sankryžos iki „Via Baltica“ kai kuriomis dienomis automobilių srautas siekia iki 78 tūkst. automobilių.