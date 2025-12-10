Nuo tarakonų iki milčiaus lervų: gyvūnus džiugino neįprastos kalėdinės dovanos

Prižiūrėtojai pas anubius į aptvarą atnešė kalėdines dovanas, ir šie smalsūs gyvūnai kaip mat ėmėsi jas doroti. Atidarius vieną dėžę – staigmena: viduje dar viena dėžė. Tad dovana siurprizas priverčia gyvūnus gerokai pasukti galvą, kaip pasiekti viduje esantį skanėstą.
„Gavo sauso pašaro, kitoje dėžėje buvo tarakonų, kuriuos labai mėgsta. Šiaudai irgi savotiškas užimtumas“, – aiškino gyvūnų priežiūros specialistė Gabija Kuliešaitė.
Prižiūrėtojai sako, kad anubiai – smalsūs gyvūnai, todėl viską knibinėti ir išlupinėti jiems itin patinka. Dovanos supakuotos taip, kad gyvūnui būtų kuo daugiau darbo.
„Jie nebando konkuruoti, pas mus vienas tiesiog nedrąsus – žiūri, ką pirmiausia padarys vadas, ir tada jau žiūri, ką darys jis“, – pasakojo G. Kuliešaitė.
O skruzdėda, vos pamačiusi dovaną, lėtai įpėdina į aptvarą ir ima smalsauti, kas dėžėje.
„Į tą dovaną buvo įdėta jos duodamas maistas, kurį ji ėda kasdien, tik pateiktas kitaip. Tai buvo džiovintos musių lervos ir kirminukai“, – sakė gyvūnų prižiūrėtoja Živilė Kavaliauskienė.
Skruzdėda – unikalus gyvūnas, nes, priešingai nei anubiai, maisto neima letenomis.
„Prasikrapšto ir ima su liežuviu. Kadangi turi neįtikėtinai ilgą liežuvį, su juo gali išskanauti ir išlaižyti visus kampučius“, – aiškino Ž. Kavaliauskienė.
Skruzdėdos – tingūs gyvūnai. Jei ne užduotys arba dovanų išpakavimas, šis gyvūnas greičiausiai visą laiką miegotų.
„Tai gyvūnas, kuris mėgsta pamiegoti, bet tam, kad jį pažadintume, sugalvojame dovanėlių, visokių užimtumų“, – pasakojo Ž. Kavaliauskienė.
Kol vieni taršo dovanas, kitus ima pavydas. Liūtai, matydami, kad Kalėdų šventimas kitiems prasidėjo anksčiau, pradėjo reikšti savo nuomonę.
Visgi liūtai dovanas gaus kiek vėliau, nes egzotariume jomis džiaugėsi šalia gyvenančios surikatos. Joms išpakuoti dovanas sekėsi bene sunkiausiai. Surikatos dovanas mėtė, ant jų šokinėjo, bandė trankyti į šalia esančius akmenis, tačiau niekaip nepavyko jų atidaryti. Prižiūrėtojas sako, kad taip yra specialiai.
„Zoologijos sode atimame gyvenimo vargą, buitį. Turime žmones, kurie atneša maistą, jį supjausto. Įsivaizduojate, gyvūnas čia maistą gauna per 5 minutes, kai gamtoje jiems tai užtruktų kelias valandas. Tada atsiranda laiko nuoboduliui“, – aiškino egzotariumo gyvūnų prižiūrėtojas Vytautas Ivanauskas.
Jeigu gyvūnas nuobodžiauja, gali susirgti, tad edukacijos jiems daromos ir dėl sveikatos.
„Elementariai – depresija. Įsivaizduokite save: jei neturi ką veikti, gali išprotėti. Užimtumas geras tuo, kad suteikia užduotį, kuri emociškai ar laiko sąnaudomis primintų gamtą“, – pabrėžė V. Ivanauskas.
Surikatos dovanose rado šieno, o kad būtų motyvacija stengtis – milčiaus lervų, nes gamtoje surikatos minta vabzdžiais.
Naujausi komentarai