Mokytojos atleidimas suskaldė gimnazijos bendruomenę

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos bendruomenė įsitikinusi, kad biologijos mokytoja Audronė Klovienė buvo neteisingai atleista iš pareigų. Dėl to mokiniai rengia protestus prieš administraciją, skleidžia stiprų palaikymą mokytojai.

Mobingas – nuo pavasario

Į „Kauno dienos“ redakciją kreipėsi J. Naujalio muzikos gimnazijos mokinių tėvai ir nurodė, kad tiek jų vaikai, tiek kitų klasių mokiniai rengia protestus dėl to, kad administracija atleido jų mylimą biologijos mokytoją A. Klovienę.

Apie didelę mokinių palaikymo bangą, siunčiamą A. Klovienei, pakalbėsime kiek vėliau. Pradėkime nuo pačios pedagogės pasakojimo, dėl ko ji užsitraukė mokyklos vadovų rūstybę.

Su A. Kloviene susitikome praėjus savaitei nuo jos atleidimo. Mokytoja vis dar kupina emocijų: negali atsigauti dėl mokyklos vadovų elgesio, ašarą braukia ir dėl dvyliktokų auklėtinių, kurie kasdien siunčia ypač šiltas palaikymo žinutes. Beje, palaikymo pedagogė sulaukia ir iš tų mokinių, kuriuos mokė vos kelis mėnesius, ir iš kitos mokyklos, kurioje dabar dirba.

Pasakojimą A. Klovienė pradėjo nuo įvykio vienoje probleminėje tuomečių septintokų klasėje pavasarį. Pedagogė pripažino, kad su ta klase nelengva, todėl tenka ieškoti įvairių būdų, kaip prie vaikų prieiti, kad jie atkreiptų dėmesį.

„Vienoje pamokoje buvo labai sudėtinga, vaikai niekaip nesusikaupė. Paėmiau penalą ir išmečiau jį pro langą. Viskas buvo gerai, vaikas tą penalą pasiėmė, toliau vedžiau pamoką. Tačiau direktorius pakvietė pokalbio, pasakė, kad neturėjau teisės taip daryti, kad vaikas esą labai įsižeidė, nors pats jis man nieko nesakė.

Buvo sukviesta etikos komisija, kurią sudarė psichologė, socialinė darbuotoja, direktorius, tikybos ir pradinukų mokytoja. Dar nuotoliu pasijungė tos klasės auklėtoja, kuri yra direktoriaus žmona. Visi apie mane prikalbėjo labai negražių, neteisingų dalykų. Man kalbėti direktorius neleido. Kiek žinau, nebuvo jokio tėvų skundo. Žinau tik tiek, kad to vaiko mama – gera direktoriaus draugė. Tame posėdyje apie mane pripasakojo įvairių dalykų, kuriuos aš neva kažkada esu padariusi“, – pasakojo A. Klovienė.

Emocijos: A. Klovienę įskaudino mokyklos administracijos elgesys, tačiau jai stiprybės suteikia didžiulis mokinių palaikymas. (Regimanto Zakšensko nuotr.)

Ji nurodė, kad tąkart jai buvo pakištas popieriaus lapas ir pasakyta rašyti pareiškimą, kad savo noru išeina iš darbo. Vis dėlto mokytojai tąkart skirtas papeikimas ir nurodyta, kad ji turi vaiko atsiprašyti.

„Kadangi turėjau vienuoliktokus auklėtinius ir norėjau, kad jie sėkmingai baigtų mokslus, aš atsiprašiau to vaiko. Kai mano klasė sužinojo, stojo manęs ginti. Administracija išsigando, kad tas septintokas sulauks iš kitų vaikų grasinimų, nors nieko tokio nebuvo“, – kalbėjo mokytoja.

Nesusipratimas Prahoje

Viskas buvo nurimę ir A. Klovienė su savo dabartine dvyliktokų klase sumanė nuvykti į Prahą. Kaip pasakojo kaunietė, tai buvo jos auklėtinių svajonių kelionė – aplankė labai daug vietų, gerai praleido laiką, tačiau viską sujaukė vienas incidentas.

Mokytoja pasakojo šį spalį su auklėtiniais keliavusi į Prahą autobusu, kad kelionės metu būtų galima skirti daug laiko pokalbiams. Vaikams jos dėmesio visada reikia, jie su ja atvirai kalbėdavo apie viską, kas jiems rūpi.

„Kiekvienas pas mane galėjo išsikalbėti, išsiverkti. Man tai svarbu, nes tada žinau, kaip toliau su jais elgtis, kaip padėti“, – tikino A. Klovienė, pasakodama, jog ir kelionės metu pokalbiai su ja nenutrūko.

Į auklėtinių išsvajotąją kelionę vyko ir viena mergina, su kuria pedagogė jau ne vienąkart kalbėjosi dėl provokuojamos aprangos. Pirmą kelionės dieną viskas buvo sklandu, mokiniai su auklėtoja apsilankė koncerte, pavakarieniavo. Kita diena buvo labai intensyvi, visi norėjo kuo daugiau pamatyti, tad pėsčiomis apėjo kone visą Prahą.

„Reikėjo pavalgyti, radome kavinę, susėdome prie skirtingų staliukų. Pastebėjau, kad viena mokinė užsisakė alkoholinio gėrimo, tačiau nenorėjau aiškintis prie žmonių“, – apie pirmą nemalonią patirtį su viena iš mokinių prakalbo A. Klovienė.

Grįžę į viešbutį moksleiviai ilgai neužsibuvo, nes buvo paskutinis vakaras, o ryte laukė kelionė namo, tad visi dar norėjo pavaikštinėti po Prahą. Vieni persirengė, kiti tiesiog atsipūtė ir vėl visi išėjo į miestą. Mokytoja pasakojo, kad tris kartus persėdo metro, dar kurį laiką ėjo pėsčiomis. Mokiniai surado kažkokią kavinukę, kur visi nusprendė pavakaroti.

„Ta mokinė buvo pasidariusi klubams tinkantį makiažą, apsirengusi provokuojančią palaidinę su su gilia iškirpte. Kol su striuke, tai dar nieko, bet toje kavinėje tai visai netiko. Aš mėgstu juokauti, su vaikais dažnai taip kalbu. Tad tai mokinei tiesiog ranka pridengiau krūtinę ir pasakiau, kad prisidengtų savo gėdą. Prieš kelionę į namus mačiau, kad ji be nuotaikos. Paklausiau, kas atsitiko, ji pasakė, kad aš ją apšaukiau ir apstumdžiau, vos nemušiau. Gal pasakiau kažką griežčiau, bet tąkart viskas tuo ir pasibaigė“, – istoriją tęsė A. Klovienė.

Likus nedaug kelio ik Varšuvos, mokytoja iš savo auklėtinės gavo žinutę, kad ji išlips Varšuvoje ir ją pasiims tėtis.

„Mano akys pasidarė didelės. Pasakiau, kad neišleisiu, nes jos tėvų nepažįstu, kadangi jie nesilankydavo susirinkimuose. Man reikėtų oficialaus dokumento, kad tai jos tėtis. Varšuvoje jau laukė jos tėtis, parodė man savo dokumentą. Išleidau, bet labai nerimaudama. Grįžusi į Kauną dar parašiau jai žinutę, pasiteiravau, kaip ji jaučiasi, nes man buvo neramu. Ji atrašė, kad nežino, ar eis rašyti. Nesupratau, apie kokį rašymą ji kalba“, – pasakojo pedagogė.

Nemalonūs posėdžiai

A. Klovienė sako po šios kelionės patyrusi tikrą nervų išbandymą. Minėtos auklėtinės tėvai pasiskundė administracijai, kuri organizavo įvairias komisijas, posėdžius, kuriuose svarstytas pedagogės elgesys.

Mokytoja sako nesulaukusi iš tėvų skambučio ir paaiškinimo, kodėl jų dukra išlipo Varšuvoje. Šeima įsižeidė, norėjo, kad mokytoja atsiprašytų.

„Per vaiko gerovės posėdį tas tėtis pasakė, kad aš bloga auklėtoja, nes net nepažiūrėjau, kad dokumento galiojimas pasibaigė. Tada pradėjo kalbėti, kad negali tvirtai teigti, bet jam atrodė, kad Varšuvoje aš iš autobuso išlipau girta. Prasidėjo ir vaidyba, kaip jiems darosi bloga. Supratau, kad laukia įdomus pokalbis, atsisėdau tarsi save surakindama ir tiesiog kentėjau laukdama, ką dar apie mane prikalbės. Žinojau, kad turiu iškentėti dėl savo klasės, nes jie dvyliktokai – ir taip daug streso, jiems manęs reikės“, – kalbėjo A. Klovienė.

Ji tikino, kad šių svarstymų metu apie save išgirdo įvairių melagingų dalykų. Esą tėvai piktinosi, kad neva auklėtoja su savo mokiniais buvusi girta.

Posėdžiuose norėjo pasisakyti ir A. Klovienę palaikančių auklėtinių tėvai, tačiau J. Naujalio muzikos gimnazijos administracija neleido. Direktorius tėvams pasiūlė susitikti penktadienį 12 valandą. Dalis tėvų rado laiko ateiti, pateikė savo argumentus.

Atrodo, kad į A. Klovienę užstojusių tėvų ir vaikų nuomonę mokyklos vadovybė neatsižvelgė, todėl, nepraėjus daug laiko, mokytoja iš administracijos sulaukė siūlymo savo noru išeiti iš darbo. A. Klovienė atsisakė.

„Man buvo pasakyta, kad nusižengiau Etikos kodeksui, pasiūlė parašyti prašymą, kad išeinu iš darbo. Man atsisakius, nurodė, kad laukia mano atsakymo iki 10 val. vakaro. Jei nesulauks, įjungs kitus mechanizmus. Taip ir padarė. Lapkričio 23 d. mane atleido iš darbo. Nesitikėjau, kad dėl to gali mane atleisti, nes aš nieko blogo nepadariau“, – kalbėjo pedagogė.

Ji nurodė, kad ketina kreiptis į Darbo ginčų komisiją ir sieks, kad būtų panaikintos nuobaudos ir atkurta reputacija, nes šioje mokykloje dirbo aštuonerius metus, buvo gavusi ir geriausios mokytojos titulą. Mokytoja pažymėjo, kad turi daugiau nei 20 metų darbo patirtį, bet į J. Naujalio muzikos gimnaziją nebenori grįžti, nes būtų per daug sudėtinga toliau dirbti su dabartiniais švietimo įstaigos vadovais.

Palaikymo banga

Atleidus mokytoją J. Naujalio muzikos gimnazijoje prasidėjo mokinių protestai. Pasipiktinimą reiškia ne tik A. Klovienės auklėtiniai, bet ir kiti gimnazistai. Mokytoja palaikymo žinučių sulaukia ir iš kitos švietimo įstaigos vaikų, kuriems veda pamokas.

Dėl šio įvykio atsistatydino J. Naujalio muzikos gimnazijos mokinių taryba, mokiniai rinko parašus, kad A. Klovienė būtų sugrąžinta. Pirmąją savaitę vaikai ant visų durų kabino palaikymo plakatus su užrašu: „Už Klovienę“. Sukurta speciali anketa socialiniuose tinkluose, kurioje mokiniai viešai dalijasi palaikymo žinutėmis.

Palaikymas: buvę A. Klovienės mokiniai palaikymą jai reiškia ir socialiniuose tinkluose, ir pačioje mokykloje. (Socialinių tinklų nuotr.)

Pati A. Klovienė „Kauno dienai“ pasakojo, kad nuo pat ryto iš savo buvusių auklėtinių sulaukia širdį virpinančių ir meilės kupinų palaikymo žinučių. Vaikai jai pasakojo, kad per pertraukas gimnazijoje visi ne kartą skandavo jos vardą, o administracija negalėjo susitvarkyti. Be to, mokiniai protestuoja ir pamokų metu. A. Klovienę pakeitusi mokytoja turi aukoti dalį pamokos, nes gimnazistai vis reikalauja, kad sugrįžtų jų mylima auklėtoja.

„Suvokiu, kokį žmogų mes praradome. Žmogų, kuriam gali išsipasakoti ir tavęs neteis. Žmogų, kuris tave gali emociškai palaikyti, patarti. Žmogų, kuris yra ne tik mokytoja, bet ir geriausia draugė. Žmogų, kuris tau skleidė meilę ir šilumą. Žmogų, kuris pakeldavo nuotaiką“, – tai viena palaikymo žinučių, kurią A. Klovienė gavo iš savo buvusių auklėtinių.

Mokytoja pati negalėjo jos perskaityti, nes akyse kaupėsi ašaros. Tas mokinių palaikymas toks stiprus, kad emocijos nuolat sukyla. Beje, moteris teigė, kad didelio palaikymo sulaukia ne tik iš savo buvusių mokinių, bet ir kitų pedagogų.

Spaudimas vaikams?

Mokytoja pasakojo, kad jos auklėtiniai pasidalijo su ja ir informacija, jog gimnazijos administracija jiems darė spaudimą dėl rengiamų palaikymo akcijų.

„Vaikai man pasakojo, kad visi buvo iškviesti ir turėjo rašyti paaiškinimus, nors teisiškai iš vaikų to negalėjo reikalauti. Direktorius iškėlė baltą lapą ir davė suprasti, kad mokiniai parašė ne tai, ką jis norėjo. Kitą dieną vienas mokinys buvo tiesiog priverstas rašyti tai, kas reikalinga administracijai, o ne vaikams. Kaip supratau, visi vaikai gavo papeikimus, išskyrus minėtą mokinę. Vaikai išsigandę, nežino, kas toliau bus. Tėvai irgi sutrikę. Svarstome kreiptis į vaikų teisių atstovus, nes taip elgtis negalima. Be to, vaikai tikrai nukentėjo ir, tiek laiko emociškai veikiami, negali normaliai dirbti“, – aiškino pedagogė.

Vienas mokinys ant direktoriaus kabineto durų plakatą „Už Klovienę“ užklijavo taip, kad jo nepavyko nuplėšti. Kaip pasakojo vaikai, tas mokinys iš administracijos sulaukė grasinimų, kad gali būti pašalintas iš mokyklos. A. Klovienei buvęs auklėtinis nurodė, kad administracija jam liepė pasirašyti dokumentus, kad negali daugiau organizuoti tokių protestų ir apie tai negali niekam pasakoti, nes esą tai konfidenciali informacija.

„Vaikas pasirašė ir jam dabar grasinama, kad jei bus dar vienas išsišokimas prieš administraciją, jį išmes iš mokyklos. Vaikai atviri ir man viską pasakoja. Mokinių emocinė būklė – sudėtinga, nes jie iš gimnazijos vadovų patiria spaudimą“, – kalbėjo atleista pedagogė.

Į detales nesileidžia

„Kauno diena“ susiklosčiusią situaciją paprašė pakomentuoti J. Naujalio muzikos gimnazijos direktoriaus Raimundo Simanavičiaus, tačiau jis nebuvo labai kalbus. Mokytojos A. Klovienės atleidimą jis traktavo kaip darbo santykius, kurie viešai nebus aptarinėjami.

„Darbo santykius su mokytojais man viešai būtų neetiška komentuoti. Mokiniai turi teisę reikšti savo nuomonę, o mokinių savivalda yra savanoriška veikla, kur mokiniai, jei nori – dalyvauja, nenori – nedalyvauja. Manau, kad artimiausias darbas bus atnaujinti mokinių tarybos darbą“, – nedaugžodžiavo R. Simanavičius.

Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija pavaldi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM), todėl ir jos atstovų dienraštis paprašė įvertinti mokytojos atleidimo ir mokinių protesto faktą. Institucijos atsakymai dvelkia biurokratija.

„Kaip ministeriją informavo mokyklos direktorius, mokytoja buvo atleista už darbo drausmės pažeidimą. Mokiniai turi teisę išsakyti savo nuomonę, tačiau mokyklos vadovai turi paaiškinti mokiniams mokytojos atleidimo priežastis. Abejojame, kad mokytoja būtų greitu laiku vėl priimta į tą patį darbą.

Mokyklos administracija turi paaiškinti bendruomenei visą teisinę bazę, kas gali dirbti mokytoju, kokie keliami reikalavimai ir t. t. Tik kalbantis ir aiškinantis toks konfliktas gali būti išspręstas“, – rašoma ŠMSM atsiųstame komentare.