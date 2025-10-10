Kaune tikimasi gausios lenkų sirgalių minios: pareigūnai rengiasi įvairiems scenarijams

Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė sekmadienį tęs savo pasirodymą atrankoje į kitų metų FIFA pasaulio futbolo čempionatą. Ketvirtadienį nusileidę Suomijos futbolininkams Helsinkyje, lietuviai su Lenkijos atstovais šįkart susitiks namuose, Kauno Dariaus ir Girėno stadione.
Laukiama ir Lenkijos „ultrų“
Kaip skelbė portalas delfi.lt, tvarką Kaune palaikys policijos pajėgos, Karo policija ir Šaulių sąjungos nariai. Laukiama ir lenkų policininkų pagalbos. Pareigūnai rengiasi įvairiems scenarijams.
„Palaikome ryšį su kolegomis iš Lenkijos. Rungtynių stebėti, turimais duomenimis, atvyks įvairių Lenkijos futbolo klubų sirgalių, tarp jų dalis bus taip vadinamų „ultrų“, – portalui komentavo tvarkos palaikymo operacijai vadovausiantis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Vilius Motiejaitis.
Anot delfi.lt, kad gali nutikti ir taip, kad tarp atvykstančiųjų bus du „ultrų“ grupuotės „Teddy Boyd 95“ nariai – Maksymilianas Krolis ir Igoris Cichorskis. Juos Lietuvos teisėsauga įtaria Vilniuje užpuolus rusų opozicijos politiką Leonidą Volkovą.
Vis dėlto portalas pažymėjo, kad nėra aišku, ar aistruoliai rizikuos atvykti į Kauną.
Rungtynes stebės ir Lenkijos premjeras
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ketvirtadienį priėmė Ingos Ruginienės kvietimą atvykti į Lietuvą stebėti futbolo rungtynių.
Premjerai mačą Kaune stebės kartu.
Apie I. Ruginienės kvietimą D. Tuskui atvykti socialiniuose tinkluose pasidalino ir Lenkijos ambasada Lietuvoje.
„Lenkijos ir Lietuvos draugystė nereikalauja pateisinimo. Tai bendra istorija, bendri geopolitiniai interesai ir labai geras dvišalis bendradarbiavimas. Simbolinis to įrodymas yra ministrės pirmininkės kvietimas stebėti Lietuvos ir Lenkijos futbolo rungtynių, kurios vyks šį sekmadienį“, – pasidalintame vaizdo įraše sako D. Tuskas.
Prieš mačą – svarbi informacija lankytojams
Prieš rungtynes Kauno Dariaus ir Girėno stadionas priminė, kad visi atvykstantys lankytojai kartu su rungtynių bilietu privalės parodyti savo asmens dokumentą. To nepadarius, į stadioną sirgaliai įleidžiami nebus.
Kadangi planuojama sulaukti didelio lankytojų srauto, organizatoriai prašo susiplanuoti savo laiką ir atvykti į stadioną anksčiau. Durys atidaromos 19.45 val., o rungtynių pradžia – 21.30 val.
Organizatoriai taip pat ragina „pailsinti“ savo automobilius ir įdarbinti savo kojas arba rinktis viešąjį transportą, vienkartinės nuomos transportą.
Bilietų turėtojams su Kauno autobusais kelionės viešuoju transportu nemokamos 3 val. prieš ir 3 val. po renginio.
Nuo 20 iki 22 val. kursuos papildomi autobusai ST1, ST2, S3 ir ST4, o nuo 23.45 iki 2 val. suplanuoti specialūs maršrutai po rungtynių: nuo Sporto g. stotelių keleivius veš 34 P, 37 P, 38 P (tik link Megos), 40P, 43P, 67P (tik link Tirkiliškių) maršrutų autobusai, 4 maršruto troleibusai.
Eismas Perkūno alėjoje bus ribojamas nuo 12 val.
Naujausi komentarai