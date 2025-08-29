„Iš lėktuvo neišleidžia daugiau nei 30 min.“: keleiviai prašo atsakymų – kas vyskta?

„Kauno oro uoste lėktuvas nusileido įprastu laiku. Tačiau iš Lutono atskridę keleiviai nebuvo išlaipinami daugiau nei 30 min. Mums buvo pasakyta, kad darbai sustoję dėl muitinės procedūrų“, – portalui kauno.diena.lt teigė vienas orlaivyje įstrigęs ir laiką gaištantis keleivis.
Lietuvos oro uostų atstovas spaudai Tadas Vasiliauskas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad, jų žiniomis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patikros sistemose buvo fiksuotas gedimas, dėl kurio atvykstančių keleivių patikros vyko lėčiau.
„Jūsų minėto skrydžio visi keleiviai jau yra praėję pasienio patikras. VSAT atstovai galėtų konkrečiau pakomentuoti, kokios yra priežastys ir kaip jos sprendžiamos“, – apie pietus nurodė T. Vasiliauskas.
Portalas kauno.diena.lt kreipėsi ir į VSAT atstovus dėl šios situacijos. Kai tik gausime komentarą, tekstą papildysime.
(be temos)