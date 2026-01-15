Atsinaujinęs Kauno miesto poliklinikos Aleksoto poskyris laukia pacientų

Suremontuotas iš pagrindų
Šis poskyris aptarnauja daugiausia Aleksoto ir Garliavos mikrorajono gyventojus. Savo veiklą jis pradėjo 1997 m. 2018 m., vykdant miesto poliklinikų optimizavimo procesą, buvo integruotas į vieningą Kauno miesto poliklinikos struktūrą – taip užtikrintas efektyvesnis paslaugų teikimas ir platesnės galimybės pacientams.
Po pusantrų metų trukusios renovacijos šis poskyris, esantis arterinėje Veiverių gatvėje, atsinaujino, tapdamas modernia ir pacientams patogia sveikatos priežiūros vieta. Tai – erdvė, kurioje derinamos šiuolaikinės technologijos, profesionalių specialistų komanda ir patogi aplinka kasdieniams pacientų poreikiams užtikrinti.
2025 m. poskyris iš esmės atsinaujino: atliktas kapitalinis trijų aukštų pastato ir rūsio remontas, modernizuota įranga, pakeista vidaus infrastruktūra. Suremontuotų patalpų plotas siekia net 690 kv. m. Įrengtas liftas, anksčiau pastate jo nebuvo. To ypatingai laukė žmonės, turintys ribotą judumą. Pastato rūsyje įrengtas poilsio kambarys darbuotojams ir patogūs persirengimo kambariai. Automobilius galima statyti patogiai tiek prie pastato, tiek jo kieme. Šiame poskyryje buvo įdiegta moderni eilių valdymo sistema, o lauke, prie pastato, pastatytas didelis lauko ekranas, kuriame pateikiama informacija apie Kauno miesto poliklinikos paslaugas.
Po rekonstrukcijos duris atvėrė funkcionalesnės, jaukesnės ir šiuolaikinius standartus atitinkančios patalpos, kuriose daugiau dėmesio skiriama pacientų patogumui, paslaugų prieinamumui ir sklandžiam personalo darbui.
Į Aleksoto poskyrį buvo investuota daugiau kaip 750 tūkstančių eurų.
Tapo patrauklesni ir medicinos darbuotojams
Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša, džiaugdamasis renovacijos rezultatais, pabrėžė svarbų visos šios sveikatos priežiūros įstaigos optimizavimo procesą.
„Masto ekonomija, kurią pritaikėme suvienydami visas po miestą išsibarsčiusias poliklinikas, leido sumažinti ne tik administracijos išlaidas, bet ir pagerinti personalo kokybę. Esame didelė ir sėkmingai dirbanti įstaiga, todėl galime pritraukti ir išlaikyti gabius ir stiprius darbuotojus, daugumą jų būtent čia ir išugdome“, – paaiškino P. Kibiša.
Jis prisimena, kad vienijant Kauno miesto poliklinikas buvo ne vienas skeptikas, manantis, kad toks procesas pablogins paslaugų kokybę.
„Kaip ir kiekviename procese, taip ir čia buvo kritikų, tačiau laikas parodė, kad visos baimės buvo nepagrįstos. Dabar nebereikia aiškinti, pakanka pažiūrėti į rezultatus, pavaikščioti po mūsų koridorius, pažiūrėti į įrangą, kokią turime, kabinetus, kuriuos įrengėme, pasikalbėti su darbuotojais“, – džiaugėsi Kauno poliklinikos vadovas.
Paklaustas, kas svarbu pacientams, jis iškart išvardija svarbiausius dalykus: lengva užsiregistruoti pas gydytoją, nėra eilių, turima puiki medicininė įranga.
„Pagal laboratorijos darbą ir tyrimų atsakymų gavimo greitį mes užimame pirmą vietą, pagal patogią registraciją taip pat pirmaujame, eilių mažinimo procesas mums irgi sekasi“, – pridūrė pašnekovas.
Grįždamas prie pokalbio apie ką tik naujai atidarytą Aleksoto padalinį, jis pabrėžė, kad statinys buvo visiškai renovuotas – kaip sakoma, nuo rūsio iki stogo.
„Pats pastatas buvo labai senas, išplanavimas netiko sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, ir darbuotojams, ir pacientams buvo ankšta ir tikrai nepatogu. Ne tik fiziškai, bet ir vizualiai buvo prastas išplanavimas, nepritaikytas prie šiuolaikinio žmogaus poreikių“, – pastebėjo P. Kibiša.
Tarp daugelio renovacijos naujovių jis įžvelgia ne tik erdvių patogumą, bet ir estetiką: stilingus interjero sprendimus, modernų apšvietimą.
„Jau kelintus metus kauniečiai stebi miesto plėtrą į Aleksoto pusę. Kalbame ne tik apie Veiverių gatvės, bet ir aplinkinių rajonų gyventojus. Turėti modernią ir gražiai įrengtą sveikatos priežiūros įstaigą tiesiog būtina“, – reziumavo Kauno miesto poliklinikos vadovas.
Atnaujintu Kauno miesto poliklinikos padaliniu džiaugiasi ir Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
„Sveikatos įstaigų atnaujinimai pirmiausia daromi dėl žmonių – senjorų, šeimų su vaikais, visų kauniečius, kuriems svarbu, kad paslaugos būtų suteiktos greitai ir arti namų. Šiandien būdami čia matome ne tik suremontuotą pastatą, bet ir patogesnes, šiuolaikiškas sąlygas visiems. Kai savo srities profesionalams gera dirbti, o pacientams viskas paprasta ir aišku, sveikatos sistema veikia geriau“, – pabrėžė miesto meras.
Pacientų turėtų daugėti
Poliklinikos Šilainių padalinio, kuriam ir priskirtas Aleksoto poskyris, vadovas Svajūnas Masaitis pastebėjo, kad šis poskyris – vienas seniausių Kauno mieste.
„Iki renovacijos stebėjome gana sudėtingą situaciją. Pacientams buvo nepatogu, ne visas medicinos paslaugas čia buvo galima gauti. Dėl kai kurių tekdavo važiuoti į Šilainių padalinį. Sulaukdavome daug pacientų skundų. Dabar viskas pasikeitė: pagrindines paslaugas žmogus gali gauti Aleksoto poskyryje ir jam nebereikia blaškytis po Kauną. Manau, kad pacientų Aleksoto poskyryje tik daugės, o mes turėsime pagalvoti apie šeimos gydytojų komandos plėtrą“, – prioritetus vardijo S. Masaitis.
Aleksoto padalinio vadovas Lukas Pavlavičius – šeimos gydytojas. Jis pabrėžė, kad Kauno miesto poliklinikai pavyksta pritraukti naujų specialistų. Ne išimtis – ir jo vadovaujamas poskyris. Vos pasibaigus renovacijai čia buvo suformuota nauja specialistų komanda.
„Man, kaip padalinio vadovui, svarbu suformuota komanda ir personalas, kuris atitiktų pacientų keliamus lūkesčius. Ne mažiau svarbūs aspektai yra ir darbuotojų darbo sąlygos – tinkama aplinka, moderni įranga, efektyvus pacientų srautų ir eilių valdymas“, – pridūrė poskyrio vadovas.
Pradėjo dirbti nauji specialistai
L. Pavlavičius pasidžiaugė, kad prie gydytojų komandos neseniai prisijungė nauja gydytoja chirurgė Erika Keršytė. Ji baigė Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, įgijo bendrosios chirurgijos gydytojo kvalifikaciją, gilino žinias Lietuvoje ir Europoje, dalyvaudama kvalifikacijos kėlimo kursuose. Gydytoja specializuojasi pilvo organų ligų srityje, taip pat konsultuoja dėl odos ir poodinių darinių, atlieka ambulatorines ir stacionarines operacijas. Ji sako: „Man svarbiausia – ne tik atlikti operaciją, bet ir paaiškinti pacientui gydymo eigą, atsakyti į visus klausimus ir padėti jaustis saugiai viso proceso metu.“
Taip pat šiame poskyryje pradėjo dirbti naujas gydytojas urologas Julius Masiliūnas. Jis diagnozuoja ir gydo šlapimo takų infekcijas (cistitą, uretritą, pielonefritą), inkstų akmenligę, inkstų ir sėklidžių cistas, šlapimo nelaikymą, ūmų šlapimo susilaikymą, prostatos ligas (hiperplaziją, prostatitą, prostatos vėžį), erekcijos sutrikimus, uždegimines vyrų ligas, inkstų, prostatos ir kitus urologinius navikus.
Aleksoto poskyryje dirba ir nauja burnos higienistė Snaigė Luganeckaitė. Ji – profesionalė, turinti daugiau kaip septynerių metų patirtį odontologijos srityje ir dirbusi įvairiose klinikose su skirtingais gydytojais odontologais. Ši patirtis padėjo jai suprasti vieną svarbų dalyką: kiekviena šypsena unikali, todėl ir priežiūra turi būti individuali. Aleksote S. Luganeckaitė pasirūpins ne tik profesionaliomis procedūromis, bet ir aiškiai, suprantamai paaiškins, kaip kasdien palaikyti gerą burnos sveikatą. Beje, burnos higiena vaikams nuo trejų iki aštuoniolikos metų kartą per metus poliklinikoje daroma nemokamai.
Gražioje aplinkoje gydytis maloniau
Per daugelį praktikos metų Aleksoto poskyrio vadovas L. Pavlavičius pastebėjo, kad rūpestis pacientu neapsiriboja vien tik kokybiškomis paslaugomis.
„Žmogui ne mažiau svarbu jausti komfortą, rūpestį juo. Tai apima ne tik profesionalias paslaugas, bet ir aplinką. Kai žmogus vos įėjęs į pastatą jaučia namų aplinką, mato išskirtinį dizainą, modernų apšvietimą, jam tikrai maloniau. Atsižvelgiant į pacientų poreikius, Aleksoto padalinyje po renovacijos įrengtas liftas, mamos ir vaiko kambarys. Gyventojų patogumui esame vienintelė medicinos įstaiga Aleksote, teikianti rentgeno diagnostikos paslaugas“, – vardijo L. Pavlavičius.
Vertindamas renovacijos rezultatus, jis prisiminė, kad poskyrio pertvarkymo idėjos buvo projektuojamos dvejus metus: „Buvęs ir dabartinis poskyriai skiriasi kaip diena ir naktis. Džiaugiuosi sulaukdamas ne tik pacientų, bet ir atsitiktinių praeivių įvertinimo.“
Renovacija apėmė ne tik pastato sienas – buvo pakeisti ir baldai.
„Personalas dirba prie ergonominių darbo stalų. Mano manymu, patogiai turi jaustis visi. Aleksoto padalinys po renovacijos tapo modernus, patogus ir gerokai labiau prieinamas – pokyčius teigiamai vertina tiek pacientai, prisimenantys, kaip viskas atrodė anksčiau, tiek čia dirbantys darbuotojai. Vis dėlto renovacija nėra galutinis tikslas. Turime aiškią ateities viziją ir planų, kaip nuosekliai gerinti paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir trumpinti pacientų laukimo eiles. Esminiai tikslai – kad pacientas patektų tada, kada jam reikia, kad gautų profesionalią, kokybišką paslaugą“, – pabrėžė Aleksoto poskyrio vadovas L. Pavlavičius.
Poskyryje – visos pagrindinės paslaugos
Aleksoto poskyris teikia platų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų spektrą: šeimos medicinos paslaugas (šeimos gydytojai, vaikų ligų gydytojas), gydytojų specialistų konsultacijas, odontologijos, radiologijos, reabilitacijos paslaugas, atlieka laboratorinius tyrimus. Poskyrio pacientams prieinamos chirurgo, endokrinologo, oftalmologo, otorinolaringologo, odontologo, echoskopuotojų, urologo, akušerio-ginekologo konsultacijos, čia dirba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai. Atliekamas platus laboratorinių tyrimų spektras ir radiologiniai tyrimai.
Kur rasti?
Kauno miesto poliklinika, Aleksoto poskyris (Veiverių g. 45, Kaunas).
Registracija konsultacijai:
+370 37 403 900;
