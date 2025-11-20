 Kauno verslai šoka į Kalėdų traukinį: džiugina papuoštos vitrinos

Kauno verslai šoka į Kalėdų traukinį: džiugina papuoštos vitrinos

2025-11-20 05:00 kauno.diena.lt inf.

Jau šį šeštadienį Rotušės aikštėje bus įžiebta pagrindinė Kauno eglė, tad iki to laiko ir centrinėje miesto dalyje įsikūrę verslai skuba pasipuošti savo erdves. Vitrinose apsigyveno žiemiški personažai, prieigose pristatyta puošnių eglučių.

Laisvės alėjoje ir Senamiestyje veikiantys restoranai siekia prisidėti prie kalėdinės nuotaikos sklaidos, o kartu ir privilioti klientų, kad jiems būtų maloni iš šventinė patirtis mėgautis įvairiais patiekalais. Todėl verslai puošia erdves.

Vieni tik viduje papuošė žaliaskarę, kiti – vitrinose įkurdino įvairių žiemos personažų. Centrinėje Kauno dalyje galima pasigrožėti ir papuoštomis eglutėmis, ryškiais burbulais ar prisėsti nuotraukai ant specialaus suoliuko.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Viešojo maitinimo įstaigos naudoja skirtingus puošybos elementus, todėl vaikštinėjant galima atrasti vis kitokių Kalėdų nuotaikų, įsimažinti prie kitokių šventinių dekoracijų.

Kauno miestas eglutes, papuoštas lemputėmis, pastatė ir gėlių klombose, tad prie savivaldybės pastato pasitinka visas eglučių parkelis. Skelbta, kad ir Vienybės aikštėje veiks kalėdiniai kupolai bei lauko ledo arena, tad įžiebus pagrindinę Kauno eglę Rotušės aikštėje, visi kviečiami patirti Kalėdas visame mieste.

Šiame straipsnyje:
pasipuošęs Kaunas
Kalėdos Kaune 2025
verslas

Bus gęda Kaunui
Pati egle labai grazi, bet papuosimas apgailėtinas, tipo art deco DDD. Prie ko cia art deco, cia yra egle o ne kazkoks stiliu gaudymas, o or pats tas stilius patinka labai retam zmogui. Gaila, kad Kauno egle subjaurojo sitokiu papuosimu, net geda yra uz Kauno egle. Verciau visai jos butu nepuošia tomis kopeciomis, butu gražiau.
0
0
RIMAS
Vytrinos:)))) O pinigu nera. Teks morka griausti. Och kaip dziugu.
0
0
Puiku
Labai puiku, kad anksčiau pasidarom sau šventes. Man visada vaikystėje buvo gaila, kai tėvai nelesdavo eglės puošti be kūčių dienos, o po šešių karalių iškart nupuošdavo. Vos pora savaičių pasigrožėti mažai. Dabar eglę namie puošiu gruodžio 1 vėiausiai ir grožiuosi vakare mirgančiom lemputėmis, nuotaika būna gera pastoviai ir šeima džiaugiasi. Tai gali pasidaryti šventę tokio ilgio kiek norim patys. Jei nepatinka- sėdėkit surūgę namuose. :-)
2
-1
