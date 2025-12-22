Mažųjų fantazija – rekordinio dydžio: Kaune sukurta milžiniška dekoracija

Eglės žaisliukai gali būti stikliniai, mediniai, valgomi, žybsintys, labai maži arba labai dideli. Pastarasis būdvardis taikliai apibūdina Kauno lopšelio-darželio „Lakštutė“ bendruomenės kurtą šventinę dekoraciją, kurios neišlaikytų net ir Rotušėje pūpsančios eglės šakos. Žaisliuko aukštis – 2,1 m, skersmuo – 1,9 m, o storis – 3,5 cm. Mintis sukurti rekordinio dydžio eglės papuošimą kilo vyriausiems lopšelio-darželio auklėtiniams. Ne kartą su auklėtojomis kalbėję apie Kūčių ir Kalėdų tradicijas, klausę jų sekamas pasakas, mažieji nusprendė sukurti savąją.
„Vaikai sugalvojo nusilipdyti ilgiausią pasaką. Ši mintis patiko visai bendruomenei. Įkūrėme aštuonias kalėdines dirbtuves, kuriose buvo gaminami atskiri fragmentai“, –apie iniciatyvą, pretenduojančią tapti rekordine, kalbėjo lopšelio-darželio „Lakštutė“ direktorė Žana Urbanskienė.
Žaisliuko gamybai buvo sunaudota 26 kg balto molio, 374 užsukami stiklainių dangteliai. Savo pasaką kiekviename jų kūrė 128 vaikai iš aštuonių grupių, 152 tėvai ir 33 darbuotojai.
„Žaislas ypatingas ne tik savo dydžiu. Kiekvienas elementas simbolizuoja vaiko fantaziją, personažą ar asmeninę istoriją. Dekoracijos unikalumas tame, kad kiekvienas žiūrėdamas gali susikurti savo pasaką, sugalvoti norą, svajonę“, – dirstelėti į stiklainių indelius iš arčiau kvietė lopšelio-darželio vadovė. Štai viename dangtelyje įtupdyta žvaigždė, kitame sniego angelas. „O čia mano darbas“, – pirštuku į imbierinį sausainį bakstelėjo penkerių Izabelė. Kalėdinį saldėsį ji nusprendė įamžinti neatsitiktinai. Jis esą asocijuojasi su šventėmis ir yra pats geriausias užkandis žiūrint smagų kalėdinį filmą.
Paklausta, kas bus su žaisliuku pasibaigus šventėms, lopšelio-darželio vadovė negalėjo atsakyti. Idėjų daug, tačiau galutinį spendimą priims vaikai.
„Žinoma, prieš tai dar reikia sulaukti patvirtinimo, kad jis tikrai didžiausias“, – Ž. Urbanskienė neabejojo, kad atsakymas iš Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybos bus teigiamas.
