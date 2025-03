Kauno taryboje – eilė miesto klausimų

Tarybos posėdis prasidėjo nuo opozicijoje esančio tarybos nario Egidijaus Stanciko pasveikinimo, mat jam Kovo 11-ąją įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Per posėdį taryba pritarė ir prioritetinių gatvių tvarkymo sąrašui. Svarstant šį klausimą tarybos nariams kilo klausimų, kodėl kai kurios gatvės sąraše nukrito žemyn per keliasdešimt pozicijų. Pranešėjai patikino, kad dažniausiai tai susiję su požeminių komunikacijų tvarkymu, mat norima viską padaryti vienu metu, o ne pirmiau išasfaltuoti, po to vėl gadinti dangą dėl, pavyzdžiui, nuotekų tinklų remonto.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Taryba pritarė ir skirti finansavimą, kad trijuose Kauno daugiabučių namų rūsiuose būtų įrengtos priedangos, sutvarkyti avariniai išėjimai.

Išnagrinėjus visus numatytus klausimus, kilo diskusija dėl Kaune vyksiančių renginių finansavimo, kaip skirstyti prioritetai, kodėl vieniems eilę metų vykstantiems festivaliams sumažintas rėmimas.