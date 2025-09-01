Kauno kolegija mini 25 metų veiklos sukaktį

Tarp svečių – prezidento patarėjas dr. Saulius Olencevičius, ministrės pirmininkės patarėjas prof. dr. Vigilijus Jukna, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, savivaldybių merai ir vicemerai, universitetų rektoriai, prorektoriai, mokslo institutų bei profesinių mokyklų vadovai, verslo ir socialinių organizacijų atstovai.
„25-erių metų jubiliejus – reikšminga sukaktis, suteikianti progą ne tik pažvelgti į nuveiktus darbus, bet ir įžvelgti ateities perspektyvas. Šiandien švenčiame istoriją, kuri, kaip galėjote įsitikinti, nesirutuliojo nuosekliai ir neprieštaringai. Tai buvo dinamiškas, energingas, kartais pakankamai chaotiškas judėjimas, kurio metu mes ne tik mokėme, bet ir patys mokėmės. Ir štai, mes esame – čia ir dabar“, – kalbėjo Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas.
Jis pridūrė, kad skirtingi požiūriai ir kompetencijos, sujungti į vieną harmoningą visumą, leidžia kurti inovatyvius sprendimus, drąsiai žiūrėti į ateitį, reaguoti į iššūkius greičiau ir lanksčiau nei bet kada anksčiau.
„Per ketvirtį amžiaus Kauno kolegija tapo modernia, inovatyvia ir atvira aukštąja mokykla. Čia mes sąmoningai kuriame erdvę, kurioje kiekvienas balsas būna išgirstas, o kiekviena idėja – įvertinta. Akcentuodami vienybę investuojame į tai, kas iš tiesų svarbu – į žmogiškąjį kapitalą, bendrystę, poreikį veikti kartu, tobulėti“, – pažymėjo dr. A. Brusokas.
Direktoriaus pavaduotoja mokslo ir organizacijos plėtrai, Akademinės tarybos pirmininkė dr. Inga Stravinskienė akcentavo, kad per šį ketvirtį amžiaus buvo kuriamas kokybe grįstas Kauno kolegijos identitetas: 2014-ieji ir 2022-ieji metai – tai metai, kai kolegijos veikla tarptautinių aukštojo mokslo ekspertų įvertinama itin teigiamai.
„Pakankamai jaunai organizacijai, vis dar valdančiai jungimų metu patiriamus pokyčius, telkiančiai išskaidytus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę, tai išties svarbus tarptautinis pripažinimas, siekiant sėkmingai veikti Europos aukštojo mokslo erdvėje“, – sakė dr. I. Stravinskienė.
Kauno kolegijos Tarybos pirmininkas dr. Nerijus Pačėsa akcentavo bendruomenės veržlumą siekiant ambicingų tikslų: „Man, kaip Tarybos pirmininkui, svarbu, kad viena svarbiausių Kauno ir šalies aukštųjų mokyklų nestokotų strateginės ambicijos bei gebėjimo atliepti besikeičiančios visuomenės poreikius. Būdamas šioje pozicijoje turėjau galimybę pamatyti, kad tiek kolegijos vadovybė, tiek visa bendruomenė kelia sau didelius tikslus ir, be abejonės, turi kuo didžiuotis žvelgdama į nuveiktus darbus.“
Nuskambėjo šalies vadovų sveikinimai
Šventinio posėdžio metu Kauno kolegijos bendruomenę prezidento vardu sveikino patarėjas dr. S. Olencevičius, linkėjęs įkvėpimo dar drąsesniems tikslams, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo, mokslinio kapitalo kaupimo ir tvirtos lyderystės: „Tai ketvirtis amžiaus nuoseklaus darbo, atsakomybės ir tarnystės švietimui bei visuomenei. Kauno kolegija išsiskiria savo gebėjimu jungti akademinę kokybę su praktiniais gebėjimais, atsigręžti į regionus, parengti žmones, kurie ne tik įgyja žinių, bet ir tampa brandžiais, atsakingais valstybės kūrėjais. Tai svarbus indėlis į Lietuvos pažangą ir ateitį.“
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė savo sveikinime pabrėžė žmonių svarbą ir indėlį kuriant organizaciją: „Kauno kolegijos istoriją kuria žmonės. Ir iš tiesų, kuriate puoselėdami aukštojo mokslo tradicijas, akcentuojate labai svarbią kryptį – regioniškumą ir mokslo pritraukimą arčiau jauno žmogaus. Tad šiandien noriu palinkėti, kad šis jubiliejus taptų nauju įkvėpimu ir toliau siekti inovacijų, išlaikyti lyderystę bei sėkmingai kurti kokybišką ir konkurencingą aukštąjį mokslą.“
„Kauno kolegija garsėja profesionaliais dėstytojais, o šios mokslo įstaigos studentai darbdavių laukiami tiek inžinerijos, verslo, žemės ūkio šakose, tiek humanitarinėse srityse. Linkiu visam kolektyvui didelės sėkmės drąsiai žengiant nelengvu konkurencijos ir globalių iššūkių kupinu mokslo keliu, rengiant Lietuvai profesionalius, atsakingus ir savo profesijai pasišventusius darbuotojus“, – ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės vardu kolegijos bendruomenę sveikino patarėjas prof. dr. V. Jukna.
Nusipelniusiems bendruomenės nariams įteikti garbingi apdovanojimai
Renginio metu buvusiems Kauno kolegijos vadovams garbės nario vardai. Pauliui Baltrušaičiui garbės nario vardas suteiktas už profesinę veiklą ir indėlį į Kauno kolegiją. Jo vadovavimo laikotarpiu kolegija buvo stiprinama kaip taikomųjų mokslų aukštoji mokykla, gebanti reaguoti į šiuolaikinės visuomenės poreikius.
„Per daugiau nei tris dešimtmečius trukusią veiklą Kauno kolegijoje Paulius Baltrušaitis tapo neatsiejama institucijos istorijos dalimi: nuo inžinieriaus iki direktoriaus ir vėl prie akademinės veiklos – jo profesinis kelias liudija tvirtą atsidavimą kolegijos misijai bei vertybėms“, – sveikino Kauno kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė dr. I. Stravinskienė.
Už ilgametį administracinį ir pedagoginį darbą, reikšmingą indėlį į Kauno kolegijos kultūrą, bendražmogiškų, tautinių ir pilietinių vertybių puoselėjimą garbės nario vardas taip pat suteiktas dr. Mindaugui Misiūnui.
„Akivaizdus Mindaugo Misiūno asmeninis indėlis į Kauno kolegijos – vienos didžiausių ir perspektyviausių aukštojo mokslo institucijų Lietuvoje – augimą ir vystymąsi. Aukštos asmeninės erudicijos ir efektyvaus vadovavimo dėka Kauno kolegija užėmė ir užima lyderiaujančias pozicijas Lietuvos aukštųjų mokyklų reitinge“, – pažymėjo dr. I. Stravinskienė.
Pristatyta netrukus pasirodysianti knyga
Šiai reikšmingai sukakčiai pažymėti artimiausiu metu pasirodys knyga „Kauno kolegijos istorija: lemtingi momentai ir sprendimai“. Tai netradicinis istorinis leidinys, kurį sudarys 20 pokalbių su svarbiausiomis Kauno kolegijos praeities ir dabarties asmenybėmis: vadovybe, akademiniais darbuotojais, socialinių partnerių atstovais bei alumnais. Rengiant knygą siekiama, kad istorija būtų pateikta kaip įtraukiantis skaitytoją pasakojimas.
Kolegijos istoriją nagrinėjančią ir pristatančią knygą rengia Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos doc. dr. Ramūnas Čičelis – aštuonių įvairaus žanro knygų autorius, patyręs diskutantas bei moderatorius, sukaupęs trijų dešimtmečių žurnalistinio darbo patirtį.
Šventinio renginio metu spalį pasirodysianti knyga pristatyta diskusijos formatu: buvęs ilgametis Kauno kolegijos direktorius dr. M. Misiūnas ir Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, buvęs Švietimo ir mokslo ministerijos Koleginių studijų skyriaus vedėjas, Kauno kolegijos garbės narys Antanas Levickas prisiminė kolegijos istoriją, tuometinius iššūkius bei pasidalijo įžvalgomis apie aukštojo mokslo kaitą ir kolegijos vaidmenį šiandieninėje švietimo sistemoje.
Šiemet Kauno kolegija ir jos bendruomenė mini reikšmingą 25-erių metų aukštosios mokyklos įkūrimo sukaktį. Per ketvirtį amžiaus Kauno kolegija išaugo į modernią, atvirą ir inovatyvią mokymo įstaigą, užimančią tvirtą poziciją tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų, o įgyta patirtis, sutelkta stipri bendruomenė tapo pagrindu, šiandien leidžiančiu siekti aukščiausių mokslinių, kultūrinių ir visuomeninių tikslų. Šiuos ypatingus metus lydi šūkis „Skirtingi, kūrybingi, vieningi“.
Lapkričio 21 dieną Kauno kolegija pakvies bendruomenę ir visuomenę į dar vieną renginį – tądien Kauno sporto halėje vyks nuotaikingas koncertas, kviečiantis visus Kauno studentus, dėstytojus ir alumnus susiburti drauge pažymint artėjančią Tarptautinę studentų dieną.
