Ekspertų verdiktas: dirbtinis intelektas – ne priešas, o dešinioji ranka

Apie tai, kaip dirbtinis intelektas keičia darbo rinką ir įvairių sričių specialistų darbą forume „FutureConnect: alumnai, DI ir karjera“, kuris yra renginio Praktikos ir karjeros dienos programos dalis, įžvalgomis dalinosi Kauno kolegijos alumnai.
Socialinis darbas: empatijos algoritmai neatstos, bet barjerus griauna
Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė, pabėgėlių integracijos Lietuvoje ekspertė dr. Valentina Demidenko pranešimo metu pažymėjo – socialinio darbuotojo profesija remiasi ryšiu „žmogus-žmogus“, todėl 100 proc. jos pakeisti negali jokia technologija.
„Socialinis darbas – tai ne tik pagalba, bet ir gebėjimas užmegzti ryšį. Dirbtinis intelektas neturi empatijos, negali atlikti etinių vertinimų, ypač tokiose jautriose srityse kaip darbas su traumas patyrusiais asmenimis, negalią turinčiais asmenimis, senjorais ar vaikais. Nėra algoritmo, kuris tik pagal išorinius, dirbtiniam intelektui prieinamus, rodiklius nuspręstų ar klientas nebendradarbiauja iš priešiškumo, ar dėl patirtų psichologinių traumų. Dėl šių priežasčių dirbtinis intelektas nepakeis šių specialistų“, – įžvalgomis dalinosi Kauno kolegijos alumnė.
Visgi, dirbtinio intelekto įrankiai, pasak dr. V. Demidenko, gali tapti vertingu pagalbininku sprendžiant, pavyzdžiui, šiuolaikinius geopolitinius iššūkius. Pabėgėlių integracijos Lietuvoje ekspertė pabrėžė – šiandien socialiniai darbuotojai paslaugas teikia naujoje realybėje ir tarptautiniame kontekste.
„Kuo toliau, tuo daugiau kalbame apie migrantus, darbą su priverstiniais migrantais. Šioje srityje kyla iššūkių dėl kalbos barjero, todėl dirbtinio intelekto įrankiai, tokie kaip vertėjas ar kitos alternatyvios komunikacijos priemonės, padeda socialiniam darbuotojui šiuos iššūkius įveikti“, – apie dirbtinio intelekto įrankių panaudojimą socialiniame darbe dalinosi dr. V. Demidenko.
Dirbtinio intelekto galimybės – ribotos
Bendrovės „Alytaus butų ūkis“ direktorius, visuomenininkas Domantas Šimkus atskleidžia, kad dirbant vadybinį darbą dirbtinio intelekto įrankiai jam išties praverčia. Vis dėlto, dėl ribotų galimybių žmogaus, pasak D. Šimkaus, jis nepakeis.
„Kol dirbtinis intelektas mokosi kontekstų, žmogus tiesiog užuodžia problemą – svylančius laidus ar kitą gedimą, o dirbtinis intelektas per pastatų valdymo sistemas gali pranešti apie klaidą, pavyzdžiui, kad nepasiekta reikiama temperatūra“, – akcentavo D. Šimkus.
Jis taip pat pastebėjo, jog remiantis Jeilio universiteto atliktu tyrimu, darbo rinkoje didelių pokyčių atsiradus dirbtinio intelekto įrankiams kol kas nepastebėta: „Dirbtinis intelektas darbo vietų masiškai „neatėmė“, tačiau keičia pačių funkcijų pobūdį. Tie, kurie moka naudotis technologijomis, tampa protingesni, o tingūs – dar tingesni.“
R. Klevickienė: paciento būklei blogėjant, laiko tartis su dirbtiniu intelektu nėra
LSMU Kauno ligoninės Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vyresnioji slaugytoja administratorė, Slaugos koordinavimo tarnybos slaugos specialistė Rasa Klevickienė atkreipė dėmesį, kad dėl darbo specifikos, kuri reikalauja priimti sprendimus „čia ir dabar“, įvertinti daugelį aplinkybių, visiškai pasikliauti dirbtiniu intelektu negalima.
„Intensyviojoje terapijoje, kai paciento būklė staiga ima blogėti, neturime laiko klausti dirbtinio intelekto, ką daryti. Tačiau technologijos jau dabar fundamentaliai keičia kitas sritis. Pavyzdžiui, radiologijoje dirbtinis intelektas mokomas atpažinti pokyčius smegenų tomografijoje, o atliekant endoskopiją – analizuoti vaizdus realiuoju laiku“, – įžvalgomis dalinosi R. Kleveckienė.
Pasak Kauno kolegijos alumnės, nors dirbtinio intelekto įrankiai gali palengvinti slaugytojų darbą, sutrumpinti tiesioginio kontakto su pacientu laiką, tačiau tai kelia klausimą, ar pacientai jausis gerai, jei sveikatos priežiūros darbuotojai jiems skirs mažiau laiko: „Labai sunkiai įsivaizduoju, ar pacientai drąsiai atsiduotų dirbtiniam intelektui, kai kalbame apie jų sveikatą ar gyvybę.“
Be dirbtinio intelekto įrankių darbo krūvis būtų neįveikiamas
Donatas Puodžiukynas, atitikties vadovas finansinių technologijų („FinTech“) įmonėje „LamaTechnology Group“ ir procesų bei operacijų valdymo ekspertas, įsitikinęs – dirbtinis intelektas šiandien yra būtinybė, bet kurios neįsivaizduojamas šiuolaikinio verslo valdymas.
„Šiandien aš įsijungiu kompiuterį ir kartu visus dirbtinio intelekto įrankius – be jų mano darbo krūvis būtų neįveikiamas. Tai, ką anksčiau darydavau 2–3 valandas, pavyzdžiui, trijų valandų valdybos posėdžių protokolavimą, dokumentų rengimą ir pasirašymą, dabar su dirbtinio intelekto pagalba atlieku per 25 minutes. Finansų sektoriuje, kur reguliacijos keičiasi kasdien, o dokumentų srautai siekia tūkstančius puslapių, be dirbtinio intelekto įrankių darbas taptų neįmanomas“, – patirtimi dalinosi D. Puodžiukynas.
Vis dėlto, Kauno kolegijos alumnas pabrėžė, kad dirbant su dirbtinio intelekto sprendimais ypač svarbu užtikrinti duomenų saugumą.
„Finansų sektoriuje konfidencialumas yra kritinis, todėl naudojame įrankius, paremtus saugiomis sąsajomis su dirbtiniu intelektu. Analizuojant situacijas darbuotojai nesidalina realiais ar asmeniniais duomenimis – pateikiamas tik apibendrintas kontekstas. Tai leidžia pasinaudoti dirbtinio intelekto galimybėmis nepažeidžiant duomenų apsaugos reikalavimų“, – teigė D. Puodžiukynas.
Ateitis priklauso besimokantiems
Vienos didžiausių baldų gamybos įmonių Lietuvoje „Freda“ kokybės vadovas, „Šešios Trim“ įkūrėjas Mindaugas Šatkus dalinosi, kad pramonėje dirbtinis intelektas tampa pagalbininku, galinčiu identifikuoti neatitiktinį produktą, valdyti didžiulius produkcijos kiekius.
„Baldų pramonėje dirbtinis intelektas gali padėti atskirti kairę detalę nuo dešinės, viršų nuo apačios. Tačiau prie kiekvieno dirbtinio intelekto įrankio bus reikalingas žmogus, kuris lygiagrečiai dirbs kartu. Taip kaip senais laikais buvo staliai, dabar operatoriai, tai taip ir ateityje bus žmogus be kurio fizinio darbo, užduoties aprašymo dirbtinis intelektas bus neįgalus“, – akcentavo Kauno kolegijos alumnas.
Nerimaujančius dėl to, kad technologijos iš darbo vietų išstums žmones, M. Šatkus skatino nesustoti mokytis, tobulėti, domėtis naujovėmis: „Jei būsi idėjų generatorius, vizionierius, tuomet dirbtinis intelektas darbo vietos „neatims“.
