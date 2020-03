Panika veda iki absurdo: iš Klinikų žmonės vagia medicinines kaukes

„Asmenims, kurie pastarosiomis dienomis išvykdami iš mūsų klinikos kaip padėkos už suteiktą pagalbą ženklą slapta išsinešinėjo mūsų medicinines kaukes su visomis dėžutėmis, norime priminti, kad jos nuo koronaviruso neapsaugo. Netgi priešingai – daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad panika ir stresas, kurio apimti pasielgiate taip neracionaliai, silpnina mūsų imunitetą bei didina organizmo imlumą infekcinėms ligoms“, – feisbuke rašo gydymo įstaigos atstovai.

„Mes galime pradėti laikyti kaukes seifuose, kaip tai beapsunkintų mūsų darbą. Galime ir toliau atsirašinėti į skundus, esą nukreipdami pacientus į nacionaliniu mastu patvirtintas ir specialiai koronaviruso epidemijai parengtas ligonines pažeidinėjame asmens teisę rinktis gydymo įstaigą. Galime skirti papildomai personalo kovai su bandančiais konfliktuoti ir nepaklusti įsigaliojusioms taisyklėms bei laikiniems apribojimams. Galime daug. Bet kiekviena tokia intervencija sukelia nepatogumų, kainuoja laiko ir, svarbiausia, papildomo darbo, kurio šiuo metu, patikėkite, ir taip netrūksta. Nei grikiai, nei medicininės kaukės, ypač vogtos, nei kova už teises ar prieš apribojimus mūsų neišgelbės. Išgelbės nepanikavimas, pasitikėjimas medikais ir kitais profesionalais, įsiklausymas į jų prašymus ir supratingumas, supratingumas, supratingumas“, – pataria Kauno klinikų atstovai, klausiantys, ar jiems patinka dirbti tokiomis sąlygomis.

„Įsisavinti kasdien keičiantis situacijai bei daugėjant žinių apie viruso savybes besikeičiančius algoritmus? Pasakyti „ne“ turintiems labai žmogišką norą būti šalia sunegalavusio artimojo? Ne, nepatinka. Mieliau dirbtume kaip dirbę savo komforto zonoje ir nematytume problemų. Ligoninės administracija turbūt taip pat mieliau ramiai miegotų naktimis, užuot versdamasi per galvą, kad tik mums ir, svarbiausia, jums, nieko nepristigtų. Didžiulius informacijos srautus ir operatyvius veiksmus koordinuojantys ministerijos, nacionalinio visuomenės sveikatos centro žmonės veikiausiai taip pat dirbtų ne 24/7 režimu. Tačiau visi suprantame, kad šioje situacijoje reikia elgtis taip, kaip ne visada norisi elgtis, ir daryti tai, ką reikia daryti. To supratingumo viliamės ir iš mūsų visuomenės. Ar gali būti klaidų? Perteklinių sprendimų? Gali. Tai ne pirmasis sniegas, kuris iškrenta nors ir netikėtai, bet kasmet. Tai virusas, kuris prieš porą mėnesių net gimęs nebuvo. O kovoti su nepažįstamu, neprognozuojamu priešu visad sunkiau. Rytoj gali atsirasti naujų duomenų, rekomendacijų, įsigaliojusias priemones ir algoritmus gali keisti nauji. Tai šioje situacijoje yra normalu. Svarbiausia, pasikartosime, nepanikuoti, įsiklausyti, pasitikėti. Daugybė žmonių Kaune, Lietuvoje ir visame pasaulyje daro viską, kas šios dienos žinių kontekste yra geriausia, siekiant to, kad koronaviruso iššūkis praeitų kaip įmanoma greičiau, sklandžiau ir su minimaliomis pasekmėmis. Su jūsų pagalba – nepanikuojant, pasitikint, įsiklausant, suprantant, padedant (ar bent jau netrukdant) dirbti – tikime, tai pavyks. Užuot desperatiškai ieškoję kaukių, kurios nepadeda, įmantrių dezinfektantų, kuriuos puikiai atstoja paprastas muilas, grikių, kurių nevalgote, eikite pasidžiaugti prasidėjusiu pavasariu! Džiaugsmas, kaip rodo tyrimai, stiprina imunitetą“, – siūlo medikai.

Ir prašo nepamiršti, kad viskas bus gerai, jei dažnai plausite rankas, vengsite masinių susibūrimų uždarose patalpose, laikysitės kitų patikimų, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų, rekomendacijų.