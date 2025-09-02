 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: gyvybės šaltinis ir apleisti caro laikų sandėliai

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: gyvybės šaltinis ir apleisti caro laikų sandėliai

2025-09-02 16:33 kauno.diena.lt inf.

Nežinomą ar pamirštą Kauno istoriją pasakojančios „Kauno detalės“ grįžta naujame sezone.

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: gyvybės šaltinis ir apleisti caro laikų sandėliai
„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: gyvybės šaltinis ir apleisti caro laikų sandėliai / Redakcijos montažas

Antrojo „Kauno detalių“ sezono pirmajame epizode sužinokite, kur Kaune iš šlaito trykšta gyvybės vanduo, kurį draudžiama gerti, kaip valdininkų taupumas pražudė žmogų ir sugriovė tarpukario miesto statybos skyriaus vedėjo Karolio Reisono karjerą, Prancūzų gatvės pavadinimo kilmė ir istorija, ir kaip Laikinoji sostinė vos netapo mineralinio vandens kurortu?

Taip pat aplankysime dar 20-o amžiaus pradžioje pastatytus slėpiningus maisto sandėlius, į kuriuos paslapčia galima patekti ir šiandien. Kelią parodys gidas ir „Kauno detalių“ įkūrėjas Laimonas Užomeckis.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Kauno detalės
Laimonas Užomeckis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
kauniete
aciu kad grizote aciu uz idomu pasakojima lauksiu nauju laidu.sekmes.
2
0
Laisvės al. par
Ačiū labai įdomu
17
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų