Kaune – pasaulyje gerai žinomas ir analogų neturintis realybės šou

Unikalus projektas

Tarpukario Žaliakalnio „grietinėlės“ istorijos pastaruoju metu gan dažnai atgyja gidų lūpose. Stabtelėję prie vieno ar kito pastato, ekskursijų dalyviams jie pasakoja apie čia gyvenusių žmonių likimus, jų nuveiktus darbus.

„Šioje vietoje brandžiausius savo kūrinius parašė literatas Kazys Binkis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga ir Antanas Vienuolis. Kiek tolėliau gyveno keliautojas, publicistas Matas Šalčius ir dailininkas Juozas Zikaras, – išvardinę visus tuomečius Žaliakalnio šviesulius, po poros dešimčių metų gidai, galbūt, pridurs: – O štai čia, viešbutyje „Very bad hotel“, 2025-ųjų gegužę trumpam buvo apsistoję „Ultimate self defence championship“ dalyviai ir visa kūrybinė komanda.“

Dalis kauniečių šį realybės šou tikrai gerai žino ir su nekantrumu laukia trečiojo sezono, kuris virtualioje erdvėje, tikėtina, ims suktis dar šį rudenį. Likę kalbintieji buvo tiesmukai atviri.

„Ultimate self defence championship“? Neteko girdėti, bet šis jaunas vyras...“, – atidžiau dirstelėję į mobiliojo ekraną, jaunesnio amžiaus kauniečiai Roką Leonavičių, regis, pažino gan greit. 35-erių vyras – „YouTube“ turinio kūrėjas, turintis 600 tūkst. sekėjų.

„Mažiau, nei turėčiau turėti pagal peržiūras. Pastarųjų – 100 mln. bendrai sudėjus. Mano kolegos, draugai, turintys tiek peržiūrų, sekėjų turi per milijoną, – kalbėjo profesionalas, save taip vadinantis nuo tada, kai „YouTube“ tapo jo pagrindiniu užsiėmimu ir pajamų šaltiniu. „ Dažnai sulaukiu klausimo, ar gyvenu tik iš to. Taip, gyvenu tik iš to. Tada būna kitas klausimas: kiek uždirbu? Normaliai. Užtenka viskam.“

Veiksmas: visą savaitę „Ultimate self defence championship“ dalyvių Kaune laukė įvairūs iššūkiai. Master Ken asmeninio archyvo nuotr.

Mitų griovėjas

Prieš tapdamas turinio kūrėju, Rokas buvo aikido treneriu. Turėjo studiją Šiauliuose. Ją įkūrė grįžęs iš kovos menų mokyklos Šveicarijoje, kur praleido net trejus metus.

„Kodėl Šiauliai? Miestui, kuriame nėra kažko ypatingo, norėjau duoti ką nors ypatingo“, – nors ne visiems patiko, R. Leonavičiui puikiai sekėsi realizuoti šį savo norą.

Tuo metu vos 23-ejų aikido treneris subūrė kone pusantro šimto kovos menų entuziastų. Galėjo savo auditoriją ir toliau plėsti, tačiau to nepadarė.

„Žmonės neretai susitapatina su kovos menais, o aš pradėjau matyti aikido trūkumus. Netrukus suvokiau, kad aikido yra visiškai neefektyvus savigynai, kad tai daugiau judėjimo ir savęs tobulinimo praktika“, – svaidytis tuščiais žodžiais R. Leonavičius nenorėjo, todėl pasiryžo juos pagrįsti veiksmais. Jis įkalbėjo šiaulietį MMA kovotoją Tadą Aleksonį susitikti ringe ir pažiūrėti, kuriam jų pavyks atsilaikyti. Pasitvirtino tai, apie ką galvojo Rokas – nors teigiama, kad aikido yra menas priimti kito asmens puolimą ir atremti smūgį taikiai, be smurto, kova baigėsi Tado pergale.

Kai toks viešbutis, daryti kažką nestandartinio yra labai įdomu.

„Aš tiesiog gavau į kaulus“, – R. Leonavičius buvo visiškai atviras. Negana to, savo fiasko jis filmavo, įrašu dalijosi su savo sekėjais ir pats komentavo.

„Atsirado meistrų, kurie, reabilituodami aikido, sakė, kad čia tik man nepavyko, tačiau po manęs buvo dar vienas meistras. Jam taip pat nepavyko, – sugriovęs vieną mitą, R. Leonavičius neketino sustoti. – Apskritai, savigyna yra verslo sfera. Ypač visos tos vaizdo pamokos, kaip turėtų gintis moterys. Tarkim, išsitraukia raktą iš kišenės ir stoja prieš užpuoliką. Žmonės, kurie tuo užsiima, žino, kad tai nėra veiksminga. Užtat lengvai parduodama.“

Sustabdė pandemija

Griaudamas mitus, Rokas subrandino realybės šou idėją. Jaunas vyras nusprendė pakviesti kovos menais užsiimančius „YouTube“ turinio kūrėjus ir, pastatęs į tam tikras savigynos situacijas, žiūrėti, kaip jie reaguos. Ar susidoros su užpuoliku judančiame autobuse? Kino teatre įsiplieskus ginčui, kumščiais auklės neblaivų priekabiautoją ar ramins šūkaujančią merginą?

„Susipažinau su vienu australu, kuris panašius siužetus davė savo mokiniams. Papasakojau jam savo sumanymą, pasiūliau suvienyti jėgas, bet tada prasidėjo karantinas, – R. Leonavičiaus įsitikinimu, COVID-19 pandemija buvo pačiu laiku. – Manau, tuo metu dar nebuvau pasiruošęs. Nei finansų, nei patirties neturėjau. Man reikėjo tų poros metų.“

Pirmasis realybės šou sezonas buvo nufilmuotas Australijoje. Kovotojai iš viso pasaulio tąkart įsikūrė apleistame pastate, aplink kurį lakstė kengūros.

„Buvo juokinga, nes vienam dalyviui – žinomam kovotojui narvuose, realiai ir teko gyventi narve. Čiužinį tik patiesėme“, – pirmojo sezono sėkmė ir be paliovos plūstantys klausimai, kada bus antrasis, R. Leonavičiui neleido atsipūsti.

Australijoje buvo nufilmuotas tęsinys. Dalyviai tąsyk apsistojo name, kurį Rokui išnuomojo vienas „YouTube“ turinio kūrėjas.

Tandemas: netradicinis viešbutis atitiko netradicinės kompanijos poreikius. Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Garsūs vardai

Trečiojo realybės šou sezono filmavimui pasirinkta ne Australija, bet Lietuva. Paskutinę gegužės savaitę į Kauną buvo atskraidinti visi „Ultimate self defence championship“ dalyviai: profesionalus Izraelio mišrių kovos menų meistras Nathanas Levy, kikboksininkas Gabrielis Varga, žymus kovos menų meistras, „YouTube“ turinio kūrėjas Kevinas Lee, Kanados elitinių jungtinių pajėgų veteranas Randis Turneris, sumo meistras iš Jungtinių Amerikos Valstijų sensėjus Sethas, Krav Maga instruktorius Shane Langwellis, kudo ir kiokušin meistras iš Lietuvos Vilius Terasevičius. Didžiausia realybės šou žvaigždė – kviestinis svečias Matthew Page.

„Jis – režisierius, profesionalus aktorius, labiau žinomas kaip Master Ken. Matthew parodijuoja visus tuos, kurie bando parduoti savigynos pamokas. Jis yra labai populiarus ir „YouTube“, ir „TikTok“, ir „Instagram“ platformose, turi milijardus peržiūrų. Net čia, Lietuvoje, kur manęs niekas nežino, jis lengvai atpažįstamas“, – R. Leonavičius džiaugėsi, kad įkalbėti žvaigždę dalyvauti projekte nebuvo sudėtinga. Šypsodamasis pro priklijuotą ūsą, pritariamai linksėjo ir pats Master Ken.

„Apie realybės šou girdėjau daug gerų atsiliepimų, be to, ir pats esu matęs kelis įrašus“, – M. Page nesigailėjo sutikęs avantiūrai. Realybės šou – įdomi patirtis, be to, buvo proga pažinti Lietuvą ir daugiau pabendrauti su vietiniais. Pasibaigus filmavimams, kovotojai vieną dieną skyrė seminarui ir susitikimui su savo sekėjais, o tada išvyko į savaitės trukmės stovyklą, kurioje jų ir iš anksto užsiregistravusių entuziastų laukė panašios užduotys. Tiesa, jau be filmavimo kamerų.

Dėmesys: didžiausia realybės šou žvaigždė – aktorius Master Ken. Master Ken asmeninio archyvo nuotr.

Geranoriškai priėmė

Nors yra populiarus užsienyje, Lietuvoje realybės šou „Ultimate self defence championship“ mažai žinomas, todėl Roko siūlymus bendradarbiauti neretai lydėjo skeptiški vietinių žvilgsniai ir kategoriškas „ne“. Įsileisti kūrybinę komandą atsisakė net penki naktiniai klubai, kol galiausiai šeštame pavyko nufilmuoti kelias naktinio gyvenimo scenas.

„Aiškinome, kad viskas, ką filmuosime, pasitarnaus kaip prevencinė priemonė, bet neįtikinome. Jau buvau besiruošiantis išsinuomoti kokį sandėlį ir sukurti jame naktinio klubo atmosferą, bet tada mus įsileido „Auditorija“. Esame dėkingi kolektyvui už tai“, – toks pat geranoriškas, anot R. Leonavičiaus, buvo ir „Very bad hotel“ šeimininkas Mantas Skukauskas, realybės šou dalyviams ir kūrybinei komandai atvėręs savo nestandartinio viešbučio duris.

Prieš ketverius metus įsigijęs namą Žaliakalnyje, kaunietis jame įkūrė viešbutį. Pradžioje jį norėjo pavadinti „Adamsų šeimynėlės“ vardu, bet galiausiai pakrikštijo „blogiausiu“. Visgi, dažnas čia pabuvojęs negaili kitų epitetų: originaliausias, keisčiausias, įdomiausias ar net šiurpiausias.

Požiūris: M. Skukauskas nemano, kad realybės šou filmavimas viešbučiui pasitarnaus kaip reklama, bet kuriuo atveju – buvo tiesiog smagu. Edgaro Cickevičiaus nuotr.

„Kai toks viešbutis, daryti kažką nestandartinio yra labai įdomu“, – sulaukęs siūlymo M. Skukauskas nė akimirkos nedvejojo, ar įsileisti realybės šou dalyvius. – Žinote, yra sakoma: nori nusivilti žmonėmis – atidaryk viešbutį. Nori pamilti žmones – atidaryk viešbutį.“ Realybės šou komanda, anot M. Skukausko, patvirtino antrąjį variantą. Kovotojai paliko patį geriausią įspūdį ir buvo vieni maloniausių iki šiol čia apsistojusių klientų.

„Ar valgė daugiau nei kiti viešbučio svečiai? Čia jau reiktų klausti mūsų merginų. Jei ir taip, tai visiškai normalu“, – pro viešbučio restoranėlį ėjęs M. Skukauskas sveikino kaip tik metu pusryčiaujančius kovotojus. Į šeimininko „sveiki“ kovotojai atsakė „labas rytelis“ ir palinko virš savo lėkščių pasistiprinti prieš naujus tos dienos iššūkius. Pastariesiems ruošėsi ir M. Skukauskas. Ilgą laiką išsisukinėjęs nuo maudynių ledo vonioje, atvykus realybės šou komandai viešbučio šeimininkas nebeturėjo pasiteisinimų – ledo vonia buvo sumontuota kiemo viduryje.

„Jei ne Mahometas pas kalną, tai kalnas ateina pas Mahometą. Panašu, kad neišsisuksiu“, – nusijuokė M. Skukauskas.