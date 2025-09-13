„Taisyklių pokyčiais siekiame sumažinti visą dieną stovinčių ir užimančių statymo vietas automobilių skaičių“, – sakė Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Leidimai išduodami internetu
Turintys grynąjį elektromobilį ir Kaune deklaruotą gyvenamąją vietą ar čia registruotą verslą, gali kreiptis dėl nemokamo parkavimo leidimo elektroniniu būdu. Biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ direktoriaus Justo Limanausko teigimu, leidimą galima greitai ir patogiai gauti užpildžius formą interneto svetainės parkavimaskaune.lt savitarnos sistemoje.
„Įvertinus, kad asmuo atitinka reikalavimus – yra Kauno miesto gyventojas ir vairuoja grynąjį elektromobilį, jam bus išduotas leidimas nemokamai statyti jį visose miesto zonose“, – teigė direktorius.
Teisę teikti prašymą turi grynųjų elektromobilių valdytojai, kurie bendrovės „Regitra“ išduotame transporto priemonės registracijos liudijime yra nurodyti transporto priemonės valdytojais.
Elektromobilių statymo mokamose zonose ir įvažiavimo į sumažintos taršos zoną (STZ) Senamiestyje leidimai galioja 1 095 dienas nuo jų išdavimo datos, bet ne ilgiau, nei bus priimtas kitaip nustatantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas. Specialus leidimas neišduodamas, jeigu transporto priemonei yra suteiktas laikinasis prekybinis arba tranzitinis valstybinis numerio ženklas.
Galiojimas automatiškai nepratęsiamas
Terminuoti ilgesnio laiko leidimai kitoms transporto priemonėms ir leidimai įvažiuoti į STZ Senamiestyje taip pat išduodami internetu, užpildžius specialią formą. Ta pati tvarka taikoma ir miesto centro gyventojams ar turintiems ten nekilnojamojo turto ir vykdančioms veiklą įmonėms. Pastariesiems paprastai užtenka įvesti būsto unikalų numerį, registruotą „Registrų centre“, ir leidimas suformuojamas per kelias minutes. Daugiau duomenų reikia pateikti tik teikiantiems paraiškas pagal sklypų schemas.
„Svarbu žinoti, kad pasibaigus leidimo galiojimo terminui būtina pateikti naują prašymą. Leidimų turėtojai apie tai yra informuojami prieš dvi savaites e. laišku. Taip pat informaciją apie leidimų galiojimą galima bet kada matyti savitarnos sistemoje“, – informavo J. Limanauskas.
Patarimai įvažiuojantiems į STZ
Vis dar pasitaiko mokėjimo klaidų vairuotojų, neturinčių specialiųjų leidimų įvažiuoti į STZ. Dėl to biudžetinė įstaiga primena svarbiausius veiksmus.
„Patikrinti mokėtiną sumą ir sumokėti rinkliavą už įvažiavimą į STZ galima UNIPARK, „carOne“ mobiliosiomis programėlėmis arba parkavimaskaune.lt interneto svetainėje. Tai reikia padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo išvažiavimo iš zonos. Pasibaigus šiam terminui, mokėtina suma neberodoma“, – aiškino J. Limanauskas.
Rekomenduojama tikrinti mokėtiną sumą praėjus ne mažiau kaip 5 minutėms po išvažiavimo iš zonos. Senamiesčio (S) zonoje parkavimas turi būti aktyvuotas iškart pastačius automobilį mokamoje vietoje – tokiu atveju STZ rinkliava sumokama iškart, neišvažiuojant iš zonos. J. Limanauskas akcentavo, kad kitose zonose sumokėta rinkliava STZ negalioja.
