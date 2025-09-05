Kaune kelią skinasi graži riedutininkų tradicija

Iš praeities atgaivinta iniciatyva, pasak dalyvių, skatina ne tik sveiką gyvenimo būdą, bet ir suburia bendruomenę.
„Užkabino ne kiek patys riedučiai, bet ta idėja, jog susirenkame visi kartu,“ – dalijosi mūsų portalo kalbintas riedutininkas Rimantas.
Pasivažinėjimo pradžia – Kauno pilis. Ten kiekvieną trečiadienio vakarą susirinkę entuziastai nusprendžia, kokiu visiems palankiu maršrutu galima riedėti. Rimantas teigė, jog „kiekvienas riedantysis yra šio renginio organizatorius“.
„Nebijokite prisijungti, net jei nesate labai greiti. Palaukiame visų! Čia tikrai ne lenktynės“, – tvirtino pasivažinėjimo iniciatyvos autorius Ignas Daukša.
Jam antrino kita dalyvė Viktorija: „Žmonių įspūdžiai gali skirtis priklausomai nuo jų riedėjimo įgūdžių bei lūkesčių, prasčiau riedantiems gali būti sunkiau fiziškai, greituoliams per lengva... Tačiau draugiškai stengiamės palaukti nespėjančių, padėti nusileisti nuo statesnių nuokalnių.“
Trečiadieninių pasivažinėjimų tradicija gyvuoja jau ne pirmą dešimtmetį.
„Įdomu, jog prieš dvidešimt metų jau važinėjau trečiadieniais, kai buvau dešimties. Labai panašus susibūrimas būdavo. Važiuodavome nuo pilies, kaip ir dabar, iki Panemunės tilto Nemuno krantine. Tada leisdavomės nuo Ožeškienės gatvės kalno traukinuku. Būdavo smagu. Grįžus iš gyvenimo užsienyje ir supratus, kad tokio susibūrimo nebeliko – kilo idėja šį riedėjimą atkurti. Labai džiaugiuosi, kad pavyko“ – prisiminimais dalinosi I. Daukša.
„Smagu, jog atsiranda žmonių, kurie imasi tokios iniciatyvos. Šią tradiciją mėginame atgaivintiuo praėjusių metų“, – sakė Rimantas.
Norint prisijungti, pakanka turėti riedučius, rekomenduojama dėvėti šalmą ir apsaugas. Registracija nereikalinga. Visa svarbi informacija skelbiama Riedėk.lt facebook grupėje.
