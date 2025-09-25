Kaune duris atvėrė naujas „Melga“ autoserviso padalinys

Visos paslaugos vienoje vietoje
Naujasis „Melga“ autoserviso padalinys gali pasiūlyti platų paslaugų spektrą, pritaikytą įvairiausiems vairuotojų poreikiams. Nesvarbu, ar reikia pakeisti tepalus, papildyti kondicionierių, sumontuoti padangas ar atlikti sudėtingus remonto darbus, profesionalūs autoserviso darbuotojai bus visuomet pasiruošę padėti. Stabdžių, važiuoklės, išmetimo sistemos remontas, ratų suvedimas, ratlankių virinimas – tai tik keletas paslaugų, kurios siūlomos naujajame Kauno padalinyje.
Autoservise taip pat teikiamos kompiuterinės diagnostikos ir automobilio patikros paslaugos, techninės apžiūros organizavimo paslauga ir siūloma techninės pagalbos kelyje paslauga. Kiekvienas vairuotojas gali būti tikras, kad jo automobiliu bus pasirūpinta visapusiškai.
Visuose „Melga“ autoservisuose yra naudojama naujausia, moderni įranga, kuri suteikia galimybę dirbti ir greitai, ir kokybiškai. Paslaugų kokybę ir aptarnavimą labiausiai užtikrina patyrusi ir profesionali komanda.
Kuo mažiau rūpesčių
„Melga“ autoservisų tinklas visuomet ypatingą dėmesį skiria klientams, jų poreikiams ir ilgalaikių ryšių puoselėjimui. Siekiama užtikrinti, jog automobilio priežiūra nekeltų papildomų rūpesčių ir streso. Tai atsispindi ir autoservisuose, kuriuose puoselėjama jauki atmosfera. Kol meistrai pasirūpins automobiliu, klientai kviečiami atsipalaiduoti jaukioje poilsio zonoje, kurioje galima ramiai išgerti kavos, paskaityti knygą ar pratęsti dienos darbus.
Tiems, kuriems sunku surasti laiko darbo dienomis, taip pat siūloma išeitis – tiek naujasis, tiek ir kiti Kaune įsikūrę „Melga“ autoservisai dirba ir šeštadieniais, nuo 9 iki 14 valandos. Darbo dienomis į padalinius galima atvykti nuo 8 iki 18 valandos. Viskas, ką reikia padaryti patiems – rezervuoti laiką internetu ar paskambinus į artimiausią „Melga“ autoservisą.
Šiuo metu Kaune yra net 4 šios įmonės autoservisų padaliniai, todėl lengvai išsirinksite autoservisą arti namų ar darbo. Be naujausio, esančio Jonavos g. 106, klientai taip pat laukiami Veiverių g. 144D, Taikos pr. 127D ar Mituvos g.7 autoservisuose. Visuose juose galite tikėtis malonaus aptarnavimo, jaukios atmosferos ir kokybiškai savo darbą atliekančios, profesionalios komandos.
Padangų pasirinkimas – skirtingiems poreikiams ir biudžetams
Vis labiau įsivyraujantis ruduo primena, jog teks pasirūpinti žieminėmis padangomis, kurios užtikrins saugias keliones esant nepalankioms eismo sąlygoms. Tai galima padaryti apsilankius bet kuriame „Melga“ autoservise. Juose galima rasti įvairiems poreikiams ir biudžetams pritaikytų padangų. Galėsite apžiūrėti paprastesnes ekonomines, geru kainos ir kokybės santykiu pasižyminčias vidutinės klasės ar aukščiausią kokybę siūlančias PREMIUM klasės padangas, skirtas įvairių markių ir modelių automobiliams.
Pirkėjams siūlomos dygliuotos, kieto ar minkšto mišinio žieminės padangos, tad tinkamas galima surasti nepriklausomai nuo to, kaip dažnai ir kokiais keliais dažniausiai tenka važinėti. Su visu padangų asortimentu susipažinti ir jas išsirinkti galima ne tik autoservisuose, bet ir „Melga“ elektroninėje parduotuvėje – tai ypač patogu tiems, kurie taupo savo laiką.
Visgi, jeigu kyla daugiau klausimų ar norisi pasikonsultuoti su profesionalais, visuomet galima atvykti į „Melga“ autoservisus. Darbuotojai mielai pakonsultuos ir padės išsirinkti kiekvienai situacijai labiausiai tinkančias padangas, kurios bus pritaikytos automobiliui ir tuo pačiu atitiks vairuotojų lūkesčius bei galimybes. Čia pat žieminės padangos bus sumontuotos, o ratai – subalansuoti. Naudojimui nebetinkamas senas padangas darbuotojai utilizuos, o neturintiems, kur laikyti dar tinkamas naudoti vasarines, pasiūlys saugojimo paslaugą.
Su „Melga“ naujam sezonui pasiruošite be jokių papildomų rūpesčių – svarbu nedelsti ir pasirūpinti, jog žiemiškos kelio sąlygos neužkluptų netikėtai.
