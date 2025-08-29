Kantrybės pareikalavę darbai baigti: atnaujinta Karaliaus Mindaugo prospekto asfalto danga

„Nuoširdus ačiū visiems kelininkams, kurie vertėsi per galvą ir sugebėjo svarbioje arterijoje darbus užbaigti iki rugsėjo 1-osios. Žinome, kaip tai svarbu, ypač pirmąjį rudens mėnesį, kai į miestą plūsteli daug vairuotojų iš kitų miestų ir miestelių“, – kelininkams dėkojo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Šiemet Karaliaus Mindaugo pr. atkarpoje nuo A. Juozapavičiaus pr. iki I. Kanto gatvės atnaujinta asfaltbetonio danga – suremontuotas 2 kilometrų ruožas, paklota 76 tūkst. kv. m asfalto dangos.
Sankryžų zonos sustiprintos dviem asfalto sluoksniais ir geotinklais.
Pasak bendrovės „Kauno keliai“ direktoriaus Ramūno Šilinio, iššūkių netrūko. Tačiau komandinis darbas padėjo išspręsti visus kilusius klausimus.
„Pradėjus darbus atsivėrė dangos, kurias reikėjo remontuoti. Po apačia – senas grindinys, silpni pagrindai, trūkęs asfaltas. Viena iš priežasčių, padėjusių viršutinį asfalto sluoksnį atnaujinti greičiau nei tikėtasi – naktinis darbas. Tačiau to nebūtų pavykę padaryti be puikiai sukoordinuotų komandinių veiksmų – pradedant projektuotojais ir baigiant kelininkais.
Metai darbui lauke Lietuvoje – neeiliniai. Lietaus netrūksta, iššūkių taip pat. Tačiau darome viską, kad visi darbai mieste būtų užbaigti kaip įmanoma greičiau“, – tikino R. Šilinis.
Karaliaus Mindaugo pr. ne tik atnaujinta asfalto danga. Sankirtoje su Birštono gatve taip pat įrengtas vandentiekio diukeris, po žeme didžiuliu vamzdžiu sujungęs Nemuno krantus.
Likusios Karaliaus Mindaugo pr. atkarpos remontas nuo I. Kanto g. iki Birštono g. numatytas 2026 m. Susisiekimo arterija nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Birštono g. suremontuota 2024 m.
