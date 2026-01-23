„Urban HUB“ Kaune įsikurs BYD elektromobilių salonas

„Vertiname tai, kad rinkos lyderiai atpažįsta mūsų „stock-office“ koncepcijos privalumus ir išgirsta „Urban HUB“ siūlomą erdvių lankstumą – tai leidžia mums sėkmingai integruoti specifinius reikalavimus keliančius verslus. Pirmojo automobilių salono atėjimas yra svarbus įvykis visai mūsų bendruomenei: tai ne tik papildo paslaugų spektrą, bet ir įneša naujos sinergijos. BYD vertybės – inovacijos ir modernus požiūris – puikiai dera su „Urban HUB“ vizija kurti dinamišką ir tvarią verslo aplinką“, – teigė „Urban HUB“ vadovas Rolandas Šležas.
Ambicingi plėtros planai Lietuvoje
Oficialus BYD atstovas Lietuvoje, „Inchcape Lithuania“, pirmojo salono Kaune vietą pasirinko nuosekliai planuodamas tinklo plėtrą. Šis žingsnis žymi naują etapą 2025-aisiais į Lietuvos rinką įžengusio elektromobilių gamintojo istorijoje.
„Pirmaisiais veiklos metais atidarėme BYD saloną Vilniuje, o šiemet nuosekliai plečiame atstovavimą Lietuvoje. Kaunas yra strategiškai svarbus miestas tiek privatiems, tiek verslo klientams, todėl salono atidarymas šiame mieste – logiškas ir planuotas žingsnis“, – teigė BYD verslo vadovė Augustina Černiauskaitė.
Ieškant tinkamiausios vietos naujajam salonui, kelti itin aukšti reikalavimai: prioritetas teiktas naujos statybos, A+/A++ energinės klasės pastatams, užtikrinantiems gerą matomumą, nuolatinį lankytojų srautą bei kokybišką elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą.
Anot BYD atstovės, verslo ir prekybos miestelis Kaune pilnai atitiko šiuos kriterijus, kartu pasiūlydamas ir aukštą partnerystės standartą: „Ieškojome ne tik technologiškai tinkamų patalpų, bet ir partnerio, kuris užtikrintų aukštus verslo standartus, ilgalaikį patikimumą ir profesionalų požiūrį. „Urban HUB“ Kaunas, kurį valdo SBA grupė, šiuos lūkesčius atitiko visapusiškai.“
Moderni koncepcija ir naujausi modeliai
Naujajame BYD salone Kaune bus teikiamos automobilių pardavimo paslaugos, o pati erdvė įrengiama pagal naujausius gamintojo reikalavimus ir perteiks pagrindines BYD prekės ženklo vertybes – modernumą, inovacijas ir tvarumą.
Čia bus pristatomi populiariausi modeliai – elektrinis SUV „BYD SEALION 7“ bei ekonomiškas įkraunamas hibridas „BYD SEAL U DM-i“. Ekspoziciją taip pat papildys kiti kompaktiški, funkcionalūs elektromobiliai ir hibridai bei naujienos, rinką pasieksiančios dar šiais metais. „BYD“ automobiliai atitinka aukščiausius saugumo standartus, yra aprūpinti pažangiomis pagalbos vairuotojui sistemomis bei išsiskiria „Blade“ baterijų technologija, užtikrinančia patikimumą ir ilgaamžiškumą.
BYD atstovai pažymi, kad naujasis salonas taip pat taps ir bendruomenės traukos centru – čia planuojami automobilių pristatymai bei teminiai renginiai šeimoms ir verslui.
Iki oficialaus atidarymo „Urban HUB“ Kaunas patalpose, išbandyti BYD automobilius galima „Inchcape Motors“ salone, adresu Islandijos pl. 31, Kaunas.
Apie „Urban HUB“ vietą ir bendruomenę
„Urban HUB“ verslo ir prekybos miesteliai Vilniuje ir Kaune kuriami strategiškose miestų vietose, prie vienų pagrindinių šalies kelių – A1 ir A6 Kaune bei A2 Vilniuje – kurias kaip esminį privalumą įvardina čia įsikūrusi verslo bendruomenė. Matomumas ir moderni infrastruktūra užtikrina patogų pasiekiamumą tiek klientams, tiek verslo partneriams.
„Urban HUB“ miesteliuose jau veikia daugiau nei 75 įmonės, tarp kurių ir tokie žinomi prekių ženklai, kaip „IKI Lietuva“, „RIMI“, „Pepco“, „Gym+“, „Paulini“, „Sinsay“, „Lonas“ bei kt.
