Kačerginėje – išskirtinė reabilitacijos įstaiga

Kauno rajono savivaldybė ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno ligoninė pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, kurios tikslas – atnaujinti ir išplėsti Vaikų reabilitacijos skyrių „Žibutė“ ir sukurti modernų reabilitacijos centrą Vidurio Lietuvoje.
„Bendras darbas visada veda prie didelių tikslų. Ši partnerystė – tai investicija į mūsų krašto žmonių sveikatą ir gerovę“, – pasirašydamas sutartį sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
LSMU Kauno ligoninės direktorius infrastruktūrai Eugenijus Samuchovas pristatė „Žibutės“ atnaujinimo ir plėtros koncepciją, kurią įgyvendinus bus modernizuotos esamos paslaugos, išplėstas jų spektras, vykdomos prevencinės programos; teikiamos sveikatinimo paslaugos vaikams ir suaugusiesiems; vystoma studijų ir mokslo bazė; skatinamas sveikatos turizmas kurorte.
„Mūsų siekis – ne tik atnaujinti infrastruktūrą, bet ir iš esmės pakeisti požiūrį į medicininę reabilitaciją, praplėsti paslaugų spektrą, užtikrinti, kad jos būtų prieinamos tiek vaikams, tiek suaugusiesiems“, – pabrėžė LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė prof. dr. Diana Žaliaduonytė.
Po rekonstrukcijos visi pastatai bus sujungti į vientisą, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį kompleksą, kurio plotas sieks apie 9 236 kv. m. Koncepcijoje numatyta, kad komplekse atsiras sveikatinimo centras su baseinu (2×25 m takeliai, vaikų baseinas, pirtys, kineziterapijos kabinetai), patogi automobilių stovėjimo aikštelė, informacijos centras, rekreacinės erdvės. Bus įrengta priedanga pacientų, darbuotojų, lankytojų ir Kačerginės gyventojų saugumui užtikrinti. Komplekso architektūroje numatyti šiuolaikiniai gamtai draugiški sprendimai – stikliniai paviršiai, apvalios formos, natūralios medžiagos, o svarbiausia – išsaugomas pušynas.
