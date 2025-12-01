Juras Taminskas: bus gerinamas keleivių aptarnavimas Kauno oro uoste

„Matome, kad hibridinė ataka paskutiniu laiku dar labiau suintensyvėjusi, ženklų į pozityvą nematome. Sutarėme su Lietuvos oro uostais, kad jie aktyviai dirbs su aviakompanijomis“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė J. Taminskas.
„Būtent dėl skrydžių, vakarinių skrydžių, naktinių skrydžių į ir iš Kauno oro uosto užtikrinant resursus Kauno oro uoste ir žmonių pristatymą iš Vilniaus į Kauną, iš Kauno į Vilnių. Lygiagrečiai dirbam su aviakompanijomis, kurios skraido iš ir į Vilnių, kad patirtų kuo mažiau nepatogumų“, – kalbėjo ministras.
Anot J. Taminsko, Vilniaus oro uoste tamsiuoju paros metu neketinama uždrausti skrydžių, tačiau prieš Kalėdas bus sudarytos sąlygos daugiau skrydžių atlikti Kaune.
„Oro navigacija“ dirba, (...) kad artėjant šventiniam periodui (...) kuo mažiau bendrovės patirtų nepatogumų, o Vilniaus oro uostas (Lietuvos oro uostai – BNS) užtikrintų galimybę toms oro bendrovėms, kurios norėtų tam tikrus skrydžius vykdyti iš Kauno, ir sudarytų sąlygas kuo palankesnes būtent vykdyti iš Kauno“, – teigė J. Taminskas.
Ministro teigimu, reikia prisitaikyti prie situacijos, kol iš esmės bus išspręsta hibridinių atakų prieš Vilniaus oro uostą problema.
„Mes tiesiog negalime leisti sau neveikti, nieko nedaryti ir uždarinėti Vilniaus oro uostą. Tai ieškome visų galimų išeičių, variantų iš šios padėties, kas yra Susisiekimo ministerijos ir jos valdomų įmonių kompetencijos ribose“, – sakė J. Taminskas.
Naujausi komentarai