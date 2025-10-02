Jau aišku, kada Kaunas įžiebs kalėdinę eglę!

Dar neaišku kur
„Kauno diena“ pasidomėjo, kada šiemet mieste prasidės Kalėdų laukimas. Taip pat domėjomės, kur bus įžiebta pagrindinė miesto eglė.
Pernai dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos kalėdinė eglė buvo pastatyta Vienybės aikštėje. Senamiesčio erdvę planuota užbaigti tvarkyti iki metų pabaigos, tad miesto atstovai kol kas dar nežino, ar viską pavyks įgyvendinti laiku, tad dar neatmesta galimybė ir šiais metais Kalėdų žaliaskarę statyti Vienybės aikštėje.
„Iki spalio 10 dienos turėtų paaiškėti šių metų Kauno eglutės vieta. Šiais metais Kaunas Kalėdų eglutę įžiebs vienas pirmųjų – lapkričio 22 d.“, – dienraščiui komentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Dar kurį laiką norėtume eglutės temą ir papuošimo stilistiką išlaikyti paslaptyje.
Vėl gyva eglutė
Dar vasarą Kauno miesto savivaldybė paskelbė konkursą, kas galėtų imtis kalėdinės eglės puošimo darbų. Jau aišku, kad kauniečių Kalėdomis rūpinsis nauja komanda, kuri pateikė geriausią viziją, kaip papuoš gyvą žaliaskarę.
„Rugsėjo 5 d. buvo pasirašyta sutartis su pirmos vietos laimėtojais bendrove „Akmenių dvaras“, – informavo A. Augonė.
Ji portalui kauno.diena.lt nurodė, kad šiemet vėl bus puošiama gyva eglutė, kurią padovanos miestiečiai. Tiesa, kol kas dar neišrinkta gražiausioji, tačiau tikrai yra iš ko pasirinkti.
„Praėjusių metų mūsų miestiečių geranoriškumas nustebino dovanojamų eglučių gausa. Tad šiemet vėl kreipėmės į kauniečius prašydami teikti siūlymus. Eglutė šiai dienai dar neišrinkta. Bet mums labai smagu, kad tokia gausa kauniečių nori su mumis kartu kurti Kalėdas mieste. Skaičiuojame, kad šiai dienai esame sulaukę net 25 siūlymų dovanoti miestui Kalėdų eglutę“, – nurodė Kultūros skyriaus vedėja.
Išlaiko paslaptį
Kalėdų eglė kiekvienais metais būna tarsi meno kūrinys, žavintis įvairiais technologiniais sprendimais, kurtomis dekoracijomis, tad pasmalsavome, kaip atrodys šiųmetė Kauno eglutė, tačiau kol kas miesto atstovai nebuvo linkę atvirauti.
Kalėdinės Kauno eglutės įžiebimas
„Kaip ir kasmet, dar kurį laiką norėtume eglutės temą ir papuošimo stilistiką išlaikyti paslaptyje, kad miestiečiams būtų staigmena. Tačiau galime pasakyti, kad šių metų eglutė ir vėl bus gyva, natūrali, alsuojanti Kalėdų dvasia. Šiųmetė eglutė išsiskirs geometriškai apibrėžtomis formomis, menine saviraiška ir elegancija, neįprastais eglės dekoravimo sprendiniais“, – tik labai abstrakčią eglutės viziją pateikė A. Augonė.
Ji nurodė, kad kol kas dar vyksta viešojo pirkimo procesas dėl eglutės įžiebimo šventinio koncerto, tad detalių taip pat dar teks truputį luktelėti.
Kultūros skyriaus vedėja informavo, kad šiais metais yra taikoma praėjusių metų kainodara ir Kalėdų eglutė kainuos 80 tūkst. eurų su PVM, Kalėdų eglutės įžiebimo koncertas – 150 tūkst. eurų su PVM.
