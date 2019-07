Geriausi Kauno abiturientai: šimtukai – darbas, o ne aitvarų dovana

Kauno abiturientai šiemet šienavo šimtukus. Kas po tris, kas po penkis, o kas per plauką nuo šeštojo. "Kauno diena" pakalbino geriausius miesto abiturientus ne tik apie jų ateities planus.

Viršijo lūkesčius

"Kai matai, kad gerai sekasi, norisi dar geriau, – dėl šeštojo šimtuko, kuris išslydo iš rankų, kaunietė Guoda Perminaitė nesikrimto – džiūgavo likusiais penkiais, kurie įkrito į jos atestatą. – Chemijai ruošiausi labai atsakingai, todėl aukščiausias įvertinimas nebuvo didelė staigmena. Kur kas labiau nustebino kiti. Tarkim, biologija. Egzaminas buvo vienas sudėtingesnių, o užduotys – nestandartinės."

Be minėtų dviejų, 100 balų Guodai atnešė matematika, anglų, lietuvių kalba ir literatūra. Sėkmė? Anaiptol.

"Dvylikos metų įdirbis ir pastarųjų dvejų spurtas", – ateitį nusprendusi sieti su mokslu, tiriančiu gyvuose organizmuose vykstančias chemines reakcijas ir virsmus, KTU gimnazijos moksleivė laiko veltui nešvaistė. Dirbo namuose, pamokose ir papildomai po jų. Prasidėjus egzaminų maratonui tempo nelėtino.

"Sako, kad paskutinį vakarą nereikia kartotis. Galbūt..." – posakį "nepavalgęs neprilaižysi" G.Perminaitė ignoravo.

Turėjau tris sėkmingus tušinukus, visus juos ir nešiausi į egzaminus. Tik negalvokite, kad tikiu prietarais.

Prieš kiekvieną egzaminą vakarais pirmūnė kruopščiai vertė savo užrašus ir tikslinosi detales, o Nacionalinio egzaminų centro interneto puslapyje išvydusi vienas paskui kitą išsirikiavusius šimtukus suprato, kad jos metodika pasiteisino.

"Turėjau tris sėkmingus tušinukus, visus juos ir nešiausi į egzaminus. Tik negalvokite, kad tikiu prietarais. Egzaminų metu pasiklioviau tik savo žiniomis. Negana to, buvau labai susikaupusi. Tai labai svarbu. Gali daug žinoti, bet jei nesusikoncentruosi, pridarysi žioplų klaidų, – nepaisant skeptiško požiūrio į magiją ir nežemiškas jėgas, iš anksto džiaugtis G.Perminaitė neskubėjo. – Pasirinkau Vilniaus universitetą, biochemiją (VU). Nežinau, su kokiais balais ateis kiti jaunuoliai, todėl, kol dar neturiu oficialaus kvietimo studijuoti, nenoriu nieko kalbėti."

Kostiumas – tarsi šarvai

Ne prietarais, o savo jėgomis kliovėsi ir kaunietis Marijonas Mikaitis, šimtukus nuraškęs anglų kalbos, istorijos ir geografijos egzaminuose.

"Niekada nebuvau tas, kuris labai gerai mokėsi, bet paskutiniais metais susiėmiau, o ir su mokytojais labai pasisekė. Anksčiau mokiausi dėl to, kad reikia, o dvyliktoje klasėje tai dariau, nes buvo įdomu", – paklaustas ar toks pat motyvuotas išliko artėjant egzaminams, M.Mikaitis neslėpė, likus maždaug dviem mėnesiams iki didžiojo starto, jautęs nerimą širdyje. Ypač po bandomųjų egzaminų, kurie atidengė spragas.

"Namuose ėmiausi kartoti pastarųjų dešimties metų egzaminų medžiagą. Perkandau mokymosi sistemą, todėl į egzaminus ėjau ramus ir užtikrintas", – jaunuolis neslėpė, kad prie tokios savijautos prisidėjo viena labai svarbi detalė.

Pasirodo, prieš kiekvieną žinių patikrinimą Jėzuitų gimnazijos moksleivis iš spintos traukė vieną ir tą patį kostiumą, o ne laisvalaikio drabužius, kaip tai darė dalis bendramokslių.

"Kostiumas buvo tarsi šarvai einant į mūšį, – po vaizdingo palyginimo jaunuolis prabilo apie savo pasirinkimą. – VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Kodėl Vilnius? Kiek dairiausi, tai geriausias variantas, o ir Kaunas arti. Kai pasiilgsiu mamos gaminamų patiekalų, ilgai netruksiu grįžti namo."

Nors atsakymo iš VU sulauks tik kitą savaitę, kaunietis neabejojo, kad jo balų kraitis pakankamas valstybės finansuojamoms studijoms, todėl nukritus baigiamųjų egzaminų naštai, galvą teks sukti tik dėl sėkmingo persikėlimo į sostinę.

Pasirinko teisę

Karolis Orlauskas kojų iš gimtojo miesto nekels – pasirinkęs teisės mokslus Vytauto Didžiojo universitete (VDU), jaunuolis savo istoriją ir toliau rašys Kaune.

"Čia gimiau, čia prabėgo visa vaikystė, čia baigiau mokyklą", – su LSMU gimnazija abiturientas atsisveikino aukštai pakelta galva – vidurinę baigė vienais dešimtukais ir pagyrimu, o už penkis iš šešių abitūros egzaminų surinko po 100 balų. Iki šeštojo šimtuko pritrūko visai nedaug.

"Birželio 28-ąją sužinojau fizikos rezultatą. 95 balai atrodė gerai, kol nepasipylė šimtukai", – pastaruosius K.Orlauskas susirinko iš istorijos, geografijos, matematikos, anglų, lietuvių kalbos ir literatūros. Paklaustas, ar įvertinimai buvo netikėti, jaunuolis santūriai šyptelėjo – šimtukus atnešė ne aitvarai, o dvylikos metų darbas.

"Per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą gavau autorių, kurio nebuvau pasikartojęs, bet prisiminiau tai, apie ką prieš metus mokiausi mokykloje. Rezultatas – 100. Čia ne tik dėl geros atminties, kurią veikiausiai paveldėjau ir senelių, bet ir dėl to, kad pamokose dirbau", – dėl to, anot K.Orlausko, prieš egzaminus jam nereikėjo kalti, o tik lengvai pasikartoti. Likusį laiką abiturientas skyrė poilsiui. Taip esą rekomendavo Nacionalinio egzaminų centro vadovė.

"Ji pabrėžė, kad ilsėtis būtina, antraip gali pamiršti tai, ką žinai", – paklaustas, ar egzaminų dieną jaudulys kuteno padus, K.Orlauskas purtė galvą. Nerimas, kurį jausdavo važiuojant į egzaminus, gavus užduotis kaipmat išgaruodavo. Tada įsijungdavo smegenys. Pastarosioms jaunuolis dabar skelbia poilsį ir laukia rugsėjo.

"Jei neklystu, LAMA BPO rezultatus skelbia naktį iš liepos 22 d. į 23 d. Tada paaiškės, kas įstojo, o kas ne, – jaunuolis žadėjo ramiai miegoti, o kompiuterį įsijungti tik ryte. – Su tokiais balais atviros visos durys. Maniškės veda į teisę."

Turi laiko apsispręsti

Jei už penkis šimtukus būtų teikiami aukso medaliai, KTU gimnazijos abiturientės Viktorijos Pareikaitės krūtinę papuoštų sidabras – abitūros egzaminuose mergina surinko keturis maksimalius įvertinimus.

"Lietuvių kalba ir literatūra, anglų, chemija ir biologija", – lenkdama pirštus laimingąjį ketvertą vardijo V.Pareikaitė.

Sėkmė? Nemanau. Tai tęstinis daugelio metų darbas.

Pasirinkusi studijas LSMU, Viktorija žinojo, kad pirmuoju smuiku čia groja biologijos egzaminas. Jam abiturientė ruošėsi kruopščiai ir atsakingai, todėl šimtuką priėmė ne kaip atsitiktinumą, o kaip atpildą už darbą. Kur kas labiau ją esą nustebino likusiųjų trijų balai.

"Sėkmė? Nemanau. Tai tęstinis daugelio metų darbas", – paklausta, ką dėl to teko paaukoti, abiturientė tikino visus metus puikiai suderinusi mokslus ir su jais nesusijusią veiklą – šokių ir vairavimo pamokas.

Dėl gebėjimo paskirstyti krūvius ir atsipalaiduoti, Viktorijai ir egzaminai neatrodė tokie bauginantys.

"Jaučiausi pakankamai rami. Kaip ir tėvai. Nors sėkmės linkėjo, tikėjo manimi", – būsima medikė nedaugžodžiavo.

Darbas ir sėkmė

Ne kartą teko girdėti, esą abitūros egzaminai – loterija, todėl sunku nuspėti, ar laimingas bilietas pateks į pastaruosius metus knygas graužusio pirmūno ar klasės gale sėdėjusio, į mokslus pro pirštus žiūrėjusio klasioko rankas.

"Nesvarbu, koks egzaminas būtų, jei yra pagrindai, rezultatas bus geras, o dėl palankių temų visiškai sutinku", – kalbėjo "Varpo" gimnazijos abiturientė Meda Kazakevičiūtė.

Į kaunietės rankas per abitūros egzaminus pateko ne vienas, o net trys laimingi bilietai – 100 balų iš tiek pat galimų ji gavo iš biologijos, lietuvių ir anglų kalbų egzaminų. Vos dviejų balų iki maksimumo pritrūko matematikoje. Chemijos žinios įvertintos 73 balais. Tiesa, dėl pastarojo rezultato M.Kazakevičiūtė visai nesikrimto. Pasirinkusi mikrobiologijos studijas Vilniaus universitete (VU), mergina beveik neabejojo, kad liepos 26-ąją savo pavardę pamatys valstybės finansuojamų studijų studentų sąraše.

"Ar jaudinausi prieš egzaminus? Žinoma. Sunkiausia buvo viena savaitė, nes sukrito beveik visi svarbiausi egzaminai. Vis motyvavau save, kad liko nedaug. Baigsiu ir bus ramu", – prie savitaigos, anot jaunos merginos, prisidėjo ir aiškiai sudėliota dienotvarkė. Dalį laiko skyrusi egzaminams pasiruošti, likusią skyrė kokybiškam poilsiui.

"Iš anglų tikėjausi aukšto įvertinimo. Lietuvių kalbos šimtukas – staigmena. Biologija? Žinojau, kad bus gerai, bet neįsivaizdavau, kad taip gerai!", – abiturientė šyptelėjo – išvydusi tris šimtukus ji bent kelis kartus perkrovė Nacionalinio egzaminų centro puslapį, kad įsitikintų ar neįsivėlė klaida.

Retėja geriausių gretos

Šimtukininkų sėkme džiaugėsi ne tik mokyklų administracija, auklėtojai, draugai ir namiškiai – geriausius abiturientus pagerbė ir Kauno miesto valdžia.

Mero Visvaldo Matijošaičio padėkos raštai įteikti visiems, bent vieną šimtuką gavusiems abiturientams ir juos parengusiems mokytojams. Tie, kurių brandos atestate įraityti trys, keturi ar penki šimtukai, apdovanoti ne tik padėkos raštais, bet ir atminimo dovanomis – prabangiais "Waterman" parkeriais. Pastarųjų išdalyta 28-iems abiturientams.

"Laikant atskirų mokomųjų dalykų brandos egzaminus, penki abiturientai gavo po penkis, du – po keturis, 21 po tris, 45 – po du, 223 abiturientai po vieną šimtuką", – rezultatus, gautus iš 409 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų, vertė Kauno miesto administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, dr.Vilija Adaškevičienė.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas Kauno moksleiviams atnešė 22, matematikos – 51, rusų kalbos – 6, biologijos – 13, fizikos – 5, chemijos – 12 , informacinių technologijų – 52, geografijos – 5, istorijos – 3. Daugiausia – net 235 šimtukus kauniečiai gavo iš anglų kalbos egzamino. Bene gausiausios šimtukininkų pajėgos susitelkė KTU gimnazijoje.

"Iš viso šiemet yra 296 šimtukininkai", – V.Adaškevičienės pastebėjo, kad praėję metai buvo produktyvesni.

Laikydami atskirų mokomųjų dalykų brandos egzaminus, abiturientai iš 320 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų surinko 405 šimtukus. Tiesa, 2018-aisiais nebuvo abiturientų, surinkusių po penkis šimtukus.