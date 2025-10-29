Gėlynų tuštėjimo metas: miesto erdvėse lieka mažiau spalvų

Nuo pat pavasario iki dabar kauniečius ir miesto svečius džiugino išpuoselėti gėlynai, kuriuose ne vieną kartą per sezoną pakeistos gėlių kompozicijos. Tačiau dabar mieste liks mažiau spalvų ne tik dėl krentančių lapų, kurie apnuogina medžių šakas, bet ir dėl to, jog gėlynuose taip pat nebeliko gyvasties.
Kauno viešieji gėlynai ruošiami šaltajam metų laikui, todėl nurinktos vienmetės gėlės, o daugiametės – paliktos žiemoti po žeme. Nuėmus augalus, klombos liko tuščios. Prie Kauno miesto savivaldybės pastato gėlynų vietose prieš šventes bus pastatytos eglutės, kurias papuoš lemputės. Tokios puošmenos naudojamos jau ne pirmus metus. Kitų gėlynų lakinai konvertuoti žiemos puošmenomis neplanuojama.
Naujausi komentarai