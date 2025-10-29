Sutvarkytos Santuokų rūmų prieigos

Apie tvarkymo darbus prie Santuokų rūmų vakar paskelbė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
„Viena gražiausių Klaipėdos vietų atgimė naujai – baigtas Santuokų rūmų teritorijos tvarkymas. Šiuo projektu siekėme, kad pačias gražiausias akimirkas išgyvenantys klaipėdiečiai turėtų dar jaukesnę erdvę. Aplink pastatą, kur anksčiau buvo įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengta nauja danga ir pėsčiųjų takai, sutvarkyti praeityje ilgus metus džiuginę baseinai bei fontanas, pasodinti nauji gėlynai ir dekoratyviniai krūmai“, – vardijo meras.
Įrengti ir nauji suoliukai, atnaujintas apšvietimas, išspręstas automobilių parkavimo klausimas – dabar čia atsirado 56 stovos vietos.
„Darbai tuo nesibaigia – šiuo metu tvarkomas Santuokų rūmų stogas, šildymo sistema ir ruošiamasi vidaus remonto bei išskirtinių vitražų atnaujinimo darbams. Šis projektas – dalis nuoseklaus miesto atnaujinimo plano. Investuojame į Klaipėdos erdves, kad jos būtų patogios ir estetiškos“, – feisbuke rašė A. Vaitkus.
Kaip nurodė Klaipėdos savivaldybė, atnaujinta beveik 4 400 kv. m ploto teritorija. Viso projekto vertė siekė kiek daugiau nei 1 mln. eurų, o darbus vykdė bendrovė „Gigas“.
Naujausi komentarai