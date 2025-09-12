Etikos pažeidimais kaltinamas teisėjas Purvainis: bendravimas ne be trūkumų buvo

Sprendimas bus skelbiamas spalio 13 dieną.
Drausmės bylą A. Purvainiui dėl nepagarbaus bendravimo su teisėjais ir teismo darbuotojais gegužę iškėlė Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Posėdis buvo kelis kartus atidėtas dėl atostogų ir teisėjų darbotvarkių.
Buvęs Kauno apylinkės teismo pirmininkas kaltinimas tuo, kad vadovaudamas teismui teisėjų posėdžių metu nesuteikdavo pavaldiniams galimybės išsakyti savo nuomonės, juos pertraukdavo, ignoruodavo, reikšdavo panieką, kreipdavosi tokiais išsireiškimais kaip „iš kokios epochos, teisėja, esate“, „liaudiškai tariant, nenusileiskime iki vaikų darželio lygio“. Posėdžiai būdavo įrašinėjami.
A. Purvainis penktadienį posėdyje pripažino taip kalbėjęs ir pabrėžė, kad nevengia metaforų. Tačiau kitus kaltinimus dėl jo neįrašytų pasisakymų vadino šmeižtu, apkalbomis ir bandymu susidoroti.
Liudininkų teigimu, A. Purvainis kitų teisėjų ir darbuotojų akivaizdoje nepagarbiai atsiliepdavęs apie kai kuriuose teisėjus, juos žemino, pavyzdžiui, nurodydamas „pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja“, „ji padarys gėdą teismui“, „stoties lygis“, „negalima pasitikėti“, „žemiau plintuso“.
Esą teismo pirmininkas naudodavęs net tokius žodžius kaip „dal****ė“, „ją teisėjų taryba tik stumia, gadina man reputaciją“, „gali eiti tik į jogą, bet ne į interviu“, „apsivemsiu, kaip man nuo jos šlykštu“, „pasiklydus tarp trijų pušų“, „negalima leisti tokių teisėjų į žmones, gėdą daro“, „man buvo šlykštu su ja kalbėti“.
Apsivemsiu, kaip man nuo jos šlykštu.
Teigiama, kad jis grubiais išsireiškimais iki ašarų privedė besilaukiančią teismo darbuotoją. Uždraudė kai kuriems teisėjams bendrauti su žiniasklaida.
„Galbūt bendravimas ne be trūkumų buvo. Bet ar tai drausminės atsakomybės pagrindas? Labai tuo abejočiau“, – penktadienį Teisėjų garbės teisme sakė A. Purvainis.
Pasak jo, dauguma kaltinimų yra nepagrįsti ir neįrodyti. A. Purvainio teigimu, Teisėjų etikos ir drausmės komisija išvados, dėl kurių iškelta drausmės byla, padarytos remiantis kaltumo, o ne nekaltumo prezumpcija. Į kaltinimus Garbės teisme jis atsikirtinėjo maždaug pusantros valandos.
„Tiesmukas bendravimo būdas. Padaryta klaidų, aš iš jų mokausi, išvadas padariau“, – sakė buvęs teismo pirmininkas.
Tačiau grubiausius posakius apie „dal****ę“, „šūdiną sprendimą“ ir kitus A. Purvainis kategoriškai neigė.
„Tokia praktika negalima. Aš tokių išsireiškimų net mintyse ir buityje nevartoju“, – tikino teisėjas.
A. Purvainis prašė jo etikos pažeidimų nelaikyti šiurkščiais ir drausmės bylą nutraukti.
A. Purvainio kadencija Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigose baigėsi balandžio 10 dieną, šiuo metu jis dirba to paties teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėju.
(be temos)
(be temos)
(be temos)