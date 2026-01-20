Prokuroras už SSRS nusikaltimų neigimą pasiūlė bausmę Erikai Švenčionienei

Taip pat siūloma nustatyti jos būvimo vietą Kaune arba Prienų rajone su nurodymu būti toje vietoje nuo 22 iki 6 valandos, įpareigoti E. Švenčionienę iš savo „Facebook“ paskyros pašalinti tekstą apie Medininkų žudynes, dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.
Be kita ko, siūloma skirti E. Švenčionienei 1 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, uždrausti lankytis Medininkų žudynių memoriale.
Kaltinamoji ir jos advokatė šiame teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu.
„Byloje yra pakankamai duomenų, kurie įrodo Eriką Švenčionienę padarius nusikalstamą veiką“, – baigiamojoje kalboje sakė prokuroras Šarūnas Šimonis.
Pasak jo, moteris nusikalstamą veiką padarė tiesiogine tyčia, suprasdama, kad daro nusikaltimą.
Kaltintojas tvirtino, kad E. Švenčionienė naudojo nutylėjimus, atsargias formuluotes, tačiau tai nekeičia jos kaltės. Tekste, už kurį ji teisiama, nėra abejonių, dvejonių.
Byla E. Švenčionienei iškelta po to, kai ji socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą apie 1991-ųjų liepos 31-osios Medininkų pasienio punkto užpuolimą. Jo metu nužudyti septyni Lietuvos pareigūnai, o vienas sunkiai sužeistas.
„Medininkų tragedija yra tamsioji Lietuvos spec. tarnybų veiklos pasekmė. Daug faktų bylojo apie tai, kad žudikai buvo iš savų tarpo. Tiesa paslėpta, liudininkai nutyla“, – 2024 metų liepos 31 dieną socialiniame tinkle rašė moteris.
Tai, kad E. Švenčionienė įrašą paskelbė tą dieną, kai Lietuva gedėjo dėl išžudytų pareigūnų, prokuroro manymu, rodo jos tikslą.
„Ji siekė menkinti teisminės valdžios ir valstybės autoritetą“, – tvirtino Š. Šimonis.
Kaltinamosios advokatė Svetlana Naidenko prokuroro pasiūlytą bausmę pavadino „keistu pasiūlymu“.
„Aš manau, kad E. Švenčionienei inkriminuotas kaltinimas nepasitvirtino. Byla turi būti nutraukta“, – sakė gynėja.
Pati E. Švenčionienė savo paskutiniame žodyje taip pat teigė nepadariusi nusikaltimo.
Teisėja Giedrė Maslauskaitė pranešė, kad nuosprendis bus skelbiamas vasario 26 dieną.
Viena iš likviduoto „Tarptautinio geros kaimynystės“ forumo steigėjų E. Švenčionienė kartu su Valerijumi Ivanovu ir Kazimieru Juraičiu Vilniaus apygardos teisme teisiama ir kitoje byloje dėl galimo padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, dėl viešo pritarimo tarptautiniams ir sovietų nusikaltimams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo.
