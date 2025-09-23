Dėl eismo ribojimų svarbioje šalies magistralėje – naujausia žinia

Antrojo etapo darbai – pirmosios eismo juostos remontas – bus pradėti sekmadienį ryte, 7 val., ir planuojami baigti antradienį.
Iš pradžių šiuos darbus buvo numatyta atlikti iki penktadienio, tačiau, įvertinus intensyvų eismą bei savaitgalį Akademijoje (Kauno r.) vyksiančią parodą „Gyvulininkystė 2025“, „Via Lietuva“ kartu su rangovu UAB „Kelių priežiūra“ nusprendė darbus perkelti į sekmadienį, kai eismo srautai sumažėja.
„Suprantame, kad dėl tilto remonto vairuotojai patiria nepatogumų, tačiau šiuos planinius darbus būtina atlikti, kad ateityje būtų išvengta didesnių remonto darbų. Atsižvelgę į eismo srautus ir renginius, perkeliame darbus į sekmadienį“, – sakė „Via Lietuva“ Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad šio pobūdžio darbams atlikti ir siekiant pilnai neuždaryti eismo, dėl medžiagų kietėjimo ir stabilizavimosi proceso daromos 4 technologinės pertraukos, kurios kiekviena trunka iki 12 valandų, nepaisant paros meto.
Eismo ribojimai nuo rugsėjo 28 d., sekmadienio, persikels į pirmąją eismo juostą ir bus visiškai panaikinti rugsėjo 30 d., antradienį, kai tilto ruože bus atnaujintas įprastas eismas.
„Atsiprašome vairuotojų už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – teigė „Via Lietuva“ atstovai.
