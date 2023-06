Bavariškų tradicijų nuo šiol bus daugiau: „Volfas Engelman“ pradėjo karališko alaus gamybą

Nuo kalbų – prie darbų

Pavasarį savo 170-ojo jubiliejaus proga alaus darykla „Volfas Engelman“ pasirašė partnerystės sutartį su Bavarijos princu Jo Karališkąja Didenybe Luitpold Prinz von Bayern ir jo valdoma įmone „König Ludwig International“. Kartu Kauno aludariams perduota karališko alaus receptūra ir leidimas jį virti, tad netrukus Vokietijos monarchų šeimos atstovo patvirtinta gėrimo partija pasieks ir Lietuvos rinką.

Anot „Volfas Engelman“ generalinio direktoriaus Mariaus Horbačausko, įmonės „König Ludwig International“ suteikta teisė Lietuvoje virti naująjį karališką alų rodo išskirtinį šalies aludarių meistrystės pripažinimą.

„Šiandien „König Ludwig International“ yra vienas labiausiai pripažintų privačių alaus daryklų pasaulyje, gaminanti tik aukščiausios kokybės alų. Tad užmegzta unikali partnerystė su Bavarijos karališkosios šeimos atstovais jau turi rezultatą – rinkai pristatome mūsų pagamintą karališką alų. Džiaugiamės, kad taip tampame ir Bavarijos princo pripažintais Vokietijos aludarystės ambasadoriais šalyje. „Volfas Engelman“ jau ne vienus metus Lietuvoje skleidžia geriausias bavariškas tradicijas, o jas dabar galėsime pakelti į visiškai naują lygmenį“, – kalbėjo M. Horbačauskas ir pridūrė, kad su Bavarijos monarchais ryšius turėjo net Gediminaičių dinastija, tad dabar tik pratęsiama abiejų šalių draugystė, o Kaunui suteikiama garbė gaminti monarchų gėrimus.

Žinoma, neužtenka vien suteikti „Volfui Engelman“ licenziją gaminti karališką alų, Bavarijos atstovai kartu pasidalijo ir geriausiais bei laiko patikrintais receptu. Be to, verdant naująjį karališką alų, yra prižiūrimas visas gamybos procesas, kad gėrimas atitiktų aukščiausius standartus ir būtų tokio pat skonio, kaip ir alaus karalyste tituluojamoje Bavarijoje.

„Tai yra daugiasluoksnis bendradarbiavimas. Mes gauname ne tik teisę gaminti karališką gėrimą, bet ir galime puoselėti šimtmečius gyvuojančias tradicijas. Vokiški gėrimai ir maistas – geras derinys šventėms, tad su Bavarijos atstovų patirtimi galėsime jas padaryti dar geresnes. Aišku, mums yra didelė atsakomybė kontroliuoti visą procesą, apimantį tiek gėrimų gamybą, tiek ir tradicijas, tačiau tai mums nėra svetima. Esame įsipareigoję užtikrinti kokybę“, – tęsė M. Horbačauskas, patikinęs, kad karališkas gėrimas Lietuvos rinką pasieks artimiausiu metu.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Partnerystės svarba

Kaip kalbėjo Jo Karališkoji Didenybė Luitpold Prinz von Bayern, „König Ludwig International“ produkcija žinoma visame pasaulyje. Nuolat ieškomi nauji partneriai, kurie galėtų karališkus gėrimus virti vietoje, nes būtent taip galima išlaikyti šviežumą, skonį, užtikrinti alaus kokybę.

„Aludarystės tradicijas puoselėdami beveik aštuonis šimtmečius, visada laikėmės pozicijos, kad alus turi turėti sielą ir namus. O jų negali būti be paties skaniausio vokiško maisto. Tai yra mūsų kultūrinis identitetas, kurį didžiuodamiesi perduodame į savo bičiulių, „Volfas Engelman“ aludarių, rankas. Alaus darykla Kaune nuo šiol oficialiai tampa geriausių Bavarijos tradicijų puoselėtoju Lietuvoje. Bavariški papročiai šiandien jau turi namus Kaune, kuriuose ir pradėtas virti naujasis karališkas alus“, – kalbėjo Bavarijos princas.

Be to, kad karališkoji Bavarijos šeima suteikė leidimą „Volfas Engelman“ gaminti unikalios ir išskirtinės receptūros alaus gėrimą, Kauno aludariams buvo paruošta ir dar viena dovana. Daryklai Bavarijos princas išskirtinai suteikė teisę eksponuoti Alaus grynumo įstatymo sertifikatą su karališkuoju antspaudu. Tai seniausias galiojantis maisto kontrolės įstatymas pasaulyje, kuris tik patvirtina, jog gėrimai turi būti nepriekaištingos kokybės.

Paklaustas, kodėl savo partneriu pasirinko „Volfas Engelman“, Jo Karališkoji Didenybė Luitpold Prinz von Bayern pažymėjo, kad jo valdomą ir Kaune įkurtas daryklas sieja daugybė ryšių. Tai – ne tik geriausių aludarystės tradicijų puoselėjimas, bet ir šeimos papročių tąsa.

Karališkosios šeimos atstovas, viešėjęs Kaune, yra paskutinio Bavarijos karaliaus Liudviko III proanūkis. Iš kartos į kartą perduodamas alaus gamybos ir verslo tradicijas Jo Karališkoji Didenybė perėmė būdamas 25 metų. Wittelsbachų dinastija, kuriai ir priklauso dabartinis Bavarijos princas, valdė Bavariją daugiau nei 700 metų, tad ir aludarystės tradicijos turi gilias šaknis. Šeimos istorija pasidalinęs su „Volfas Engelman“ darykla, Bavarijos princas patikino, kad taip bus puoselėjama alaus kultūra, o karališki gėrimai pasieks daugiau žmonių.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pristatyme – vokiškas dvelksmas

Kadangi „Volfas Engelman“ tapo oficialiu Bavarijos tradicijų puoselėtoju Lietuvoje, tad ir karališko alaus pristatymo vakare vyravo viduramžiški akcentai, menantys Jo Karališkosios Didenybės Luitpold Prinz von Bayern protėvių laikus. Į šventę atvykusius garbingus svečius pasitiko žirgus pabalnoję riteriai ir bavariškais valgiais nukrauti stalai.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pažymėti naują alaus gamybos pradžią svečiai buvo pakviesti į neseniai atvertas „Volfas Engelman Galerijos“ erdves. Ši moderni miesto erdvė iškilmingą vakarą tapo išties karališka. Jos centre esantys stalai buvo nukrauti tradiciniais vokiškais valgiais. Svečiams patiekta bavariška karka, veršienos dešrelės, šniceliai, breceliai, bavariško alaus ir sūrio užtepėlė, maltos mėsos kukuliai, mėsos pyragas.

Su tradiciniu Bavarijos maistu buvo degustuojamas ir nealkoholinis „König Ludwig International“ receptūros kvietinis alus. Unikalios receptūros karališko gėrimo Lietuvoje gamyba patikėta vyriausiam „Volfas Engelman“ aludariui Petrui Sadovskiui, kuris aludarystės meistriškumo mokėsi būtent Bavarijos krašte.

Vokiškų papročių pristatymą buvo galima pamatyti ir „Volfas Engelman Galerijoje“. Čia monarchų giminę reprezentavo aštuonių paveikslų ekspozicija, kuri atskleidžia karališko Bavarijos alaus istoriją. Be to, vokiškų akcentų naujojo gėrimo pristatymo šventėje pridėjo bavariškos muzikos atlikėjai grupė „Allegretto“. Muzikantai pasirūpino pakilia svečių nuotaika, kuria alsavo visas vakaras, įkvėptas geriausių, per šimtmečius Vokietijos monarchų išpuoselėtų, karališkų tradicijų.

Iš tiesų, vokiškų tradicijų Kaune jau būta. Miestiečiai ir Kauno svečiai jau ne vienerius metus pakviečiami į „Volfas Engelman“ organizuojamą „Oktobrfestą“. Įdomu tai, kad šią šventę Vokietijoje pradėjo būtent Bavarijos princo protėviai, o dabar alaus šventė plačiai skleidžiasi po pasaulį. Pradėjus Kaune virti karališką alaus gėrimą, „Volfas Engelman“ žada atvežti dar daugiau vokiškų tradicijų ir švenčių, kurios gardinamos vietoje verdamais skoniais.