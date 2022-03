Bankai trypčioja – ukrainiečiai kenčia

Išdavė pažymą

Kaunietė savo namuose priglaudė ukrainietę. Norėdama padėti greičiau susitvarkyti dokumentus, ji ukrainietę lydėjo po įvairias institucijas, tačiau liko nustebusi painiava skelbiamoje informacijoje.

Kaunietė „Kauno dienai“ pasakojo, kad ukrainietė Lenkijos sieną kirto turėdama paprastą ukrainietišką pasą ir kelionėms į užsienį skirtą pasą, tačiau jo galiojimo laikas jau buvo pasibaigęs. Nepaisant to, Ukrainos ministrų kabinetas 2022-02-28 išleido potvarkį, kad dėl karo padėties pratęsiamas visų Ukrainos piliečiams išduotų užsienio pasų galiojimas penkeriems metams. Pasieniečiai Lenkijoje taip pat uždėjo antspaudą, kad ji kirto sieną.

„Migracijos tarnyboje mus labai maloniai priėmė. Jai išdavė registracijos Migracijos departamente kortelę ir paaiškino, kad bus gaminamas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje. Pasakė, kad jį gamins apie mėnesį, o su išduota kortele galima kreiptis į gydymo įstaigas, atsidaryti banke sąskaitą ir pan. Registracija bus baigta, kai pagamins leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, atstojantį asmens tapatybės kortelę“, – apie dokumentų tvarkymo procesą pasakojo ukrainietę priglaudusi kaunietė.

Patirtis banke

Kitas vizitas buvo į banką, kad karo pabėgėlė galėtų atsidaryti sąskaitą, nes be jos neįmanoma įsidarbinti.

„Užsiregistravome internetu, prieš tai konsultuojantis telefonu mums buvo pasakyta, kad su paprastu ukrainietišku pasu bus galima atsidaryti sąskaitą. Nuvykus, SEB administratorė paaiškino, kad negali atidaryti sąskaitos, jei ukrainiečiai neturi galiojančio biometrinio asmens tapatybės dokumento. Apie jokius pratęsimus, kokius aiškino esant ukrainietė, bankas net nebuvo girdėjęs. Mums tik pasiskundė, kad taisyklės keičiasi kone kasdien ir dabar su paprastu ukrainietišku pasu sąskaitos atidaryti negalima. Jiems netinka ir kortelė, kurią išdavė Migracijos departamentas. Mums pasakė, kad galės sąskaitą atidaryti tik tada, kai pagamins leidimą gyventi Lietuvoje arba pateiks galiojantį užsienio pasą“, – pasakojo kaunietė.

Tomo Raginos nuotr.

Be to, banko atstovai prasitarė, kad per dieną taip apgręžia dešimtis karo pabėgėlių.

„Iki šiol ukrainietė neturi banko sąskaitos, todėl negali įsidarbinti ir gauti atlyginimo, nes pagal nuo metų pradžios galiojančią tvarką atlyginimas gali būti išmokamas tik pavedimu. Dėl turimo užsienio paso galiojimo pratęsimo dar bandysime kreiptis į Ukrainos konsulatą, parašėme užklausą, laukiame atsakymo“, – pridūrė ukrainietę priglaudusi kaunietė.

Skirtinga tvarka?

Nepavykus ukrainietei SEB banke atidaryti sąskaitos, kaunietė pradėjo domėtis, ar ir kituose bankuose negalima gauti šios paslaugos su turimais dokumentais.

Susidaro užburtas biurokratijos ratas. Nelabai įsivaizduoju, kaip sektųsi viską suprasti tiems karo pabėgėliams, kurie vieni bando aiškintis.

„Bandžiau panagrinėti, ką rašo Lietuvos bankų asociacija. Ten labai įdomiai nurodyta: „Kreipiantis į kredito įstaigą dėl sąskaitos atidarymo asmens tapatybei identifikuoti užtenka Ukrainos piliečio paso – biometrinio arba paprasto. Kitus reikiamus dokumentus kiekvienas bankas nustato individualiai“. Kitaip tariant, nurodoma, kad ukrainiečiams bus atidarytos sąskaitos ir su Ukrainos vidaus pasu, bet reikia suprasti, kad kiekvienas bankas dar turi vadovautis teisės aktais, nustatančiais sąskaitų atidarymo tvarką. Susidaro užburtas biurokratijos ratas. Nelabai įsivaizduoju, kaip sektųsi viską suprasti tiems karo pabėgėliams, kurie vieni bando aiškintis“, – stebėjosi kaunietė.

Ji bando ieškoti kitos finansinės įstaigos, kuri sutiktų atidaryti banko sąskaitą ukrainietei, neturinčiai galiojančio biometrinio paso.

Kaip minėta, Lietuvos bankų asociacija (LBA) buvo išplatinusi pranešimą, kad šalyje veikiantys bankai pasiruošę ukrainiečiams atidaryti sąskaitas. Pranešime spaudai buvo pažymėta, kad tinka tiek biometrinis, tiek paprastas pasas.

Skelbta, kad LBA priklausantys bankai pasitraukusiems iš karo veiksmų zonos Ukrainos piliečiams sąskaitas atidarys nemokamai.

„Kreipiantis į kredito įstaigą dėl sąskaitos atidarymo asmens tapatybei identifikuoti užtenka Ukrainos piliečio paso – biometrinio arba paprasto. Kitus reikiamus dokumentus kiekvienas bankas nustato individualiai“, – buvo nurodoma pranešime spaudai.

Laukia išaiškinimo

„Kauno diena“ kreipėsi į LBA siekdama išsiaiškinti, kodėl jų pačių išplatintas pranešimas spaudai neatitinka tikrovės.

„LBA ir jos nariai vieningai sutinka, kad greitesnis sąskaitų atidarymas suteiktų galimybę ukrainiečiams patogiau disponuoti savo lėšomis ir greičiau prisitaikyti prie gyvenimo naujoje šalyje.

Siekiant vieningos bankų praktikos ir kuo didesnio paprastumo ir aiškumo, reikalingas vienareikšmis atsakingų institucijų išaiškinimas, kurie Ukrainos išduoti dokumentai yra tinkami asmens tapatybei nustatyti pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. Mūsų žiniomis, atsakingos institucijos rengia paaiškinimus, todėl artimiausiu metu klausimai turėtų būti išspręsti“, – komentavo LBA Komunikacijos vadovė Valerija Kiguolienė.

Aiškina visai kitaip

„Kauno diena“ kreipėsi ir į Migracijos departamentą, kad šis paaiškintų, ką ukrainiečiai gali daryti su išduota laikina pažyma. Pasitikslinome, ar tikrai Lietuvoje negalioja turimi paprasti ukrainietiški pasai.

„Jeigu karo pabėgėliai turi biometrinį pasą, gali pradėti dirbti iš karto, o jeigu jo neturi – nuo užsiregistravimo Migracijos departamente dienos“, – dėstoma komentare.

Migracijos departamentas pridėjo nuorodą į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapį. Čia pažymėta, kad tiek Migracijos departamentui suteikus kolektyvinę apsaugą Lietuvoje, tiek turint registracijos dokumentą dėl laikinos apsaugos suteikimo, tiek ir išdavus leidimą laikinai gyventi, jau galima pradėti dirbti ir vykdyti individualią veiklą.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Migracijos departamento specialistai taip pat pažymėjo, kad, norint atsidaryti banko sąskaitą, nebūtinas biometrinis asmens tapatybės dokumentas – užtenka ir turimo galiojančio paprasto ukrainietiško paso.

Migracijos departamentas taip pat teigė, kad karo pabėgėliams leidimai laikinai gyventi išduodami per mėnesį, tačiau šis terminas turėtų sutrumpėtų iki kelių savaičių.

Komentaras

Vilija Nausėdaitė, SEB banko valdybos narė, Stebėsenos ir prevencijos tarnybos direktorė:

„Iš karo zonos pasitraukęs Ukrainos Respublikos pilietis visų pirma turi būti užsiregistravęs Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Kad galėtų atsidaryti sąskaitą SEB banke, bankui toks asmuo turi pateikti savo pasą ir registracijos įrodymą – Registracijos Migracijos departamente kortelę, kurioje nurodyta data, kada žmogus pateikė prašymą išduoti jam leidimą laikinai gyventi Lietuvoje humanitariniu pagrindu. Jei tokios kortelės žmogus neturi, vietoje jos bankui gali pateikti Migracijos departamento išduotą Užsieniečio registracijos pažymėjimą arba, jei šis pažymėjimas dar nėra išduotas, Pažymą dėl prašymo suteikti prieglobstį.

Savo ruožtu banko darbuotojas, prieš atidarydamas sąskaitą, privalo laikytis „pažink savo klientą“ principo. Tai ne tik tinkamai identifikuoti prašymą pateikusį asmenį bei nustatyti jo tapatybę remiantis galiojančiais, įstatymų reikalavimus atitinkančiais dokumentais, bet ir gavus užsienio valstybėje išduotą asmens tapatybės dokumentą patikrinti jį atitinkamose duomenų bazėse – įsitikinti dėl dokumento tikrumo, autentiškumo ir galiojimo laiko, o užmezgus dalykinius – vykdyti kliento operacijų nuolatinę stebėseną.

Suprasdami, jog asmenys, pasitraukę iš Ukrainos dėl karo, dažnai neturi biometrinių asmens tapatybės dokumentų dėl objektyvių priežasčių, bendradarbiaudami su Lietuvos banku, Lietuvos bankų asociacija ir kitomis institucijomis nuolatos ieškome sprendimų, kaip tinkamai nustatyti asmens tapatybę nenusižengiant teisės aktams. Siekdami atitinkamai reaguoti į išskirtinę asmenų iš Ukrainos situaciją, kaip įmanoma greičiau atnaujiname viešą informaciją bei skubame efektyviai pritaikyti siūlomas institucijų rekomendacijas praktikoje“.