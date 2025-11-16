Akį traukiančios dešimtosios „Šepetėlių kovos“ suspindėjo Kaune

Šio konkurso iniciatorė, Estetikos ir grimo akademijos direktorė Ineta Ragainytė džiaugėsi, kad šių metų renginys parodė stipriai išaugusią meistrių kvalifikaciją.
Modelių prisistatymai pasipildė vaizdiniais eskizais ir specialiai parinktais garso takeliais, kurie renginį pavertė įspūdingu šou reginiu.
„Džiaugiuosi ir tomis dalyvėmis, kurios prisijungė paskutinę akimirką, be ilgo pasiruošimo – jos nepasidavė baimei, stojo į kovą ir varžėsi lygiai greta profesionaliai pasiruošusių meistrių“, – su nuostaba kalbėjo I. Ragainytė.
„Jaudinosi ir meistrai, ir modeliai – jaudinausi ir aš, turbūt net daugiau už juos. Konkurse pasitaiko visko: kartais tenka raminti dalyves, o kartais, kaip šįkart, netikėtai atsisakė modelis ir akimirksniu ieškojome, kas galėtų įkūnyti meistrės sukurtą personažą. Jaudulys išjudina emocijas, bet galiausiai merginos susitvarkė ir viskas stojo į savo vietas. Nuo modelio priklauso net apie 50 procentų sėkmės – jie stipriai padėjo meistrams ir nulėmė geresnį darbo įvertinimą. Dažnai ilgai trunkantį darbą atlikti jaunosioms meistrėms yra lengviau, nei per kelias akimirkas pristatyti savo kūrinį“, – pasakojo konkurso organizatorė.
Deimantės Višinskaitės nuotr.
Kaip ir ankstesniais metais, kūrėjos turėjo ribotą, tačiau intensyvų laiką – daugiau nei penkias valandas, per kurias ant modelių kūnų gimė jų unikalios vizijos. Tai procesas, reikalaujantis ne tik meninio talento, bet ir ištvermės, precizikos bei nepriekaištingo meistriškumo.
Nugalėtojų podiumas
Po įtempto penkių valandų darbo ir komisijos vertinimo paaiškėjo šių metų čempionato nugalėtojai:
I vieta – Lina Verygaitė, Estetikos ir Grimo akademijos atstovė, kūrinys „Šaltakraujų deivė“, modelis Erika Būtautaitė.
II vieta – Viktorija Biečaitė, Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinė, kūrinys „Velnias“, modelis Dmitrij Jarjin.
III vieta (bendras balas) – Keitė Voznikaitė, Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinė, kūrinys „Onikso hipnozė“, modelis Armanda Kazlauskaitė.
III vieta (bendras balas) – Gabrielė Bukantaitė, Estetikos ir Grimo akademijos atstovė, kūrinys „Mūza“, modelis Aušra Žalpė.
III vieta (bendras balas) – Agota Norvilaitė, Estetikos ir Grimo akademijos jaunoji atstovė, kūrinys „Peonara-Lux – švytinti povo valdovė“, modelis Neda Butkutė.
Asmeniniais prizais apdovanoti ir išraiškingiausi bei charizmatiškiausi modeliai – Aušra Žalpė ir Neda Butkutė.
Deimantės Višinskaitės nuotr.
Taip pat dėkojama meistrams ir modeliams, atlikusiems kitus personažus:
Deimantė Eglynaitė, Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinė, kūrinys „VARANG avataras“, modelis Augustas Stonys.
Danielė Mikalauskaitė, Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinė, kūrinys „Nakties svajonė“, modelis Greta Dulkytė.
Diana Bidena, kūrinys „Robotas“, modelis Paulius Klevinskas.
Kamilė Samuilytė, kūrinys „Pusiausvyra“, modelis Emilija Auškalnytė.
Radvilė Žiliūtė, kūrinys „Nimfa“, modelis Valerija Markulytė.
Padėka rėmėjams ir partneriams
Šio kūrybinio renginio nebūtų be ilgamečių ir naujų partnerių:
KRYOLAN – profesionalios kosmetikos lyderis, kurį Lietuvoje atstovauja Erdesa.
NOUBA – itališka dekoratyvinės kosmetikos linija, kuri įkvepia drąsai ir kūrybai.
Estetikos ir Grimo akademija – renginio organizatorė, ugdanti profesionalius vizažistus ir grimo meistrus.
Parodos „Moters pasaulis 2025“ organizatorius – UAB „Ekspozicijų centras“.
Deimantės Višinskaitės nuotr.
Vertinimo komisija
Kūrinius vertino aukštos kompetencijos komisija:
Liana Savickienė – profesionali vizažistė ir teisėja,
Vidas Milkevičius – didžiausio dienraščio Lietuvoje „Kauno diena“ direktoriaus pavaduotojas,
Jurgita Šiliaviene – „Ant pasaulio krašto“ mokymų, paslaugų, socialinių projektų centro įkūrėja, profesionali kirpėjų konkursų teisėja,
Augustina Norvilė – modelių studijos „NorA“ įkūrėja, profesionali choreografė,
Irma Vrublevska – bendrovės „Erdesa“ marketingo direktorė, daugelio vizažo ir kūno tapybos konkursų teisėja.
Eilę metų šį nuostabų renginį remianti bendrovė „Erdesa” dalyvėms dovanojo įsteigtus prizus – profesionalios „Kryolan” kosmetikos produktus, skirtus grimo ir kūno tapybos darbams.
Spalvų, fantazijos ir tikro meno šventė dar kartą patvirtino, kad kūno tapyba – tai erdvė, kurioje žmogaus kūnas tampa drobe, o idėjos įgauna formą. Kitąmet „Šepetėlių kovos“ sugrįš – dar kūrybiškesnės ir drąsesnės!
