Senjorų mėnesio renginių programa

Spalio 5 d.
Garliavos kultūros centras, III a. šokių salė:
15 val. Birštono kultūros centro Vienkiemio teatro komedija „Siuvėjų dienos Silmačiuose“, skirta senjorų mėnesiui.
Spalio 7 d.
Lapių biblioteka:
17 val. Skaitančių senjorų klubo susirinkimas.
Spalio 8 d.
Ringaudų biblioteka:
16 val. tvarumo dirbtuvės senjorams „Rištinės lėlės“ su edukatore Daiva Dmuchovska.
Spalio 9 d.
Babtų kultūros centras:
19 val. Pagyvenusių žmonių dienai skirtas Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės teatro studijos KARTOS spektaklis pagal K. Binkio pjesę „Atžalynas“ (režisierius Svajūnas Tiknius, asistentė Eglė Simonaitienė).
Spalio 10 d.
Raudondvario kultūros centras
14 val. Pagyvenusių žmonių mėnesiui skirtas renginys, dokumentinio filmo „Abipus vandenynų“ peržiūra, susitikimas su filmo autore Audrone Bieliniene ir diskusijos prie arbatos puodelio.
Spalio 12 d.
Voškonių laisvalaikio salė:
15 val. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti skirtas renginys „Spalvotame gyvenimo rudeny...“.
Spalio 15 d.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
17 val. Pagyvenusių žmonių dienai skirtas koncertas „Mūsų metai kaip paukščiai sparnuoti“. Koncertuoja Vilkijos kultūros centro Saulėtekių laisvalaikio salės mišrus vokalinis ansamblis „Saulėtekėnai“ (vadovai N. Vyšniauskas ir A. Mickutė).
Spalio 17 d.
Ežerėlio kultūros centro salė:
17 val. koncertas „Nesakyk, kad ruduo“, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
19 val. šventinis vakaras senjorams.
Spalio 18 d.
Užliedžių laisvalaikio salė:
11 val. senjorų mėnesiui skirtos keramikos dirbtuvėlės „Vaikaičiai ir seneliai“.
Domeikavos laisvalaikio salė:
16 val. šventinis renginys, skirtas Kauno rajono 70-mečiui ir Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
Spalio 19 d.
Rokų laisvalaikio salė:
14 val. šventinis renginys-koncertas, skirtas senjorams. Koncertuoja atlikėja Laisva.
Spalio 21 d.
Linksmakalnio laisvalaikio salė:
11 val. skambantys pusryčiai su Čiurlioniu, renginys skirtas senjorų mėnesiui. Koncertuoja Garliavos neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis „Šarma“ (vadovė V. Traškevičienė).
Spalio 22 d.
Čekiškės laisvalaikio salė:
19 val. koncertas „Dainom žvaigždėtas vakaras“, skirtas senjorų mėnesiui.
Spalio 23 d.
Užliedžių laisvalaikio salė:
17 val. Pagyvenusių žmonių dienai skirtas „Linksmasis Retro-Bingo vakaras“.
Spalio 25 d.
Ramučių kultūros centras:
15 val. vyrų vokalinių ansamblių koncertas „Rudens akordai“, skirtas senjorų mėnesiui paminėti.
Spalio 31 d.
Samylų kultūros centras:
18 val. senjorų mėnesiui skirtas renginys „Rudens pyragas“.
Naujausi komentarai