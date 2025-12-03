Scenos padūkėliai „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pirmąkart koncertuos Kauno sporto halėje

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ – „Į Venesuelą“:
„Atsiprašome už nejaukią, taip vadinamąją „Dianos pauzę“ – Kaune koncertavome išties senokai. Susitikime vasario 15 d. Kauno sporto halėje. Atsivešime ne tik savo sunkiąją artileriją – „Mažulė“, „Į Venesuelą“, „Mangai“, bet ir visiškai naujų, niekur negirdėtų simfonijų“, – šypsojosi grupės nariai.
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ – „Mažulė“:
Prieš dvejus metus kol kas naujausią savo albumą „Viskas bus gerai“ išleidusi grupė kviečia susitikti šioje ikoniškoje koncertų salėje, menančioje svarbiausius šalies įvykius. 2026 m. vasario 15 d. energija pulsuojantys scenos chuliganai „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ sugrįš į laikinąją sostinę ir surengs įspūdingą šou, kuris nepaliks abejingų.
Grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ gerbėjų laukia ne tik eilinis koncertas, o tikras muzikinis spektaklis, kupinas netikėtumų, teatralizuoto humoro ir specialiai šiam, vieninteliam pasirodymui, sukurtos scenografijos.
Bilietus į grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ išskirtinį koncertą Kauno sporto halėje galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Bilietai.lt“.
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ – „Daug dienų“:
Naujausi komentarai