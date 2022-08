Paroda „Aukštyn žemyn“: spalvomis ir metaforomis ryškūs Berginsų dueto pokalbiai

Porcelianinė realybė

Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos istorijos skyriuje kūrybą pristatantis menininkų duetas tarsi tarpusavyje diskutuoja menine kalba. Abiejų kūrėjų darbus sieja meistrystė, amato išmanymas, darbų dinamika ryškūs koloritai, estetiškos formos, gyvenimiškų temų paieška.

Ž.Bardzilauskaitė-Bergins keliose muziejaus salėse pateikia naujausius tapybos darbus, kurių ornamentika ir ekspresija, koloritai puikiai susijungia su J.Berginso itin konceptualiais porceliano skulptūriniais objektais, kuriuose aktualizuojamos socialinės ir politinės temos. Tačiau spalvine ir formų stilistika paroda sudaro vientisumą.

Pripažintas porceliano meistras nesiliauja ieškojęs, tad prie daugelio jo kūrinių visada reikia ilgėliau stabtelėti, nes juose daug ženklų ir simbolių. Šio menininko stilistika yra lengvai atpažįstama – išraiškingos formos ir grafiniai niuansai juos išskiria iš kitų keramikų darbų. Jo porceliano skulptūra dažnai sudėliota iš daugybės detalių, juose dominuoja spalvinė įvairovė ir kontrastai.

J.Bergins darbai yra vizualiai stiprūs. Jis dažnai naudoja ryškias pirmines spalvas, stiprius kontrastus ir juos sugretina su realistiškais, juodais ir baltais vaizdais. Dailininko kūrybinė estetika išsiskiria porceliano deriniais, vaizdų įvairove, viršglazūrine tapyba.

„Kūryboje svarbiausia man yra idėja, todėl erzina, jeigu reikia dalyvauti kokioje parodoje, kur yra iš anksto duota tema, – sako autorius. – Su žmona dirbame vienoje porceliano dirbtuvėje, bet stiliai skirtingi. Skiriasi mūsų darbo idėjos, aš naudoju realistinius atvaizdus, žmona – daugiau abstrakčius.“

Ju­ris Ber­gin­s. Prima vera. Porcelianas. 2019 m. / Organizatorių nuotr.

J.Berginsas darbuose koduoja politinę, visuomeninę, kultūrinę simboliką. Naujausi autoriaus darbai išsiskiria vykstančio karo, totalitarizmo, agresijos temomis. Autorius kviečia svarstyti šiuos klausimus.

Porceliano įkvėpta tapyba

Ž.Bardzilauskaitę-Bergins ne vieną dešimtmetį pažinojome kaip keramikę, kūrusią puikius porceliano darbus, o štai dabar turime galimybę susipažinti su ja kaip puikia tapytoja, kuri pateikia naują ciklą savo ekspresyvių ir dinamiškų darbų.

Ž.Bardzilauskaitės-Bergins kūriniuose dominuoja ryškios spalvos, gausi ornamentika, priartinanti autorę prie rytietiškos stilistikos. Dauguma darbų alsuoja harmonija ir optimistine gyvenimo pilnatve.

Lietuviškosios tapybos kontekste menininkės kūriniai išsiskiria besikeičiančia ryškių spalvų įvairove, žaisminga ornamentika, ekspresyvia stilistika, vaizdų ir simbolių kalba dėstoma tematika. Paveikslo siužete svarbus vaizdas, įvykis, simbolis, kasdieninio gyvenimo detalės.

Tapybos darbų cikle yra itin daug apskritimo formų ir jų transformacijų, kurios dėl gausios spalvinės ornamentikos sukuria amžinąjį gyvybės ir gamtos ciklą, pasikartojimą ir kartu unikalumą. Taip atsiranda kontrastuojantis tarpusavyje priešpriešų ir dermių pasaulis, stebinantis savo stilistine ir temų įvairove.

Ži­vi­lė Bar­dzi­laus­kai­tė-Ber­gins. Ambicijos. 2021 m. / Organizatorių nuotr.

Pati autorė apie savo kūrybą, keramikos ir darbų ryšį kalba taip: „Tapyba į mano gyvenimą atėjo dar Šiaulių dailės mokykloje. Keramika pasirinkau atsitiktinai, bet tuo nenusivyliau. Porcelianas – tai grafika, tapyba, viskas, kas nori. Todėl mano tapyba išėjo iš porceliano tapybos. Porcelianas gimė rytuose, tai, matyt, su juo ar per porcelianą persidavė rytietiškas jausmas. Mano tapybą ir porcelianą sieja galimybė save išreikšti. Porcelianas – ypač kaulo – yra nedidelės apimties, o tapyboje aš laisva. Šios dvi meno kryptys yra manyje neatsiejamos.“

Spalvos Ž.Bardzilauskaitei-Bergins – tarsi sielos atšvaitai: „Noriu gyventi, džiaugtis ir duoti kitiems gerų emocijų, nors mus supantis pasaulis labai įvairus.“

Kas? Paroda „Aukštyn žemyn“.

Kur? Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos istorijos skyriuje (L. Zamenhofo g. 8).

Kada? Veikia iki rugsėjo 10 d.

Pripažinti kūrėjai

Kaune ir Rygoje kuriančio J.Berginso darbai puikiai žinomi plačiajame pasaulyje. 1985 m. Latvijos dailės akademiją baigęs kūrėjas nuo 1987 m. dalyvauja parodose – savo darbus pristatė Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, Kanadoje, JAV, Vokietijoje, Danijoje, Australijoje, Italijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Jugoslavijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje, Suomijoje, Pietų Korėjoje, Taivane, Kinijoje. 1992 m. jam buvo skirta „Banff Center for the Arts“ (Kanada) stipendija, vėliau – pluoštas apdovanojimų ir prizų: 1995 m. antrasis prizas „Purhase-Prize“ (Faenca); 1996 m. garbės diplomas (antroji vieta) „Cup-96“ (Belgradas); 1997 m. Sidnėjaus mero apdovanojimo konkurso (Šepartonas, Australija) specialus prizas. 1998 m. Faencos tarptautiniame keramikos muziejuje J.Berginso darbas parodoje „Da Fontana a Valentini ed oltre“ dalyvavo su Pablo Picasso, Peterio Voulkoso ir kt. autorių kūriniais.

Autorius yra įtrauktas į JAV Sonomos universiteto edukacinį menininkų sąrašą, kuriuo naudojasi Mičigano universiteto Meno istorijos fakultetas. Darbai buvo publikuoti žurnaluose: „New Ceramic“ (Vokietija), „Ceramic and Perception Art“ (Australija), „American Craft“ (JAV); „World of Art“ (Londonas, JK), „La Biennale di Venecia 58th“, „MoMA. New York City“, „The Guggenheim NYC and Berlin Biennale“.

Jis – Lietuvos ir Latvijos dailininkų sąjungų, Niujorko „Balso“ profesionalių menininkų asociacijos, Ženevos tarptautinės keramikos akademijos narys.

Dėl menininko entuziazmo gimė tarptautiniai renginiai: Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos paroda „Pavasaris“, tarptautinis keramikos simpoziumas „Redukcija“. J.Berginsas – Tarptautinio Kaulinio porceliano simpoziumo „Dangus“ idėjos sumanytojas, organizatorius ir dalyvis.

Ž.Bardzilauskaitė-Bergins yra baigusi Vilniaus dailės institutą (dabar – dailės akademija). Jos kūrybinėje biografijoje – apie tris dešimtis personalinių parodų Lietuvoje, Latvijoje, Graikijoje; menininkė dalyvavo tarptautinėse konkursinėse parodose Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Japonijoje, JAV, Lenkijoje, Kinijoje, Kroatijoje, Kinijoje, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir kt. Jos kūryba įvertinta daugeliu apdovanojimų: 2009 m. – III laipsnio „Santakos“ ženklu; 2013 m. konkursinės parodos „2nd China Kaolin Grand Prix for International Ceramic Art“ (Kinija) paskatinamuoju prizu; 2014 m. 3-iosios Vilniaus bienalės diplomu už inovatyvią keramikos meno raišką; 2019 m. Silver Plague „Zelina 19“ (Zagrebas) prizu, 13-ojoje Baltijos šalių keramikos parodoje „Pavasaris“ (Vilnius) pelnė III vietą; 2020 m. konkursinėje parodoje „Atgimimas“ (Kaunas) – diplomu už kūrybinius rezultatus tapyboje, 2020 m. „Online Art Gallery held by World Federation of Zervas Art Clubs“ (Graikija) – garbės apdovanojimu už solo tapybos parodą; 2021 m. „Indo-Lithuania International Art Exhibition“ apdovanojimu ir kt.

Ž.Bardzilauskaitė-Bergins – Niujorko „Balso“ profesionalių menininkų asociacijos narė, priklauso Lietuvos dailininkų sąjungai ir kurį laiką vadovavo sąjungos Kauno skyriaus keramikos sekcijai. Ji – simpoziumo „Redukcija“, Baltijos šalių šiuolaikinės keramikos parodų „Pavasaris“ vadovė.