Meno festivalis buria savanorius senjorus

Šiais metais festivalio organizatorių komanda siekia pritraukti ne tik kūrėjų. IPMA prie savo komandos kviečia prisijungti senjorus savanorius.
Iniciatyva kilo po pokalbio su festivalio užsienio programos kuratore iš Prancūzijos Carine Dolek, kuri papasakojo apie sėkmingą praktiką Prancūzijoje, kur senjorai aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime: savanoriauja, padeda parodų, festivalių ir kitų kultūrinių renginių lankytojams, dalijasi žiniomis ir tampa svarbia kultūros lauko dalimi. „Ši idėja atsirado laiku ir vietoje – kaip trūkstama detalė“, – vieningai tvirtina festivalio organizatoriai.
Prasmingas sutapimas: IPMA vyks spalį, tradiciškai laikomą Senjorų mėnesiu. Jungtinių Tautų Organizacijai 1990 m. spalio 1-ąją paskelbus Tarptautine pagyvenusių žmonių diena, įvairios šalys, įskaitant ir Lietuvą, spalio mėnesį ėmė dedikuoti senjorams ir organizuoti jiems skirtus renginius ir veiklas.
IPMA kviečia senjorus tapti festivalio balsu ir širdimi: susipažinti su dalyvaujančiais menininkais ir jų idėjomis, padėti festivalio lankytojams geriau suprasti kūrinius, vesti ekskursijas.
Kiekvienas senjoras bus supažindintas su IPMA metu vyksiančių parodų ekspozicijomis, specialiai apmokytas, o festivalio lankytojai galės registruotis į unikalias, senjorų vedamas, ekskursijas. Ši iniciatyva keičia festivalio ritmą – nuo tarptautinių parodų iki gyvo bendravimo su žmonėmis. Ji tampa ir kartų dialogu, kuriame susitinka skirtingos patirtys: vyresniųjų sukaupta išmintis, gebėjimas įsigilinti, noras dalytis ir jaunųjų smalsumas, atvirumas naujoms idėjoms.
IPMA kviečia senjorus tapti festivalio balsu ir širdimi: susipažinti su dalyvaujančiais menininkais ir jų idėjomis.
Festivalio organizatoriai sako tikį, kad šalia gyvena daug kūrybingų, smalsių, aktyvių senjorų, kurie nori pažinti meną, bendrauti ir dalyvauti miesto gyvenime. Tyrimai rodo, kad tokios veiklos gerina emocinę ir fizinę savijautą, mažina socialinę atskirtį, stiprina bendruomeniškumą. Senjorų įtraukimas į festivalį IPMA nėra tik graži iniciatyva – tai prasmingas žingsnis siekiant, kad miestas būtų šiuolaikinis, kuriame vietos užtenka visiems.
Senjorai, kuriems įdomus menas, patinka bendrauti su žmonėmis ir kurie nori prasmingai įsitraukti į miesto gyvenimą, kviečiami rašyti IPMA organizatoriams e. paštu: [email protected].
Naujausi komentarai