Kūrybinė septynių dešimtmečių patirtis: projektas tapo tikra meno laboratorija

Projektui vadovavo KRSVB direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė, kūrybines veiklas koordinavo edukatorė Kristina Meilutė.
Kelionė laiku
Penkiolika projekto dalyvių rugsėjo–lapkričio mėnesiais keliavo per septynis kultūros tarpsnius – nuo 1955 iki 2025-ųjų. Kiekvienas dešimtmetis atsiskleidė unikaliomis kūrybinėmis dirbtuvėmis, skatinančiomis projekto dalyvių kūrybingumą, tradicijų ir meno formų įvairovės pažinimą, kultūrinį sąmoningumą ir aktyvumą.
„Biblioteka – ne tik žinių, bet ir kūrybinių patirčių centras, o tai labai svarbu įvairiapusiam kiekvieno asmens tobulėjimui. Džiaugiamės, kad biblioteka prisideda prie prasmingo suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą. Nuoširdžiai dėkojame Kauno rajono savivaldybei už finansinę paramą, leidžiančią įgyvendinti tokius kūrybiškus projektus“, – sakė bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė.
Nuo audimo dirbtuvių iki vadinamojo makramė rišimo, nuo savianalizės, pagrįstos kino ir fotografijos meninėmis koncepcijomis, iki spalvų ir formų vizualinės terapijos, nuo literatūrinės kūrybos ir garsų sintezės iki provokuojančių modernistinių kūrybinių performansų ir jų refleksijos – daugiabriaunis kūrybingumą skatinančių veiklų ciklas leido drąsiai eksperimentuoti, išsilaisvinti iš stereotipų, įvairiomis tarpdisciplininėmis patirtimis pažinti įvairiaspalvį kultūros ir meno pasaulį. Projektas tapo tikra meno laboratorija – džiazas susiliejo su tapyba, spalvos – su poezija, o tradicijos – su šiuolaikiniu menu.
Tapo meno laboratorija
Projekto dalyvė Dalia pasakojo pirmosiose veiklose jautusi išgąstį ir susikaustymą, nes jai niekada neteko kurti moderniojo meno. Buvo nedrąsu ir tarsi nerimta Jacksono Pollocko maniera taškyti dažus. „Iš pradžių net nepajėgiau girdėti muzikos, taip buvau įsitempusi. Varžė ir milžiniškas kūrinio formatas, ir naujos metodikos. Kai įsivažiavau, pajutau stiprų išsilaisvinimą ir kūrybišką bendrystę – dvi vertybes, be galo svarbias žmogaus psichologinei gerovei“, – mintimis dalijosi Dalia.
Senjorė Algimanta labiausiai džiaugėsi galimybe pakeliauti laiku ir erdve kartu su sielos bičiulėmis: „Tie mūsų padžiazavimai nuo Naujojo Orleano iki Niujorko paliko neišdildomų įspūdžių: tiek meninių atradimų, tiek bendravimo ir draugystės prasme.“
Rezultatas – energijos pliūpsnis
Projekto baigiamajame renginyje susirinkusiesiems buvo pristatyta projekto veiklų metu sukurtų darbų paroda. Menininkė Rasa Staskonytė neslėpė, kad buvo nustebinta, kokie energingi, modernūs, džiazuojantys gimė meno kūriniai. Ji gyrė projekto dalyves už atvirumą naujoms patirtims, smalsumą ir norą peržengti kūrybos ribas. „Ši biblioteka nuolat mane nustebina, kaip laisvai džiazuoja projektų temomis ir suteikia labai plačių galimybių kurti, įgyvendinti eksperimentines idėjas. Ačiū bibliotekai už suteiktą nepaprastą galimybę meno patirčių sklaidai. Linkiu išsaugoti įkvėpimą ir toliau taip šauniai džiazuoti kultūros projektuose!“ – linkėjo R. Staskonytė.
Projekto „Septynių dešimtmečių kūrybinės dirbtuvės“ dalyvių darbai eksponuojami bibliotekos III a. iki gruodžio 15 d.
