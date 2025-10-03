Kauno „Žalgirio“ arenoje – pirmoji miesto knygų mugė: trys dienos literatūros ir susitikimų

Per tris dienas vyksiančius mugės renginius, kurie visiems mugės lankytojams bus nemokami, publika galės dalyvauti diskusijose, susitikimuose su autoriais, kūrybinėse dirbtuvėse ir naujų knygų pristatymuose. Programos renginiai išsidėstys keliose erdvėse: kultūrinė dalis vyks antrame arenos aukšte esančiose „Nemuno“ salėje ir „Žalgirio“ erdvėje, o trečiajame aukšte įsikurs „Rašytojų alėja“, kur savo išleistas knygas pristatys jų autoriai. Visas tris dienas lankytojai galės susitikti su autoriais jų stenduose, gauti autografą ir pasikalbėti apie kūrybos užkulisius – tai proga pajusti gyvą literatūros pulsą.
Penktadienio renginiai skirti istorijai ir šiuolaikinei prozai. Čia vyks diskusijos apie partizanų atmintį, Virginijos Skučaitės atsiminimų knygos „Lietuvių Golgota Revučyje“ pristatymas, Vlado Braziūno ir Dominyko Matulionio debiutinės prozos knygos sutiktuvės. Mugėje pasirodys maginės fantastikos autorius Gintautas Kęstutis Ivanickas, vyks pokalbis apie literatūros galią kovoje su patyčiomis, o istorikai pristatys Artūro Svarausko tyrimą „Lietuvos visuomenė 1939–1941 metais“.
Šeštadienis žada teatrališkų renginių ir gausybę premjerų. Vaikų laukia edukacijos, susitikimai su Tomu Dirgėla bei Skruzdėliuko Nežiniuko dirbtuvės. Suaugusiesiems bus pristatytos Juozo Gaižausko, Mariaus Buroko, Algirdo Kaušpėdo, Jūratės Čerškutės ir Jauniaus Petraičio knygos. Mugės scena taps vieta ir dialogams tarp prozininkių Dovilės Zelčiūtės bei Ritos Latvėnaitės-Kairienės, o dieną užbaigs pokalbis su Aldona Ruseckaite apie Kauną įkvėpusius biografinius romanus.
Sekmadienį mugė kvies šeimas – mažuosius džiugins Kakė Makė ir istorinio komikso „Ką pasakė Žemaitė“ dirbtuvės. Susitikimuose dalyvaus Donaldas Kajokas, Vilius Mačiliūnas bei Selemonas Paltanavičius, bus pristatytas partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis. Tiek vaikams, tiek suaugusiesiems skirta edukacija „M. K. Čiurlionio spalvinimai“ leis prisiliesti prie menininko palikimo spalvų.
Leidyklų stenduose bus galima sutikti ir pakalbinti tokius autorius, kaip Kristiną Petrauskę, Aušrinę Tilindę, Edmundą Janušaitį, Vitaliją Maksvytę, Jovitą Maziną ir daugybę kitų rašytojų.
„Lietuvoje turime stiprią, gyvą skaitytojų bendruomenę, kuriai knyga – neatsiejama gyvenimo dalis. Ilgametė Vilniaus knygų mugės sėkmė ir leidėjų sukaupta patirtis paskatino ieškoti galimybių panašų renginį surengti ir Kaune“, – sakė Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė. Jos teigimu, mugė taps nauju kultūriniu reiškiniu, praplėsiančiu literatūros renginių geografiją Lietuvoje.
Tuo pat metu „Žalgirio“ arenoje tradiciškai vyks dar dvi parodos – Lietuvos gamintojų paroda „Rinkis prekę lietuvišką“ ir mados kūrėjų erdvė „Mados pasažas“. Įsigijus vieną bilietą bus galima aplankyti visus tris renginius. Taip „Kauno knygų mugė 2025“ taps ne tik literatūros, bet ir platesne kultūros, kūrybos bei vietos verslo pažinimo švente.
Mugę organizuoja daugiau nei tris dešimtmečius parodas rengiantis UAB „Ekspozicijų centras“ kartu su Lietuvos leidėjų asociacija. Pastaroji įgyvendina projektus „Lietuva skaito“ ir „Knygų aikštė“ Vilniaus dienose, atstovauja Lietuvos leidėjams tarptautinėse knygų mugėse Frankfurte, Bolonijoje, Geteborge bei kartu su partneriais rengia ir Vilniaus knygų mugę.
Daugiau informacijos apie renginio programą, susitikimų laikus ir bilietų įsigijimą galima rasti oficialiame mugės puslapyje. Informacinis rėmėjas – LRT.lt.
