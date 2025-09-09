Kauno geležinkelio stotis prisipildė žydiškos muzikos garsų

Pernai čia koncertavo tenoras Rafailas Karpis ir Artūro Dambrausko vadovaujamas valstybinis choras „Vilnius”, o vakar įspūdingą žydiškos muzikos koncertą surengė jaunosios kartos operos solistė Giedrė Kisieliūtė.
Pirmadienio vakarą į Kauno geležinkelio stotį gausiai susirinkę žmonės buvo maloniai nustebinti – čia tarytum koncertų salėje buvo išdėstytos kėdės, o salės gale stovėjo fortepijonas ir arfa.
Europos žydų kultūros dienoms skirtą koncertą senovinio hebrajiško rago – šofaro garsais pradėjo VšĮ „Prabudimo orkestras“ vadovas Tadas Daujotas, kuris žiūrovams priminė, jog visai neužilgo bus švenčiamos Biblijinės šventės – Roš Hašana (žydiški naujieji metai) bei Jom Kipur (Atpirkimo diena), kurių metu tradiciškai yra pučiami šofarai.
Koncerto muzikinę programą pradėjo violončelininkas Marius Sakavičius, kuris atliko Izraelio kompozitorės Ajalos Ašerov kūrinį violončelei „Yitzhor“. Hebrajiškai žodis „Yitzhor“ reiškia prisiminti, todėl klausant šios kompozicijos žiūrovai buvo kviečiami prisiminti Kaune gyvenusių litvakų istoriją.
Į sceną išėjus sopranui Giedrei Kisieliūtei gausiai susirinkusi publika buvo sužavėta nuostabiai skambančiu atlikėjos balsu. Florencijoje studijas baigusi jaunosios kartos operos solistė dainavo hebrajų, jidiš, anglų, prancūzų ir lietuvių kalbomis, o jai akomponavo labai subtilus klasikinės muzikos ansamblis: Paulius Berūkštis (fortepijonas, fleita), Davit Avetisyan (saksofonai, dudukas), Marius Sakavičius (violončelė), Miglė Sakavičiūtė (arfa) bei Tadas Daujotas (šofarai).
Šių metų Europos žydų kultūros dienų tema „Knygos žmonės“ kviečia pažvelgti į žydų kultūros tradicijas per rašyto žodžio, šventųjų tekstų ir literatūros prizmę, atskleisti žydų indėlį į Europos kultūrinį paveldą bei skatinti tarpkultūrinį dialogą. Pirmadienio vakarą Kauno geležinkelio stotyje įvykęs koncertas neabejotinai tapo ne tik muzikinės, bet ir kultūrinės refleksijos stotele, kurioje susipynė istorija, menas ir bendrystė.
Prieš dvejus metus savo kūrybinėje kelionėje atradusi žydiškos muzikos pasaulį, sopranas G. Kisieliūtė sako, kad šie kūriniai jai visų pirma leidžia iš arčiau pažinti Dievo išrinktąją tautą ir jos kultūrą. Daugumos jos atliekamų žydiškos muzikos kūrinių tekstai remiasi Biblija, todėl ši koncertinė programa ypatingai atliepia šių metų Europos žydų kultūros dienų temą „Knygos žmonės“.
„Žydiška muzika turi ypatingą dvasingumo gelmę – ji kalba ne tik apie istoriją ar tradicijas, bet ir apie tikėjimą, žmonių santykį su Dievu, apie gyvenimo trapumą ir grožį. Man labai svarbu dalintis šia patirtimi su publika“, – teigė G. Kisieliūtė.
