Kaune – paroda „Futliarai“: ar kultūriniai reiškiniai gali atsidurti po gaubtu?

Parodos metu bus eksponuojami naujausi skulptoriaus kūriniai: dešimt fotomontažų ir videoprojekcijos, kurios nagrinėja muziejininkystės temas ir kviečia permąstyti muziejų sampratą.

Parodos koncepcija atsirado tarsi reakcija į aplinkui vykstančius kultūrinius reiškinius: dėl karantino apribojimų uždaromus ir vėl atidaromus muziejus, dėl rekonstrukcijų ištuštėjusias ekspozicijų sales, kurios be žiūrovų ir eksponatų lieka tik kiautai. Dėl šios priežasties vieniems žinomiausių Lietuvos muziejų ar jų padalinių buvo sukurti futliarai, kurie simboliškai palaiko muziejaus funkcijas ir sukuria jiems palankią terpę išlikti. Be to, futliarai įgauna apibendrintas muziejų formas ir medžiagiškumą, dėl kurių kūriniuose pradeda nykti riba tarp architektūros ir skulptūros.

Šis kūrybinis projektas – tai ne tik žaismingas bandymas įdėklais apgaubti muziejus, tai kartu ir provokacija, persipinanti diskusiją iššaukiančiu svarstymu, ar kultūriniai reiškiniai gali atsidurti po gaubtu?

Apie autorių:

D. Repeika – skulptorius, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytojas, Auksinį scenos kryžių pelniusios operos „Alpha“ kūrybinės komandos narys, Tautos fondo vardinės Elenos Urbaitytės-Urbaitis ir organizacijos „Vilnoja“ stipendijų laimėtojas. Dažnas projektų, kūrybinių dirbtuvių, Tarptautinės medalių kūrėjų stovyklos, parodų ir meno festivalių dalyvis.

Perspektyvaus jauno skulptoriaus kūryboje įsipina modernus požiūris į besikeičiančius procesus, atsirandančius iššūkius ir leidžiamasi į keliamų klausimų atsakymų paieškas: Kas būtų, jeigu būtų?.. Jauno menininko kūrybiniuose procesuose nevengiama eksperimentų su skirtingomis medžiagomis. Testuodamas jas, skulptorius išpildo kūrybines vizijas, įgyvendina išsikeltus uždavinius, originaliais sprendimais realizuoja sumanymus.

D. Repeikos kūryba išsiskiria individualiu ir specifiniu meninio mąstymo originalumu, o jo darbuose išryškėja asmeninių simbolių bei vizijų ieškojimai. Varijuodamas savita formų stilistine maniera, menininkas kuria universaliais simboliais pripildytą pasaulį.