Kaunas atsiveria kūrybai – mieste prasidėjo Tarptautinis skulptūrų simpoziumas

Renginį organizuoja Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius kartu su Kauno miesto savivaldybe.
„Tarptautinis skulptūrų simpoziumas – tai meninė iniciatyva, kuria siekiame sustiprinti Kauno kaip UNESCO pasaulio paveldo miesto įvaizdį. Į miesto unikalią modernizmo architektūrą ir paveldą savo kūrybinį žvilgsnį nukreips tiek Lietuvos, tiek užsienio skulptoriai. Tikimės ne tik aukštos meninės vertės kūrinių, kurie papuoš miestą, bet ir aktyvaus bendruomenės įsitraukimo į renginius“, – sakė Kauno miesto savivaldybės Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas.
Rugsėjo 8–29 dienomis Tarptautiniame skulptūrų simpoziume dalyvauja dešimt iškilių Lietuvos ir užsienio skulptorių: Arvis Kantiševs ir Āris Smildzers iš Latvijos, Volodymyr Kochmar (Ukraina/Prancūzija), Olena Dodatko (Ukraina/Lenkija), taip pat Lietuvos menininkai Mindaugas Jurėnas, Donatas Dovidavičius, Vytautas Narutis, Gediminas Pašvenskas, Gintaris Juozas Česiūnas ir Stasys Žirgulis. Visi jie turi turtingą ir įvairiapusę kūrybinę biografiją, aktyviai dalyvauja tarptautinėse parodose, bienalėse bei simpoziumuose, pelnė reikšmingų apdovanojimų ir premijų.
Renginiu įprasminamas Kauno modernizmas ir unikalus tarpukario reiškinys – optimizmo architektūra. Veiklomis siekiama didinti žinojimą apie UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo vertybę, stiprinti miestiečių pasididžiavimą bei kurti šiuolaikinės skulptūros dialogą su architektūra. Kaip pažymi Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė Rebeka Bruder, renginys suteikia menininkams vertingos patirties, skatina tarpkultūrinius mainus ir tiesiogiai prisideda prie meno kokybės augimo.
„Tokiems projektams svarbus miesto valdžios palaikymas, suprantančios kultūros puoselėjimo vertę. Dėkojame Kauno miesto savivaldybei už paramą tokioms iniciatyvoms“, – sakė organizatorė.
Pasak jos, skulptūros simpoziumai – itin reti, todėl tai unikali galimybė Kaunui ne tik praturtinti savo kultūrinį peizažą, bet ir dar kartą parodyti, kokią vertę turi paveldas šiuolaikiniame mene. Skulptūrų kūrimo bazė – UAB „AKMELITA IR KO“ teritorija, sukurtus meno kūrinius numatoma įkurti parke prie Ąžuolyno bibliotekos.
Į miesto unikalią modernizmo architektūrą ir paveldą savo kūrybinį žvilgsnį nukreips tiek Lietuvos, tiek užsienio skulptoriai.
Bendra projekto vertė – beveik 264 tūkst. eurų, iš jų 249 tūkst. skiria Kauno miesto savivaldybė, likusi dalis – Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus lėšos. Už jas pasirūpinama kūrybiniam procesui reikalingomis priemonėmis, užtikrinamos tinkamos kūrybinės sąlygos ir kiti reikšmingi resursai, organizuojamos veiklos kauniečiams ir miesto svečiams.
Rugpjūčio 28 d. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus galerijoje „Drobė“ (Drobės g. 62-308) atidarė grupinę skulptūrų maketų parodą „Maketo dimensija 2.5“, kurią galima aplankyti pirmadieniais–penktadieniais 10–17 val. ir šeštadienį 11–16 val.
Rugsėjo mėnesį suplanuotos viešos diskusijos, susitikimai su menininkais bei edukacinės programos, leidžiančios miestiečiams ir svečiams iš arti susipažinti su kūrybiniu procesu.
Daugiau informacijos apie simpoziumą, programą bei registracijas į veiklas rasite Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus svetainėje ldskaunas.lt bei socialinių tinklų paskyrose.
Naujausi komentarai