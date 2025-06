Jau greitai Kaune koncertą surengsiantys „Guns N’ Roses“: legendinės dainos ir jų istorijos

Viena garsiausių ir įtakingiausių visų laikų roko muzikos grupių „Guns N’ Roses“ liepos 10 d. visus savo gerbėjus kviečia į vienintelį šou Baltijos šalyse – istorinis koncertas įvyks Dariaus ir Girėno stadione, Kaune. Kartu su „Guns N’ Roses“ turo „Because What You Want What You Get Are Two Completely Different Things“ koncerte Kaune pasirodys ir „Public Enemy“ – legendinė amerikiečių hiphopo grupė, susikūrusi 1985 metais ir laikoma viena ikoniškiausių hiphopo istorijoje. Kauno ir visos Lietuvos roko gerbėjų laukia daugiau nei koncertas, bet tikras muzikos spektaklis.