Roko legendų koncerte šėlo Ingrida Šimonytė: pademonstravo ir „ragų“ gestą

Kaip ir nemažai į roko legendų pasirodymą susiruošusių klausytojų, Ingrida Šimonytė buvo pasipuošusi grupės „Guns N‘ Roses“ atributika, marškinėliais.

Buvusios premjerės veidą puošė plati šypsena, o fotografų objektyvams ji pademonstravo ir „ragų“ gestą.

Į stadioną suplūdo dešimtys tūkstančių ištikimiausių gerbėjų, pasipuošusių grupės marškinėliais bei kita atributika. Publika buvo nusiteikusi šventiškai ir energingai – nuo pirmųjų akordų iki paskutinės dainos.

Renginį pradėti buvo patikėta kitai kultinei amerikiečių grupei – „Public Enemy“, kuri ant scenos įžengė kiek prieš 19 val. Jų energija puikiai įkaitino atmosferą prieš ant scenos pasirodant pagrindinėms vakaro žvaigždėms.

Kiek po 20 val. į sceną žengė ir „Guns N’ Roses“ branduolys Axl Rose, Slash ir Duff McKagan, kurie laikėsi savo pažado – Kaunui jie padovanojo beveik 3,5 val. trukmės energijos kupiną koncertą, kuris pranoko daugelio lūkesčius.

Atidarymui grupė pasirinko savo kultinį hitą „Welcome to the Jungle“, o vėliau nuaidėjo tokie klasikiniai kūriniai kaip „Sweet Child O’ Mine“, „November Rain“, „Paradise City“, „Knockin’ On Heaven’s Door“ ir kiti.

Tiesa, koncertas sulaukė ir kritikos.