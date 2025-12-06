Gruodis Buenos Airių ritmu

Kaune svečias pasirodys su tarptautiniu tango kvintetu, sukurtu pagal Astoro Piazzolos grupės pavyzdį, charizmatiškuoju baritonu Giedriumi Prunskumi ir kauniečių mylimu Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) kameriniu orkestru.
Bilietai į prieš beveik metus vykusį pirmąjį A. Ramirezo koncertą buvo išpirkti rekordišku greičiu. VDU kamerinio orkestro vadovė Rita Bieliauskaitė džiaugiasi, kad populiarų atlikėją pavyko pakviesti dar kartą. „Pernai koncertas sulaukė išskirtinės sėkmės. Mūsų orkestras mėgsta iššūkius ir eksperimentus, tačiau stipriai vertiname ir ilgalaikį bendradarbiavimą. Ramirezas grįžta džiuginti savo gerbėjų ir suteikti progą jį atrasti naujiems klausytojams. Tai bus tobulas šalto gruodžio vakaras – jo bandonija kvėpuoja Buenos Airių atmosfera ir nukelia tiesiai į tango gimtinę Argentiną“, – sako R. Bieliauskaitė.
A. Ramirezas – tango kultūros ambasadorius, kurio aistringi ir gilūs pasirodymai jau daugiau nei tris dešimtmečius žavi klausytojus Lotynų Amerikoje ir Europoje. Jis yra koncertavęs drauge su tokiomis legendomis kaip Roberto Siri ir Aníbal Troilo.
Šįkart bandonininkas atliks atnaujintą programą, kurioje skambės ir gerai žinomi, ir rečiau atliekami A. Piazzollos bei A. Troilo kūriniai. Tai kompozitoriai, kurių stilius suformavo šiuolaikinę tango muziką – kilnią, drąsią ir draskančią širdį.
Visgi tango prigimtis glūdi ne muzikoje, o judesyje, tad gruodžio 12-ąją VDU didžiojoje salėje į sceną kils ir šokėjų pora. Argentinietė Andrea Kuna – profesionali atlikėja, pedagogė ir choreografė, daugiau nei du dešimtmečius šokanti svarbiausiose Buenos Airių scenose, o 2022-aisiais „Tango Escenario“ pasaulio čempionate publikos pripažinta Pasaulio čempione (žiuri jai suteikta antra vieta).
Kaune gyvenantis argentinietis Emmanuelis Riquelme’as – profesionalus tango ir Argentinos folkloro šokėjas, mokytojas ir choreografas, per tris karjeros dešimtmečius pasirodęs Europos, Azijos ir Lotynų Amerikos teatruose, pagarsėjęs scenine branda, tikslia technika ir vitališka energija.
Šis duetas primins, kad tango – tai ne tik meno rūšis, bet ir Lotynų Amerikos pakraščiuose užgimusi bendravimo forma, kurioje širdies virptelėjimas yra toks pat svarbus kaip žingsnio tikslumas. Neatsitiktinai jis vadinamas „vaikščiojimu apsikabinus“ – tai intymi ir improvizuota komunikacija, kurioje kiekvienas kūno posūkis pasakoja istoriją nuo melancholiško ilgesio iki ekstaziško džiaugsmo.
Gruodžio 12-osios vakarą VDU didžiojoje salėje muzika ne tik džiugins ausis, bet ir leis fiziškai pajusti tango aistrą. Nereikia laukti šiltesnių laikų ar skristi į kitą žemyno pusę – visa tai galima patirti Kaune, trumpam pabėgus nuo prieškalėdinių rūpesčių.
Kas? Koncertas „Tango. A. Ramirez su orkestru“.
Kur? VDU Didžiojoje salėje.
Kada? Gruodžio 12 d. 19 val.
Naujausi komentarai