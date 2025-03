Bavariškas savaitgalis Kaune: laukia nauji karališki skoniai iš Kaltenbergo pilies

Iš kartos į kartą

Kaune įsikūrusi „Volfas Engelman“ darykla jau ne vienus metus bendradarbiauja su Jo Karališkąja Didenybe Bavarijos princu Luitpoldu von Bayern, legendinio festivalio „Oktoberfest“ įkūrėjų proanūkiu. Bavariškos tradicijos būtent prasidėjo nuo šios karališkos šeimos.

Jo Karališkoji Didenybė princas L. von Bayern nuo 1954 m. Bavarijoje valdo alaus daryklą Kaltenbergo pilyje. Joje gėrimai verdami nuo 1871 m. Bavarijos princo protėvis – karalius Liudvikas I buvo legendinio festivalio „Oktoberfest“ iniciatorius, tad Bavarijoje tradicijos perduodamos iš kartos į kartą, visi gėrimų receptai – laiko patvirtinti, žmonių pamėgti ir menantys įvairius istorinius vingius.

Kaltenbergo pilyje šimtmečius buvo puoselėjamas ypatingas dėmesys vietinei kultūrai, gėrimams ir su ja susijusiam maistui. Pilis yra tikras vokiečių perlas – ją 1292 m. pastatė Wittelsbachų šeimos hercogas Rudolfas. Ši pilis – viena įspūdingiausių viduramžių tvirtovių, joje netgi vyko kovos. Net ir šiandien pilyje vyksta didžiausias pasaulyje viduramžių festivalis ir įspūdingos Kalėdų mugės.

Tradicijos: Kaunui patikėti šimtmečius Kaltenbergo pilyje virtų gėrimų receptai. „Volfas Engelman“ nuotr.

Daug lankytojų dėmesio sulaukia tarptautiniai muzikos festivaliai. Visuose renginiuose lankytojai supažindinami ir su karališkosios šeimos tradicijomis – jos keliauja per laikmečius, tačiau nepraranda aktualumo.

Kaltenbergo pilis garsėja ir nuo seno čia įkurta alaus darykla, kurioje gimė, dabar jau galima sakyti, tikrai legendiniai gėrimų skoniai, atpažįstami visame pasaulyje kaip Bavarijos simbolis.

Princas Luitpoldas vykdo kultūros saugotojo vaidmenį, tad pradėjo internacionalizuoti karališkuosius Bavarijos prekės ženklus visame pasaulyje. Lietuva gali džiaugtis, kad Kaune veikiančioje „Volfo Engelman“ darykloje taip pat verdami karališki gėrimai, užtikrinantys kokybę ir skonius, išsilaikiusius ne vieną šimtmetį.

Kaune pristatomas dar vienas karališkasis gėrimas, nuo seno verdamas garsiojoje Kaltenbergo pilyje.

Naujas skonis

Prieš kelerius metus pradėjus bendradarbiauti su Kaune įsikūrusia alaus darykla „Volfas Engelman“, buvo suteiktas leidimas virti karališką gėrimą, tad dabar su karališkąja Bavarijos šeima bendradarbiaujama toliau. Kaune pristatomas ir dar vienas karališkasis gėrimas, nuo seno verdamas garsiojoje Kaltenbergo pilyje. Jį kauniečiai ir miesto svečiai galės išbandyti Bavariško savaitgalio metu.

„Volfas Engelman“ nuotr.

„Lietuvos aludarių profesionalumas ir dėmesys detalėms atitinka mūsų šeimos ilgametes gėrimų gamybos tradicijas. Matydami, kaip sėkmingai vyko pirmasis bendras projektas, esame labai patenkinti bendradarbiavimo rezultatais. „Volfas Engelman“ komanda ne tik sugebėjo išlaikyti aukščiausius kokybės standartus, bet ir užtikrino, kad būtų laikomasi visų tradicijų, perduodamų iš kartos į kartą. Dėl šios sėkmės su malonumu plečiame mūsų bendrystę ir pristatysime dar vieną karališkąjį gėrimą. Ši plėtra – natūralus žingsnis, įvertinus rezultatą ir augantį susidomėjimą bavariška gėrimų kultūra Lietuvoje“, – per vieną vizitą Kaune apie pasitikėjimą pasidalyti dar vienu istorinio gėrimo receptu yra kalbėjęs Bavarijos princas.

„Volfas Engelman“ nuotr.

Karališkųjų gėrimų receptai nedalijami bet kam. Prieš kam nors perleidžiant Bavarijos gėrimų paslaptis, stebimas daryklos darbas, jo žmonės, kaip užtikrinama kokybė. Kaune veikianti darykla „Volfas Engelman“ atitiko Bavarijos princo lūkesčius, tad su džiaugsmu patikėta vystyti karališkosios šeimos prekės ženklą. Tai didelis įvertinimas visam Kaunui, nes būtent mūsų mieste veikiančiai daryklai patikėta puoselėti šimtmečius gyvuojančias tradicijas.

Lietuvos rinkai jau pažįstamas vienas karališkosios šeimos gėrimų skonis, tačiau dabar Kaune jau verdamas ir antrasis. Karališkosios šeimos atstovas pripažino, kad kiekvienas gėrimo gaminimo etapas Kaune atitiko visus lūkesčius, todėl jis nusprendė „Volfas Engelman“ alaus daryklai patikėti dar vieną šimtmečius menantį karališko gėrimo receptą. Tai tarsi garantija, kad Kaune įsikūrusioje alaus darykloje verdami gėrimai atitinka visus aukščiausius standartus.

„Volfas Engelman“ nuotr.

Be to, Kauno gėrimų profesionalams patikėta ne tik naujojo produkto receptūra, bet ir griežta žaliavų atranka ir nuolatinis proceso stebėjimas, kad gėrimas būtų tokio pat skonio ir kokybės, kaip ir verdamas Bavarijoje, todėl tikrai verta išbandyti tai, kas laiko patikrinta.

„Prieš kelerius metus pristatėme pirmąjį gėrimą, išvirtą laikantis šimtmečius skaičiuojančio Bavarijos alaus grynumo įstatymo. Per tuos metus lietuviai tikrai pamėgo karališkąjį gėrimą. Aišku, kvietinis gėrimas yra specifinis, turintis tam tikrą rinką. Antrasis karališkojo apynių gėrimo receptas bus skirtas platesniam mėgėjų ratui“, – patikino alaus daryklos „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas.

Nuotaikinga šventė

Kiekvienas, norintis gerai praleisti laiką, pasinerti į bavarišką šurmulį, kalendoriuje turėtų pasižymėti kovo 21–22 d. ir būtinai apsilankyti Bavariškame savaitgalyje, kuris vyks „Volfas Engelman Galerijoje“. Renginio dalyviai galės pirmieji pasimėgauti naujai pradedamu gaminti karališkuoju gėrimu. Laukia ir daugiau gerą nuotaiką garantuojančių akcentų.

Bavariški gėrimai neįsivaizduojami be tradicinių 1 l talpos bokalų. Šioje šventėje gėrimus bus galima ragauti iš specialių Kaltengerbo pilies bokalų ir taip dar labiau pajusti vokišką dvasią. Be to, prie karališkųjų gėrimų bus siūloma ir tradicinių vokiškų patiekalų, dar labiau paryškinsiančių skonių paletę. Bavariško savaitgalio Kaune metu lankytojai bus kviečiami ragauti tradicinių brecelių su sūrių užtepėlėmis, skanių užkandukų. Šis savaitgalis bus tarsi mažasis festivalis „Oktoberfest“, neįsivaizduojamas be vokiškų dešrelių asorti ar sultingos karkos, tad kiekvienas savaitgalį galės nusikelti į Bavariją ir pajusti visas to krašto tradicijas.

„Volfas Engelman“ nuotr.

„Kviečiame ne tik paragauti bavariškų gėrimų ir maisto, tačiau ir savo aprangą paryškinti vokiškais akcentais, kad dar labiau būtų atspindėta šventės nuotaika“, – pridūrė M. Horbačauskas.

Be to, bavariško savaitgalio metu pajudėti kvies „Allegretto Band“ grupė, kaskart šventėje „Oktoberfest“ uždeganti publiką ir nepaliekanti abejingų.

„Volfas Engelman“ nuotr.

Alaus darykla „Volfas Engelman“ į bavarišką fiestą kviečia du kartus per metus. Rudenį šventė „Oktoberfest“ vyksta lauke, tad ir lankytojų srautai – tūkstantiniai. Bavariškas savaitgalis – įžanga į legendinį bavarišką šėlsmą. Renginys vyks „Volfas Engelman Galerijoje“, todėl norintys pašėlti ir paragauti karališkųjų gėrimų turi iš anksto rezervuoti staliukus.

Kas: Bavariškas savaitgalis.

Kur: „Volfas Engelman Galerija“ (Kaunakiemio g. 2, Kaunas).

Kada: Kovo 21–22 d.

Rezervacija: tel. +370 616 36 741 arba e. paštu [email protected].