Kauną užliejo bavariška dvasia: karališkiems gėrimams abejingų nebuvo

Didelis susidomėjimas

„Volfas Engelman Galerijoje“ įvyko jau antrus metus organizuojamas „Bavariškas savaitgalis“. Šiais metais renginys išsiskyrė dar didesniu lankytojų susidomėjimu – per dvi dienas apsilankė apie 500 bavariškų tradicijų gerbėjų, puikiai praleidusių laiką su draugais ir vokiškais ritmais.

Visą savaitgalį Kaune alsavo bavariška ir viduramžių dvasia, įkvėpusi dalyvius prisidėti prie atmosferos kūrimo, todėl jie į „Bavariško savaitgalio“ šventę atvyko pasipuošę tradiciniais Bavarijos kostiumais, drąsiai šoko kartu su grupe „Allegretto Band“ ir garsiai dainavo populiariausias bavariškas melodijas. Be to, į viršų teko ne kartą pakelti ir litrinį gėrimų bokalą – tai dar vienas akcentas, be kurio neįsivaizduojamas visame pasaulyje žinomas „Oktoberfesto“ festivalis.

Susidomėjimas: „Bavariškas savaitgalis“ sutraukė daug svečių, nusiteikusių pažinti vokiškas tradicijas. „Volfo Engelmano“ nuotr.

„Prie durų pasitiko šarvuoti riteriai. Viduje mūsų jau laukė draugai, užsakę naujų gėrimų. Tikrai pavykusi šventė, paragavau ir tradicinių vokiškų patiekalų, jie puikiai derėjo prie gėrimų. Neabejoju, kad ir rudenį per „Oktoberfesto“ festivalį teks apsilankyti Kaune, tik tada reikės pasiimti dar didesnę draugų kompaniją“, – kalbėjo specialiai į „Bavarišką savaitgalį“ iš kito miesto atvykęs Karolis.

„Volfas Engelman“ daryklos aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė tvirtina jau pernai įsitikinusi, kad lietuviams labai artima Bavarijos kultūra ir ypač jos aludarystės tradicijos.

500 – tiek bavariškų tradicijų mėgėjų šventę aplankė per dvi dienas.

„Tačiau šiais metais susidomėjimas pranoko mūsų lūkesčius – vietos visiems norintiems tiesiog nebeužteko. Žmonės ne tik aktyviai degustavo naująjį karališką bavarišką gėrimą, bet ir noriai įsitraukė į renginio atmosferą: kai kurie lankytojai atvyko pasipuošę tradiciniais bavariškais kostiumais“, – džiaugiasi A. Saulėnienė.

Į „Bavarišką savaitgalį“ asmeniškai kvietė ir Jo Karališkoji Didenybė Bavarijos princas Luitpoldas, specialiai Lietuvai atsiuntęs vaizdo sveikinimą renginio dalyviams ir pasidžiaugęs stiprėjančia draugyste su „Volfas Engelman“ alaus darykla.

„Renginys buvo itin sėkmingas ir atmosferą puikiai papildė viduramžių akcentai – svečius prie durų pasitiko tikri šarvuoti riteriai, degė fakelai, o ekranuose rodėme vaizdus iš Kaltenbergo pilies, kur kiekvienais metais vyksta vienas įspūdingiausių pasaulio viduramžių festivalių. Visa tai padėjo sukurti autentišką atmosferą ir nukelti svečius į pačią Bavarijos širdį“, – pridūrė A. Saulėnienė.

I. Gaižausko nuotr.

Nauji karališki gėrimai

„Bavariško savaitgalio“ metu „Volfas Engelman Galerijoje“ susirinkę svečiai turėjo išskirtinę galimybę pirmieji paragauti naujojo karališko gėrimo, kurio receptas šimtmečius puoselėjamas Kaltenbergo pilyje. Būtent čia užgimė ir garsiojo „Oktoberfesto“ šventė.

Prieš porą metų Jo Karališkoji Didenybė Bavarijos princas Luitpoldas Kaune veikiančiai „Volfas Engelman“ daryklai patikėjo šimtmečius saugotą gėrimų receptą. Be to, buvo vykdoma nuolatinė kokybės kontrolė, kad gėrimo skonis būtų toks pats kaip ir Bavarijoje. Pamačiusi, kad Kauno aludariai sugeba išlaikyti aukščiausius kokybės standartus, „Volfas Engelman“ daryklai karališkoji šeima patikėjo antrąjį receptą. Neabejojama, kad jis patiks Lietuvos rinkai ir bus net populiaresnis už pirmąjį gėrimą.

„Volfo Engelmano“ nuotr.

„Visos bavariškos šventės prasideda atidarius gėrimo statinę, – apie simbolinį, tačiau labai svarbų akcentą, būtiną kiekvienos šventės metu, kalbėjo „Volfas Engelman“ vyriausiasis aludaris Petras Sadovskis, iš karto pridūręs, kad statinėje buvo naujasis karališkas gėrimas. – Antrąjį gėrimą virti visada lengviau, nes kai virėme pirmąjį, sulaukėme daug karališkosios šeimos dėmesio, priežiūros, patarimų. Be to, pagal antrąjį receptą gėrimas lengviau pagaminamas. Dabar žinome karališkosios šeimos reikalavimus. Antrojo recepto gėrimas – puikus, tad neabejojame, kad jį lietuviai taip pat pamėgs.“

Prie karališkų gėrimų šventės rengėjai priderino ir maistą, ruoštą pagal istorinius karališkosios Bavarijos šeimos virtuvės receptus, tad šventės dalyviai galėjo skanauti nuo legendinės kiaulienos karkos su bulvių kukuliais ir raudonaisiais kopūstais, „Bratwurst“ dešrelių, iki tradicinio obuolių štrudelio.

„Volfo Engelmano“ nuotr.

Puoselėjamos tradicijos

„Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas įsitikinęs, kad antrasis „Bavariškas savaitgalis“ dar kartą patvirtino, jog Bavarijos tradicijos ir jų autentiškas pateikimas Lietuvoje yra labai perspektyvūs.

„Kai prieš dvejus metus, minėdami alaus daryklos 170-ąsias metines, pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Bavarijos princu Luitpoldu, svajojome Lietuvoje kurti ne tik unikalius produktus, bet ir kultūrinius įvykius, sujungiančius žmones. Šiemet pristatėme jau antrąjį karališką gėrimą, o žmonių reakcijos parodė, kad judame teisinga kryptimi. Matome, kad tokie renginiai turi ateitį, todėl jau galvojame apie naujas šventes ir galimybes lietuviams dar artimiau pristatyti Bavarijos kultūrą“, – pasakojo M. Horbačauskas.

„Volfas Engelman“ vadovas taip pat užsiminė, kad šiemet Kaune ir vėl laukia didžioji „Oktoberfesto“ šventė, kuri vyks rugsėjo 19–20 d. Tai bus jau šeštasis kartas, kai Kaune bus surengta ši tradicinė Bavarijos gėrimų ir maisto šventė.

„Volfo Engelmano“ nuotr.

„Susidomėjimas Kaune vykstančiu „Oktoberfestu“ auga kiekvienais metais, todėl esame tikri, kad šį rudenį sulauksime rekordinio dalyvių skaičiaus. Pavasario renginiai tampa puikia tradicija ir įžanga į šį didžiausią metų bavarišką festivalį“, – pažymėjo M. Horbačauskas.

Organizatoriai dėkoja visiems apsilankiusiems ir kviečia sekti naujienas – artimiausiu metu žadama pristatyti ir kitų teminių renginių, skirtų įvairių šalių virtuvei ir tradicijoms atrasti.